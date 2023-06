Premio Campiello 2023, parte il tour estivo con i finalisti

Share on Email

Dal prossimo 20 giugno prende il via un’estate all’insegna della letteratura grazie al Premio Campiello. Ritornano gli appuntamenti dal vivo del ciclo d’incontri con gli scrittori finalisti della 61^ edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Il tour letterario toccherà ben 13 città italiane tra giugno e luglio.

I finalisti del Premio Campiello

Il pubblico di lettori e appassionati potrà incontrare i cinque scrittori selezionati lo scorso 27 maggio a Padova e conoscere le loro opere: Silvia Ballestra “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Laterza), Marta Cai “Centomilioni” (Einaudi), Tommaso Pincio “Diario di un’estate marziana” (G. Perrone Editore), Benedetta Tobagi “La Resistenza delle donne” (Einaudi), Filippo Tuena “In cerca di Pan” (Nottetempo).

Martedì 20 giugno alle 19.00 alla Terrazza Associazione Civita in Piazza Venezia a Roma si terrà un primo incontro condotto da Giancarlo Leone, manager televisivo e presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA), dedicato alla presentazione degli autori finalisti del Premio. Durante l’evento interverranno anche Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, Mariacristina Gribaudi, Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello e Walter Veltroni, Presidente della Giuria dei Letterati.

Gli appuntamenti per conoscere gli autori avranno inizio mercoledì 21 giugno a Bari, alle ore 21.00 al Castello Svevo per un evento speciale fra musica e teatro organizzato da Umana, Agenzia per il lavoro, da otto anni main partner del Premio, e proseguiranno il giorno successivo, giovedì 22 giugno, a Vicenza, nella Basilica Palladiana alle 18.00.

Venerdì 23 giugno gli scrittori saranno a Cornuda (TV), alle 21.00 presso la Tipoteca Italiana, mentre martedì 27 giugno ci sarà la tappa a Tivoli (RM), alla Corte della Rocca Pia a partire dalle 18.00.

Mercoledì 28 giugno si prosegue con la tappa di Civitavecchia (RM) alle 20.00 alla Fontana del Vanvitelli, continuando poi giovedì 29 giugno a Milano, alle 18.00 presso Lampo Scalo Farini, in collaborazione con BooktoMi.

Venerdì 30 giugno gli autori saranno invece al Monastero d’Astino a Bergamo alle 18.00, mentre giovedì 6 luglio si farà tappa a Modena, alle 18.00 presso l’Auditorium Marco Biagi.

Gli incontri successivi saranno mercoledì 26 luglio ad Asiago in Piazza Duomo alle 17.30 e giovedì 27 luglio al Lido di Venezia (VE), alle 18.00 presso l’Hotel Ausonia&Hungaria.

Gli ultimi tre incontri si terranno venerdì 28 luglio alle 21.00 in Piazza Milano a Jesolo (VE) e sabato 29 luglio alle 18 in Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo (BL).

La serata finale

Dopo questo fitto calendario di incontri con gli autori, il vincitore della 61^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 16 settembre presso il “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

