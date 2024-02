San Valentino, 5 romanzi rosa da leggere nel giorno degli innamorati

Febbraio è il mese dell’amore, il mese che ruota attorno a un’attesa festività che coinvolge gli innamorati: San Valentino.

Non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione di celebrare il giorno degli innamorati attraverso una classifica di libri a tema. Se sei in vena di letture romantiche, continua a leggere: di seguito, ti consigliamo 5 romanzi rosa perfetti da leggere a San Valentino.

5 romanzi rosa da leggere a San Valentino

“The love post” di L.J. Shen

Iniziamo con un libro che per il tuo San Valentino ha in serbo una storia carica di passione ma anche di momenti esilaranti: “The love post”.

Judith “Jude” Humphry ha appena ottenuto un lavoro che potrebbe realizzare i suoi sogni alla LBC, l’emittente televisiva più seguita d’America, quando viene investita da una notizia scoop: il nuovo direttore nonché figlio del proprietario dell’intero colosso dei media è Célian Laurent.

Célian è una vera e propria celebrità nel l’elite di Manhattan, ma soprattutto è lo stesso affascinante sconosciuto dall’ingannevole accento francese con cui Jude ha trascorso una notte selvaggia appena qualche settimana prima.

Nonostante la coincidenza certamente imbarazzante, Jude avrebbe potuto comunque sperare di fare una buona impressione sul suo nuovo capo se non fosse che, in quella famosa serata, stava attraversando un momento davvero disperato e prima di sgattaiolare via dalla lussuosa suite d’albergo, aveva anche rubato il portafoglio a Célian.

“Il nostro momento imperfetto” di Federica Bosco

Ah, l’amore… spesso ci ostiniamo a cercarlo dappertutto, arrovellandoci senza tregua. Poi, accade che all’improvviso scopriamo che tutto ciò di cui abbiamo bisogno arriva nei momenti meno attesi, meno preparati. Se a San Valentino vuoi riflettere sulla perfezione dell’imperfezione, leggi “Il nostro momento imperfetto”.

La vita non rispetta mai i piani, e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi.

Credeva di avere tutto sotto controllo: il lavoro come docente di fisica all’università, una famiglia impegnativa ma presente, un uomo solido al fianco, un’esistenza senza scossoni che, varcata la soglia dei quarant’anni, le regala una stabilità agognata a lungo.

Una stabilità che crede di meritare. Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato.

Un colpo di vento che spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua relazione e una buona dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia, all’autostima e all’illusoria certezza di conoscere l’altro.

“Mal che vada ci innamoriamo” di Mary Baccaglini

Se stai trascorrendo il giorno di San Valentino pensando a quanto non ti interessi l’amore romantico, leggi “Mal che vada ci innamoriamo”.

Allegra è convinta di sapere tutto sull’amore. Per lei non è un’entità misteriosa e imprevedibile, ma solo una delle tante cose che possono accadere nella vita.

Per questo riesce ad avere la giusta lucidità per rispondere alle lettrici che scrivono alla sua rubrica, le Storie possibili, e a dar loro il consiglio giusto: se al primo appuntamento un uomo dice una frase piuttosto che un’altra Allegra è in grado di proporre i tre scenari che possono avverarsi, e quindi se sarà un «e vissero felici e contenti», un «mi accontento, ma sono felice» o «una tragedia su ogni fronte».

Il suo cuore è lì, al sicuro in una botte fatta del ferro più resistente al mondo. Fino a quando, all’improvviso, il giornale per cui lavora le affida un compito arduo. Uscire con più uomini possibile per affinare le sue capacità di cogliere le sfumature dell’animo maschile.

“La libreria delle seconde possibilità” di Jackie Fraser

Se il tuo San Valentino è frutto di una seconda chance e di fortuite, miracolose coincidenze, non puoi non leggere il romanzo di Jackie Fraser.

Non è stato un mese facile per Thea. È stata licenziata senza preavviso e, come se non bastasse, suo marito ha deciso di lasciarla, dopo vent’anni di matrimonio, per mettersi con una delle sue più care amiche. Per la prima volta nella vita, Thea non ha idea di cosa fare.

E così, quando viene a sapere che un lontano prozio è morto, lasciandole in eredità la sua casa in Scozia, decide di seguire l’istinto e partire. Chissà che fuggire in una piccola città costiera dove nessuno la conosce non sia il cambiamento di cui ha un disperato bisogno…

In effetti, è amore a prima vista: l’antico cottage è splendido. E nonostante abbia bisogno di essere ristrutturato, Thea è sicura che sia stato il destino ad attirarla lì. L’accoglienza calorosa dei vicini sembra confermare la sua idea. Persino Edward, il burbero proprietario della libreria, dietro il suo atteggiamento scontroso sembra nascondere un cuore d’oro.

“Dalla mia finestra” di Ariana Godoy

Infine, un libro perfetto se il tuo San Valentino profuma di seduzione e conquista.

Raquel ha un’unica, grande ossessione: Ares Hidalgo, il suo affascinante e misterioso vicino. Passa il tempo a sbirciarlo dalla finestra e a immaginare un mondo in cui lui si accorga della sua esistenza.

Finché finalmente, un giorno, quel mondo diventa realtà. Tuttavia, le cose non vanno esattamente come Raquel ha programmato, perché il loro primo incontro ufficiale è uno scontro per un futile motivo: la password del wifi.

Ma ormai è fatta, Raquel ha la sua attenzione ed è decisa a farlo innamorare di sé, nonostante le ambivalenze di Ares nei suoi confronti. Tra litigi, baci infuocati e tanta passione, Raquel riuscirà a conquistare una volta per tutte il cuore del ragazzo che ama da sempre, oppure dovrà rinunciarvi?

© Riproduzione Riservata