Nicholas Sparks, perché leggere il nuovo romanzo “Quando si avvera un desiderio”

Il libro

“Quando si avvera un desiderio” è il nuovissimo romanzo dell’autore americano Nicholas Sparks pubblicato in Italia da Sperling&Kupfer il 6 luglio scorso. Un nuovo appassionante libro capace di coinvolgere e trasportare il lettore, come sempre accade leggendo le travolgenti storie di questo amatissimo autore.

“Quando si avvera un desiderio”, la trama

Da sempre Maggie tiene segreta la sua storia. Aveva solo sedici anni quando, in attesa di un bambino che avrebbe dato in adozione, incontrò Bryce, un ragazzo poco più grande di lei. Tra di loro nacque un amore fatto di rispetto e interessi comuni. Bryce le insegnò quella che sarebbe diventata la sua più grande passione, la fotografia. Il loro amore fu unico e speciale. Vent’anni dopo Maggie è un’affermata fotografa di viaggi, ha una galleria a New York con i suoi scatti migliori – che Bryce, però, non ha mai visto. Maggie ha ancora tanti sogni nel cassetto, ma la vita l’ha costretta a fermarsi. Durante il Natale Maggie rimetterà in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.

Un libro carico di emozione

“Quando si avvera un desiderio” è un romanzo forte e coinvolgente. Pagina dopo pagina la vita di Meggie, il suo amore per Bryce e la sua crescita sono in grado di rapire il lettore e catapultarlo in un vortice di emozioni che entrano e fanno fatica ad uscire. L’empatica con cui ci si lega ai personaggi è tipica della penna di Sparks che, con grande maestria e delicatezza è in grado di far ritrovare il lettore in ogni sua storia. La doppia ambientazione temporale, il 1996 prima e il 2019 dopo, riesce a creare un senso di forte nostalgia e commozione. I temi raccontati in questo romanzo, seppur ricorrenti nella scrittura di Sparks, riescono ad emozionare fino alle lacrime.

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks è uno scrittore americano nato a Omaha, Nebraska il 31 dicembre del 1965. Cresce in una comune famiglia medio-borghese americana. È ad oggi uno dei narratori più amati al mondo: tutti i suoi romanzi sono stati bestseller del New York Times, e hanno venduto oltre cento milioni di copie in più di cinquanta Paesi.