Roberto Arditti e la guerra nel cuore dell’Europa

Presso la Terrazza Capalbio Libri in Piazza dei Pini Roberto Arditti ha presentato il libro "La guerra in casa. Come e perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi" edito da Rai Libri.

La guerra nel cuore dell'Europa. Martedì 1° agosto alle ore 20:00 presso la Terrazza Capalbio Libri in Piazza dei Pini a Capalbio, si è tenuto l'evento di apertura della XVII edizione del Festival sul piacere di leggere. Ad essere presentato è stato il libro del giornalista Roberto Arditti "La guerra in casa. Come e perché la corsa al riarmo riguarda tutti noi" edito da Rai Libri.

La guerra in casa

L’aggressione russa ai danni dell’Ucraina ha rotto tutti i tasselli del sistema diplomatico mondiale che vigeva, più o meno, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’inizio di questa nuova guerra non ha riportato il mondo al “secolo scorso” come spesso è stato detto, ma verso qualcosa di completamente nuovo e mai visto prima d’ora.

Un cambio di passo che ha già impresso una cesura nei libri di storia mettendo in discussione i concetti di libertà, democrazia, progresso civile e crescita economica. Tutto questo perché in realtà, come spiega Roberto Arditti nel suo libro, quel “secolo scorso” non è mai finito ed è destinato ad essere “lunghissimo”.

La corsa al riarmo e il nuovo concetto di democrazia

L’inizio del nuovo millennio aveva illuso che gran parte del mondo che, grazie alla sorprendente crescita economica e sviluppo tecnologico, si era entrati ormai in una nuova era votata ad una democrazia granitica che doveva imporsi come un mantra. Ma le cose sono andate in modo assai diverso. Cina e Russia, due superpotenze per eccellenza, negano e negheranno sempre il confronto democratico sul piano internazionale a tutti i livelli. Perché questo rifiuto? La risposta, come rilancia Arditti, risiede in quel secolo scorso che si era solo assopito. Così oggi, mentre l’innovazione tecnologica continua a sorprenderci, il mondo resta ancorato al concetto del riarmo. Il mondo intorno a noi, dunque, non è un mondo pacificato e democratico, ma è un mondo pieno di armi come mai lo è stato in passato, una prospettiva che deve indurre tutti a riflettere sulla centralità della difesa e della sicurezza.

