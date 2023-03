Romanzi di formazione, 5 libri da leggere

Share on Email

Crescere non è sempre facile. Un cammino tortuoso che tutti dobbiamo percorrere, un'esperienza che ci accomuna tutti. Sarà per questo che i romanzi di formazione sono così amati in tutto il mondo? Scopriamo 5 titoli meravigliosi da non perdere sia che amiamo i classici della letteratura, sia che vogliamo immergerci in un'opera fresca e recente.

Il romanzo di formazione è un sottogenere del romanzo che, sebbene esistente nel suo nucleo primordiale sin dall’Odissea di Omero, nasce nella Germania del XVIII secolo con il nome di Bildungsroman, per poi svilupparsi in tutto il mondo. Si tratta di un romanzo che vede protagonista uno o più personaggi alle prese con un importante percorso di crescita che per realizzarsi deve necessariamente passare attraverso delle prove.

I romanzi di formazione sono numerosi e variegati. In questo articolo ve ne suggeriamo 5 perfetti per tutti i gusti e per tutte le età, dal classico dei classici di J.D. Salinger al libro di Veronica Raimo premiato con il Premio Strega Giovani.

5 romanzi di formazione per tutti i gusti

“Il Giovane Holden” di J.D. Salinger

Il primo romanzo di formazione che vi suggeriamo è un classico senza tempo dalla bellezza inaudita: “Il Giovane Holden”, un libro che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita!

Sono passati più di sessant’anni da quando è stato scritto, ma continuiamo a vederlo, Holden Caufield, con quell’aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al conformismo, lui e tutto quello che gli è cascato addosso dal giorno in cui lasciò l’Istituto Pencey con una bocciatura in tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai suoi.

La trama è tutta qui, narrata da quella voce spiccia e senza fronzoli. Ma sono i suoi pensieri, il suo umore rabbioso, ad andare in scena. Perché è arrabbiato Holden? Poiché non lo si sa con precisione, ciascuno vi ha letto la propria rabbia, ha assunto il protagonista a “exemplum vitae”, e ciò ne ha decretato l’immenso successo che dura tuttora. Torna, in una nuova traduzione di Matteo Colombo, il libro che ha sconvolto il corso della letteratura contemporanea influenzando l’immaginario collettivo e stilistico del Novecento.

“Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini

Il secondo romanzo di formazione di cui vi parliamo oggi è perfetto per chi ama le storie ambientate a Roma e non disdegna le letture in cui il colore è affidato anche all’impiego del linguaggio colloquiale e dialettale. “Ragazzi di vita”, un classico pasoliniano che ha destato molto stupore all’epoca della pubblicazione, non vi deluderà!

Chi legge solo oggi “Ragazzi di vita” si trova davanti una Roma completamente scomparsa e un’umanità, quella dei rudi “borgatari”, di struggente tenerezza. Il benessere cresce intorno a questi “regazzini”, insieme con la loro fame. Più tardi perfino la fame cambierà di segno, si trasformerà in nuovi bisogni fino ad allora sconosciuti. Il romanzo fu pubblicato da Livio Garzanti nel maggio del 1955, con notevole successo.

Al di là del suo valore letterario e nonostante il puntiglioso lavoro di ripulitura dalle “parolacce” e dalle situazioni più scabrose, il libro fece grande scandalo… La IV sezione del tribunale di Milano celebrò il processo per oltraggio al pudore. Con il senno di poi si può dire che a far scandalo non fu tanto il lessico forte del libro, ma la dignità letteraria che veniva conferita alla parte più bassa e disonorevole della nostra società, cosa che offendeva i benpensanti e l’idea che essi avevano della letteratura.

“L’amica geniale” di Elena Ferrante

Se invece amate le storie che parlano di amicizia e raccontano l’Italia del boom economico, non possiamo che consigliarvi la lettura di una saga di formazione che ha fatto il giro del mondo: “L’amica geniale”.

Elena Ferrante, con il suo nuovo romanzo, torna a sorprenderci, a spiazzarci, regalandoci una narrazione-fiume cui ci si affida come quando si fa un viaggio con un tale piacevole agio, con un tale intenso coinvolgimento, che la meta più è lontana e meglio è. L’autrice abbandona la piccola, densa storia privata e si dedica a un vasto progetto di scrittura che racconta un’amicizia femminile, quella tra Lila Cerullo ed Elena Greco, dall’infanzia a Napoli negli anni Cinquanta del secolo scorso fino a oggi.

“Harry Potter” di J.K. Rowling

Non è mai troppo presto per avvicinarsi ai romanzi di formazione. Harry Potter è lo strumento perfetto per i più piccoli ma rappresenta anche un meraviglioso esempio di romanzo di formazione applicato al genere fantasy.

«Girando la busta con mano tremante, Harry vide un sigillo di ceralacca color porpora con uno stemma araldico: un leone, un’aquila, un tasso e un serpente intorno a una grossa H». Tutto comincia da qui. Il primo capitolo di uno dei più grandi fenomeni letterari internazionali, il libro che ha fatto leggere milioni di ragazzi e ha unito genitori e figli nella scoperta di un universo fantastico che è già parte dell’immaginario collettivo.

“Niente di vero” di Veronica Raimo

Infine, vi segnaliamo un romanzo di formazione ironico, tagliente, che mette al centro della narrazione il legame fra la protagonista e la famiglia d’origine.

La lingua batte dove il dente duole, e il dente che duole alla fin fine è sempre lo stesso. L’unica rivoluzione possibile è smettere di piangerci su. In questo romanzo esilarante e feroce, Veronica Raimo apre una strada nuova. Racconta del sesso, dei legami, delle perdite, del diventare grandi, e nella sua voce buffa, caustica, disincantata esplode il ritratto finalmente sincero e libero di una giovane donna di oggi. “Niente di vero” è la scommessa riuscita, rarissima, di curare le ferite ridendo