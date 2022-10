Self-publishing, tutto ciò che bisogna sapere sull’autopubblicazione

self-publishing

Quale scrittore non sogna di essere pubblicato da una casa editrice affermata? Non desideriamo forse tutti vedere il logo di una casa editrice famosa impresso a fuoco sui nostri libri? Ma la dura realtà dell’editoria è che a pochissimi scrittori viene offerto un contratto da un editore tradizionale.

Fortunatamente, con l’avvento del self-publishing, gli autori indipendenti sono ora in grado di superare le barriere erette dall’industria editoriale. Non è più una pila di lettere di rifiuto a determinare il destino dei nostri libri. L’autopubblicazione può fornire una soluzione che consente a chiunque di tentare di diventare autore.

La decisione di autopubblicare il proprio libro, tuttavia, deve comportare una certa diligenza e aspettative realistiche. Come per ogni altra cosa che dobbiamo decidere nella vita, l’opzione del self-publishing presenta pro e contro.

Vantaggi del self-publishing

È evidente, vista la crescita esplosiva dell’autopubblicazione nell’ultimo decennio, che molti autori trovano vantaggioso scegliere questa strada rispetto all’editoria tradizionale. Ecco alcuni dei motivi per cui il self-publishing vale la pena:

Completo controllo creativo

Questo è uno degli aspetti principali del self-publishing:

Quando uno scrittore intraprende un progetto editoriale, di solito ha una visione del suo libro. Immaginate che, dopo aver firmato un contratto che in pratica trasferisce tutto il controllo all’editore, il vostro libro venga modificato in modo irriconoscibile.

L’autopubblicazione vi permette di mantenere il completo controllo creativo sul contenuto, la formattazione e la copertina del vostro libro. Avete la possibilità di ingaggiare designer e redattori che perfezioneranno il vostro manoscritto e creeranno una copertina accattivante, preservando al contempo la visione che avevate del libro.

Tempi più rapidi

Anche se è vero che non è possibile realizzare un libro autopubblicato (di qualità) in una settimana, il self-publishing è comunque la strada più rapida per la pubblicazione. Una volta completato il manoscritto, potete aspettarvi di vedere il vostro libro in vendita in tempi relativamente brevi.

Ciò consente di effettuare le ultime modifiche, le prove di stampa e gli aggiustamenti che preparano il libro alla pubblicazione. Un editore tradizionale impiega circa diciotto mesi dal momento in cui il manoscritto viene inviato per la pubblicazione.

Non è necessaria l’approvazione

Negli ultimi anni gli editori tradizionali sono diventati sempre più avversi al rischio. Agenti ed editori tendono ad attenersi a quella che considerano una formula vincente, lasciando poco spazio ai nuovi autori che potrebbero scrivere al di fuori dei generi preferiti o dei parametri accettabili.

Il self-publishing elimina le guardie al cancello e apre il mondo della scrittura a chiunque decida di provarci. In questo modo si elimina il temuto processo di richiesta/rifiuto che spesso finisce per essere una totale perdita di tempo.

Tassi di royalty più alti

È ora di togliersi gli occhiali rosa e rendersi conto che il sogno di ricevere un grosso anticipo insieme a un contratto redditizio è in realtà una leggenda metropolitana. Se un autore di recente creazione riceve un bonus alla firma, è probabile che non superi le poche migliaia di dollari. Dopodiché, non ci saranno pagamenti successivi di diritti d’autore fino a quando le vendite del libro non avranno compensato il bonus.

In genere, un editore tradizionale paga circa 1 dollaro per unità venduta. Rispetto all’autopubblicazione, le royalties sono pari a circa il 70% del prezzo di listino, meno i costi di stampa: circa cinque volte quello che paga un editore.

Mantenere tutti i diritti

Quando un autore firma sulla linea tratteggiata con un editore, ha rinunciato a tutti i diritti sulla propria opera letteraria. Questo include non solo il libro, ma anche qualsiasi versione del libro, come gli eBook, gli audiolibri e le versioni in lingua straniera. Gli autori autopubblicati mantengono il 100% della proprietà del contenuto del loro libro in tutte le sue forme.

Le sfide del self-publishing

Naturalmente, l’autopubblicazione non è a prova di bomba, quindi consideriamo alcune delle sfide dell’opzione di autopubblicazione:

Costi iniziali

Gli autori che firmano un contratto per un libro tradizionale hanno praticamente zero spese finanziarie prima della pubblicazione, in quanto tutti i servizi di editing e progettazione sono gestiti internamente. Questo non è il caso degli autori autopubblicati. In effetti, l’autopubblicazione comporta spese iniziali potenzialmente notevoli, poiché tutti i servizi di editing e progettazione sono a carico dell’autore.

Trovare un pubblico

Per quanto possa esserci qualche dubbio, le librerie esistono ancora. Le persone continuano ad apprezzare il processo di vagare per le librerie e sfogliare fisicamente i libri che stanno considerando di acquistare.

Anche se è possibile avere un libro autopubblicato disponibile per la vendita nelle librerie, la maggior parte dei libri viene venduta online. Ciò significa che la visibilità del libro è ridotta e il pubblico è in qualche modo ristretto.

Auto-marketing

Questo porta alla prossima sfida, quella dell’autore autopubblicato che si assume l’onere esclusivo di commercializzare il proprio libro. Le case editrici tradizionali di solito prevedono un budget per il marketing del libro, anche se oggi è minore rispetto agli anni passati. Per gli autori autopubblicati, il marketing è una voce necessaria del proprio bilancio.

Meno prestigio

Il fatto che il logo o l’impronta di un editore appaia sul vostro libro ha un certo grado di prestigio. Trasmette prestigio e dimostra che avete superato l’esame come autore. In breve, avere un editore è come ricevere un timbro di approvazione professionale. L’autopubblicazione semplicemente non lo fornisce.

Nessun supporto da parte dell’agente

Chiedete a uno scrittore, a qualsiasi scrittore, quante volte avrebbe voluto avere qualcuno alla scrivania accanto o in fondo al corridoio a cui sottoporre un’idea, una domanda o una preoccupazione. È garantito che otterrete una risposta affermativa al 100%.

Tutti gli autori incontrano ostacoli lungo il loro percorso di scrittura, incontrando domande o dubbi su trama, personaggi, dialoghi, ambientazione, problemi di struttura, design della copertina o anche il semplice blocco dello scrittore. Gli autori autopubblicati volano da soli, a meno che non si avvalgano dell’aiuto di un editor professionista che possa offrire una guida preziosa.

L’autopubblicazione vale la pena?

Quindi, il self-publishing vale la pena? Assolutamente sì.

