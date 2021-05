Premio Campiello 2021, la cinquina finalista 

i finalisti

Sono stati annunciati oggi i 5 finalisti del Premio Campiello 2021, la 59° edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto.

Premio Campiello, la cinquina finalista

I finalisti del Premio Campiello sono:

Paolo Nori con Sanguina ancora (Mondadori)

Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli)

Paolo Malaguti con Se l’acqua ride (Einaudi)

Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani)

Carmen Pellegrino con La felicità degli altri (La nave di Teseo)

La premiazione

Dopo l’annuncio dei 5 finalisti del Premio Campiello inizia il countdown che porterà alla finale che si terrà il 4 settembre all’Arsenale di Venezia. A condurre la serata, che andrà in onda in diretta su Rai 5, sarà Andrea Delogu. Un debutto in un luogo iconico, simbolo dell’ingegno dei veneziani e del loro saper fare, cuore pulsante della città in cui è nato, 59 anni fa, il Premio istituito dagli Industriali del Veneto.

Le nuove collaborazioni

Durante la conferenza stampa di presentazione del Premio Campiello, erano state annunciate alcune importanti collaborazioni: le partnership con La Biennale Di Venezia e con la Collezione Peggy Guggenheim, che verranno presentata nelle prossime settimane, la nuova sinergia con il CPM Music Institute di Franco Mussida e con la Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati.

Una serie di progetti ai quali la Fondazione Il Campiello sta lavorando da tempo, per superare le classiche divisioni tra le arti, creando così un laboratorio creativo, permanente e inclusivo. Inoltre, la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il Premio Campiello; la Farnesina e la Fondazione Il Campiello, hanno firmato una convenzione che prevede la partecipazione di cinque giurati scelti dal MAECI che integreranno la Giuria dei Trecento Lettori.