Quarantena, 5 cose da fare in casa per un amante dei libri

Il problema del tempo è sempre annoso e tocca ognuno di noi. Non ne abbiamo mai abbastanza e quando ne abbiamo non sappiamo davvero che cosa farne. Il problema è che spesso usiamo il tempo per cose da fare che non vogliamo o non ci interessano. Il periodo che stiamo vivendo causa Coronavirus ci impedisce proprio di fare questo: dare delle priorità. E se la tua passione è la lettura e il mondo dei libri, metti un attimo da parte gli allenamenti da casa, le maratone di serie tv e dedicati a quello che ti fa stare bene: leggere e prenderti cura dei tuoi amati libri.

Qui sotto avrai 5 idee di cose da fare, in casa, se sei un lettore.

Sistema e pulisci la libreria

Complice l’arrivo della primavera puoi approfittare di questi giorni per fare una bella pulizia della libreria. Togli tutti libri, spolverali uno ad uno e poi riponili nei piani, che hai liberato dalla polvere, e rimetti tutto in ordine.

Pulire non ti basta? Allora sistema i libri come più ti piace: puoi scegliere di farlo per genere, casa editrice o, perché no, anche per colore.

Leggi un classico

Cose da fare se sei un lettore in questo periodo? Naturalmente leggere un bel libro, magari scegliendo dalla libreria quelli che ancora non hai letto o non hai finito di leggere. Sono anni che vuoi leggere Moby Dick di Herman Melville o Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è arrivato il momento di farlo, di prendere quel libro che intristire sulla scaffale e di leggerlo.

Leggi un libro in lingua

Vuoi migliorare le tue capacità con una lingua straniera? Iniziare a parlarlo e a scriverlo come si deve? L’unica cosa da fare è leggere un libro in lingua. Non ne hai in casa? Puoi trovarci tantissimi online, con diritti free, che non aspettano altro che essere letti.

Ascolta un audiolibro

Hai mai ascoltato un audiolibro? No? Allora non metterlo tra le cose da fare in questi giorni! Ascoltare un libro mentre si cucina o si fanno le pulizie, o ci si rilassa è un’esperienza da vivere. Molti servizi regalano esperienza gratuite per alcuni giorni, prova!

Partecipa ad un gruppo di lettura virtuale

Vi ricordate i vecchi forum o blog? Roba vecchia! Adesso per parlare di libri, online, ci sono gruppi, account Instagram. È semplice: ogni settimana o mese si legge un libro e poi, attraverso dirette o post dedicati, arriva il momento di commentarlo insieme. Vi consigliamo La Setta dei Libri di Marco Cioni e Guglielmo Scilla (Willwoosh), seguili su Instagram, adesso stanno leggendo Il priorato dell’albero delle arance di Samantha Shannon. Inoltre, sul profilo Instagram di Libreriamo sono in programma in questi giorni diverse dirette video con protagonisti dei libri e non solo con l’hashtag #LibreriamoInsieme. Seguiteci!

Clara Raimondi

© Riproduzione Riservata