Safer Internet Day, 5 libri da leggere un uso consapevole di internet tra i giovani

In occasione del Safer Internet Day, scopriamo tutti i benefici che la lettura di un libro può apportare in un periodo complesso come quello dell’adolescenza riguardo a un uso più sicuro della rete

Oggi si celebra il Safer Internet Day, una giornata dedicata alla promozione di un uso più sicuro della rete, in particolare per gli adolescenti.

Cuori infranti, l’inizio dell’interesse legato alla sfera sessuale, il cambiamento del corpo, il bullismo, l’alienazione d il conflitto generazionale. Il divario che separa i ragazzini dagli adolescenti è un vero e proprio campo minato pieno di sfide e lotte.

Come possono i genitori aiutare i propri figli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta? Come possiamo difendere i nostri figli dal cyberbullismo? Un modo per vivere in sicurezza e apertamente è attraverso il raggiungimento della maggiore età attraverso le pagine di un buon libro.

Come combattere il bullismo con la letteratura secondo Umberto Galimberti “La letteratura narra storie per farci conoscere cos’è l’amore, il dolore, la noia, il senso della vita… Ma, quando non si conoscono i sentimenti, il terribile è già accaduto”, le parole del filosofo e psicanalista Umberto Galimberti

Il Safer Internet Day

Il “Safer Internet Day” è una giornata che si celebra ogni anno il secondo giorno della seconda settimana di febbraio, istituita per promuovere un utilizzo più sicuro e consapevole del web, incoraggiando, in maniera particolare, i giovani di tutto il mondo ad avere un ruolo attivo e responsabile per fare di Internet un posto sicuro e positivo.

I problemi dell’adolescenza

“E’ inevitabile che almeno una situazioni di difficoltà e disagio investa i giovani adolescenti: la pressione dei pari, le delusioni amorose, il desiderio di indipendenza” ha affermato l’esperta di genitorialità Amy McCready, fondatrice del Positive Parenting Solutions e autrice di un interessante testo intitolato “If I Have to Tell You One More Time.”

Crescere non è facile, e genitori e figli sono costretti ad affrontare numerosissimi argomenti delicati. “Sarebbe assolutamente utile riuscire a parlare di questi argomenti così difficili con toni più pacati e meno tesi” afferma Amy McCready.

I giovani di oggi hanno sempre pi\ a che fare con l-Intelligenza artificiale: secondo uno studio di Skuola.net realizzato in occasione del Safer Internet Day, ben 2 adolescenti su 3 hanno sperimentato Chat GPT e altre AI, ma solo una minoranza saprebbe spiegare come funzionano.

Il 65% degli studenti delle scuole secondarie ha provato almeno uno dei servizi basati sull’AI “generativa”. Spesso, però, senza la giusta consapevolezza: la maggior parte ha una vaga idea di cosa sia il “deep learning”, il sistema su cui sono basate queste piattaforme, appena il 27% ne ha approfondito opportunità e rischi.

Per imparare a gestire questa nuova frontiera fondamentale il ruolo della scuola, visto che la maggior parte delle informazioni sulla sicurezza online proviene oggi dai docenti

Safer Internet Day, 5 libri da leggere

Il modo migliore è iniziare una conversazione, magari partendo dalle caratteristiche che contraddistinguono i giovani personaggi di un libro. In questo modo si possono affrontare argomenti che magari potrebbero andare indiscussi.

Per molti genitori, parlare di esperienze di un personaggio fittizio può essere molto più facile che trattare il medesimo argomento faccia a faccia con il proprio figlio.

I protagonisti di un libro possono sperimentare e proporre situazioni simili a quelle reali in cui i giovani lettori possono identificarsi, ma possono davvero aiutare questi giovani nel cercare la propria indipendenza? Alcuni esperti di genitorialità sostengono di sì.

In occasione del Safer Internet Day, vi proponiamo 5 libri da leggere che possono aiutare i genitori a promuovere un uso responsabile di internet per i loro figli.

Questo libro rappresenta una guida semplice e chiara che aiuta i genitori ad accompagnare gli adolescenti e il loro rapporto con il digitale e le tecnologie in una società “onlife”, in cui i confini tra reale e virtuale sono stati abbattuti.

Un repertorio di riflessioni e istruzioni su come gestire il rapporto tra i giovani, Internet e gli strumenti tecnologici. Senza ricette preconfezionate, ma con spunti per affrontare il processo di separazione-individuazione, la mentalizzazione del Sé corporeo, la nascita sociale, la definizione e la formazione di valori.

Questo volume nasce dall’esperienza giornalistica di Luca Pagliari, che ha raccolto le storie di tanti ragazzi e ragazze vittime del cyberbullismo, una parola ormai entrata prepotentemente nel linguaggio comune.

Percorsi di vita che hanno avuto come sfondo il mondo della rete, storie spesso complicate e drammatiche che hanno distrutto famiglie e compromesso delicati equilibri psicologici, storie di vittime e di carnefici. L’obiettivo di tali testimonianze è acquisire consapevolezza sul mondo del web e sulle insidie che nasconde, spesso invisibili e deleterie.

Questo libro, consigliato in occasione del Safer Internet Day, contiene una divertente storia, giochi ed enigmi per promuovere un uso consapevole e sicuro del Web e dei Social Network negli adolescenti. Da un’esperta di tematiche legate all’educazione degli adolescenti al Web, uno strumento per crescere adolescenti responsabili.

La prevenzione e il contrasto risultano pertanto essenziali per la protezione delle vittime, da un lato, e per l’educazione alla socialità, dall’altro.

Questo libro offre strumenti teorici e applicativi avanzati per affrontare il fenomeno, facendo proprio il modello innovativo della piramide della prevenzione universale, selettiva e indicata.

l testo presenta in modo chiaro cose e cosa non è il cyberbullismo, le differenze con il bullismo, le implicazioni psicologiche e legali, i suggerimenti per la prevenzione e l’intervento. Un testo di riferimento sul panorama nazionale per la sua completezza e per il facile linguaggio con cui è stato scritto.

Ideale per genitori, educatori e insegnanti che, non solo in occasione del Safer Internet Day, cercano risposte concrete in merito a come poter agire azioni educative efficaci e consapevoli.

Il confronto genitori-figli grazie ai libri

Spesso si afferma che l’esperienza sia la migliore maestra. Sotto questo aspetto, i libri offrono diversi tipi di esperienze. I testi permettono alle persone di sperimentare situazioni attraverso gli occhi di un personaggio. Leggere insieme un libro può dar luogo allo scaturire di conversazioni in modo spontaneo e con un tono conversazionale e non minaccioso, e poiché non si tratta di vita reale, la conversazione può essere più sincera.

Attraverso il confronto con quanto scritto nel libro, puoi dire “Che cosa stanno facendo i personaggi in questa situazione?” anziché dover dire “Che cosa faccio?”. Si può parlare di che cosa sentono i personaggi, le scelte che loro fanno e in che modo agiscono.

L’esito che ha avuto la loro scelta è stato positivo o negativo? Nel caso in cui sia stato negativo, il personaggio avrebbe potuto agire in modo diverso? Se viene stimolato il dialogo ed il confronto, i libri servono quindi ai giovani a collegare azioni e conseguenze, e a comprendere quindi come agire nella vita reale.

