Pasquetta, 5 idee originali per godersi le più belle città italiane

A Pasquetta concediti una giornata rilassante alla scoperta delle bellezze italiane. Ecco alcuni consigli per gli appassionati di libri e cultura.

Cosa fai a Pasquetta? Città o campagna? Viaggio o relax? Amici o famiglia? Se hai in mente un viaggetto fuori porta o magari una passeggiata diversa dal solito nei luoghi che frequenti abitualmente, questo articolo è perfetto per te.

Scopri con noi alcune interessanti guide turistiche che insegnano a guardare al turismo con occhi diversi, più consapevoli. Pasquetta potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per provare esperienze nuove e creative.

5 idee originali per godersi le più belle città italiane a Pasquetta

Se scopri i segreti di Bologna grazie ai suoi abitanti

Bologna è una città davvero bella. Si presta perfettamente a una gita fuori porta di breve durata come quella di Pasquetta, e nasconde molti segreti e leggende. Con “Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti”, avrai l’occasione di scoprire una città che resiste all’etica del turismo, attraverso itinerari originali e significativi.

La guida di Bologna racconta i luoghi che resistono all’estetica del turismo. Luoghi dove crescono piante inattese, dove la cultura cambia l’uso degli spazi, dove si può abitare anche senza dimora, dove la notte è di tutti e tutte. Luoghi che, proprio in quanto fanno resistenza, esprimono al meglio il genius loci della città, la sua attitudine ribelle.

Questa guida li raccoglie in quattro percorsi a cura dello scrittore Wu Ming 2 e impreziositi dalle incursioni artistiche degli illustratori Francesco Fadani, Noemi Vola e Marco Quadri. Attraverso percorsi tematici, arricchiti dai podcast del canale “loquis” dedicato, il nonturista potrà fare esperienza diretta e intima del posto, entrando in contatto con gli abitanti e i loro luoghi dell’anima.

Se assapori il gusto di Venezia

Che dire poi di Venezia? Meta amata, sognata, desiderata da milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Se prevedi di trascorrere il giorno di Pasquetta nella città lagunare più romantica d’Italia, non puoi perdere l’occasione di guardarla con gli occhi del “Piccolo atlante edonista”.

Venezia va apprezzata con lentezza e curiosità. Per godere appieno di questa città è necessario cercare, perdersi, tornare sui propri passi, addentrarsi in vicoli ciechi, attraversare un numero infinito di ponti e prendere viuzze secondarie che portano ad angoli di calma assoluta.

Dalle meraviglie architettoniche del Rinascimento e del Barocco a quelle della contemporaneità, questo atlante ci accompagna alla ricerca di una Venezia diversa dal solito, dove storia, cultura e prelibatezze enogastronomiche si fondono in un tutt’uno.

Se scopri i colori della Sicilia

Non poteva mancare fra le mete più ambite della Pasquetta italiana la Sicilia, con una guida dedicata allo slow food e al turismo sostenibile che ti permetterà di scoprire i colori, i profumi e i sapori di una terra magica.

4 itinerari alla scoperta di una terra straordinaria, sospesa tra mare e vulcano, e circondata da miti e leggende. Tesori d’arte e bellezze naturali, vini e prodotti tipici, tradizioni e folclore: Catania, la Costa e gli Iblei gli Iblei.

Tascabili, dense di informazioni e curate nella grafica, corredate di fotografie e cartine, ricche di consigli utili e indicazioni preziose, le guide Itinerari conducono il lettore alla scoperta di territori dalla spiccata personalità, mete di un numero crescente di turisti, soprattutto per le tipicità enogastronomiche.

Se girovaghi per l’ennesima volta a Roma

Vivi a Roma e non puoi spostarti perché i ponti e i festivi, quest’anno, si contano sulle dita di una mano? Perché non guardare alla tua città con uno sguardo differente?

Che cosa vedeva un visitatore del passato, entrando a Roma dal colle Esquilino o avvicinandosi al Campidoglio da via del Corso? Che ne è stato delle arcate superstiti del ponte Rotto, delle cinque sinagoghe del vecchio ghetto, della collina di fronte al Colosseo, dei palazzi rinascimentali che facevano da anticamera alla magia di piazza San Pietro?

I cambiamenti di scenario degli ultimi 150 anni e i mille fili che li legano alla storia della città, sono il tema principale di questa inconsueta guida di Roma.

Se sei uno dei pochi che rimarrà a Milano

Può capitare a tutti e, sebbene all’inizio possa sembrare l’inizio di un incubo, poi magari non lo è del tutto. Rimanere a Milano durante le ferie non dev’essere necessariamente un’agonia. A Pasquetta potresti investire il tuo tempo libero. E non nel lavoro, ma passeggiando e cercando di scoprire ciò che al passo accelerato e goffo del quotidiano ci perdiamo.

Attraverso sette itinerari a piedi nel centro della città, vi faremo scoprire la realtà della capitale della moda e del design: non solo i tesori nascosti, gli scorci romantici e i grandi monumenti imperdibili, ma anche quelle piccole gemme che le guide classiche il più delle volte non includono.

Usciremo dai sentieri più battuti per addentrarci in stradine dove trovare gemme che solo la gente del posto conosce, ad esempio dove cucinano il miglior risotto alla milanese.

