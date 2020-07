Sandro Veronesi vince il Premio Strega 2020 con “Il colibrì”

La giuria del Premio Strega ha decretato il suo vincitore. A meritarsi il premio letterario più importante d’Italia con 200 voti è Sandro Veronesi autore del romanzo “Il colibrì” (La Nave di Teseo), basato su una suggestiva metafora del volo per riflettere sul lutto e la sua elaborazione. Dopo Paolo Volponi, Sandro Veronesi è l’unico scrittore ad aver vinto il Premio Strega per ben due volte. La prima volta nel 2006 con il romanzo “Caos calmo” e poi, adesso, con “Il colibrì“, edito da La Nave di Teseo. L’autore si è classificato con 200 voti davanti a Gianrico Carofiglio con 132, Valeria Parrella 86, Gian Arturo Ferrari 70, Daniele Mencarelli 67 e Jonathan Bazzi 50.

Tenere la posizione significa non arrendersi, il colibrì infatti è il simbolo dei guerrieri, di tutti coloro che non mollano mai.

“Il colibrì” di Sandro Veronesi

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta – perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l’uomo nuovo.

La votazione

La prima votazione aveva decretato i sei finalisti del Premio Strega:

La seconda e ultima votazione per il vincitore del Premio Strega si è tenuta questa sera come ogni anno al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, trasmessa in diretta televisiva da Rai Tre.

