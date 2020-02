San Valentino, 10 idee regalo originali per gli amanti dei libri

Mancano pochi giorni a San Valentino e, se non vi siete ancora attrezzati per regalare ai vostri amati e alle vostre amate un pensiero romantico, il tempo ormai stringe. Ma non disperate! Ecco alcune idee regalo ideali per un amante dei libri e della cultura! Alcuni di questi oggetti originali potete trovarli su Libreriamo Store.



Un paio di piccoli orecchini a forma di libro a perno in acciaio inossidabile argento e smalto duro. Questi divertenti orecchini piccolo libro fanno un regalo ideale per un amante del libro e sono un modo sottile di mostrare il vostro lato libresco. Confezionati in una piccola scatola regalo, questi orecchini sono il regalo perfetto per un amante dei libri.





Il cofanetto di Saffo

Celebra San Valentino con un omaggio alla poetessa più amata dell’Antica Grecia con un cofanetto a lei dedicato. Un box piccolo e prezioso che contiene una traduzione delle sue poesie, una maglietta serigrafata e una spilla. La stampa della t-shirt e la spilla prevedono entrambe una silhouette disegnata a mano di Saffo e recano la celebre citazione: “Sebbene siano solo respiro, le parole che comando sono immortali”.

[literaryemporium.co.uk]

Le tazze letterarie per esprimere il proprio amore



La social collection della linea AforisMug di Libreriamo vede frasi d’autore realizzate da importanti scrittori impresse su un’elegante tazza letteraria da collezione, accompagnate da una tenera illustrazione. Un regalo unico, per dire alla tua dolce metà che la ami con… una frase d’autore, come quella impressa sulla tazza dello scrittore Erri De Luca, “I baci non sono anticipo di altre tenerezze, sono il punto più alto”. (Acquistalo insieme ad un altro prodotto qui e non pagherai le spese di spedizione!)

[Libreriamo Store]

Il biglietto di San Valentino “Orgoglio e Pregiudizio”

Il biglietto – già romantico di per sé – incrementa il tasso di sdolcinatezza con una serie di cuoricini di carta ritagliati da un’edizione di “Orgoglio e Pregiudizio”. Ogni cuoricino contiene un frammento dell’intramontabile love story di Jane Austen.

[literaryemporium.co.uk]





La candela di Lady Macbeth

Candele Bookish. Pret A Geek vi porterà il famoso profumo della candela dedicata alla tragedia shakespeariana con una Lady Macbeth profumata. Se amate il lavoro del Grande Bardo amerete questa candela. Non ci sono dannati posti da trovare qui, solo un profumo forte come la signora scozzese stessa.

La regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie

La Regina di Cuori, bellicosa governante del “Paese delle Meraviglie” in un cuscino arredo ispirato alle illustrazioni che John Tenniel realizzò per la prima edizione del celebre libro di Lewis Carroll. Il cuscino fa parte della linea “Alice in Wonderland”, cuscini, copripiumini, lenzuola Made in Italy ispirate alle illustrazioni del pittore inglese John Tenniel: un progetto che ha l’obiettivo di rielaboare il segno classico rivestendolo in un aspetto pop moderno. Dalle lenzuola ai cuscini d’arredo fino alle trapunte, i protagonisti di una fiaba senza tempo entrano in esclusiva nelle case degli italiani. (Acquistalo insieme ad un altro prodotto qui e non pagherai le spese di spedizione!)

Il Bouquet “libroso”







Realizzato con vecchi libri destinati al macero, questo originale bouquet dal fortissimo sapore letterario saprà far sospirare qualsiasi fanciulla accanita lettrice.

[etsy.com]

I biglietti di Shakespeare

Stupendamente scritti, disegnati e decorate a mano, questi preziosi biglietti contengono le citazioni più romantiche dell’autore più celebre della letteratura.

[literaryemporium.co.uk]

Una romantica borsa di tela nel segno degli Impressionisti

Un regalo perfetto per gli amanti dell’arte è la borsa che Libreriamo dedica al capolavoro del pittore francese Claude Monet “Argenteuil” (1875).

Il profumo alla fragranza di libro

Regalatevi un viaggio “olfattivo” nelle biblioteche più amate o nelle vostre librerie preferite. Un profumo dolce e amabile, un pizzico di violetta e di carta invecchiata per un mix “librario” e irresistibile!

[demeterfragrance.com]

© Riproduzione Riservata