Oroscopo dei libri estate 2024, i consigli di lettura secondo le stelle

Il cocktail “vacanze” di quest’estate è un intruglio zuccherino: lemon and ginger! Qualcuno se lo beve tutto quanto con entusiasmo fino all’ultima goccia, altri invece secondo il segno di nascita e il suo pianeta governatore, ne godono solo assaporandolo a piccoli sorsi e in quantità limitata, mentre altri ancora, innamorati della sicurezza della propria routine, lo respingono senza neppure assaggiarlo.

La gioia di vivere, di girare in lungo e in largo, di fare nuove conoscere, di scoprire nuovi saranno garantiti dal lungo transito di Giove in Gemelli e dall’anello di sosta di Mercurio in Leone.

L’Oroscopo dei libri estate 2024

Sarà un bellissima estate segnata dalla voglia di andare sempre in giro, di curiosare ovunque, di postare brevi pensieri sui social.

Viaggerete verso luoghi sconosciuti, scoprendo nuove mete adatte a scoprire l’altra faccia di se stessi. Su un’isola, nella metropoli o sulla vetta di una montagna, saprete sempre chiedere informazioni e trovare una persona che vi farà da “cicerone”.

Vi porterete con voi un cocktail e un libro da leggere in ogni momento da soli o in compagnia.

ARIETE: 21/4 – 20/5: rum e bibita allo zenzero

Per ritrovare pienamente voi stessi, avete bisogno di vacanze movimentate e magari azzardate, che mettano in gioco il vostro gusto del rischio e dell’avventura. Luoghi impervi, caldi e aspri, popolati solo da piante spinose e pietre dalle tonalità accese, corroboranti come il rosa, l’ocra e il ruggine, che vi rivitalizzano. Stare in gruppo vi va stretto, a meno che non vi si riconosca il ruolo di leader, il massimo del brivido, perciò, è il trekking solitario e arrischiato, perfetto per sfidare situazioni estreme gustandovi forti emozioni a diretto contatto con voi stessi.

Il vostro romanzo dell’estate: “La libreria dei lettori riluttanti” di Gretchen Anthony. Un romanzo ideale per sentirsi bene. È anche una lettera d’amore agli eroi di tutti i giorni. Quei librai e bibliotecari che ogni giorno s’impegnano a mettere i libri giusti nelle mani giuste.

TORO: 21/4 – 20/5: mojito allo zenzero

Aerei, treni superveloci e transatlantici spesso vi mettono ansia. Non siete calibrati per le lunghe distanze né per i viaggi brevi e movimentati, quando staccate vi occorre qualche settimana, quasi un ritiro lontano da tutti. Con il favore di Venere, maestra del vostro segno, la cornice ideale è un ambiente bucolico, orti ordinati, giardini fioriti, viottoli di campagna in tutte le sfumature col verde.

Il vostro romanzo dell’estate: “Magnifico e tremendo stava l’amore” di Maria Grazia Calandrone. L’autrice indaga sulle vite dei protagonisti di un fatto realmente accaduto, con sguardo da investigatrice e sensibilità da poetessa. E ci restituisce una vicenda in cui i chiaroscuri sono così tanti e intrecciati da impedirci una lettura unica.

GEMELLI: 21/5 – 21/6: gin 012 allo zenzero

Il relax prolungato vi annoia, gli ambienti silenziosi e i paesaggi bucolici vi immalinconiscono. Per recuperare la carica avete bisogno di mescolarvi alla gente, tuffarvi in strade affollate, mettere il naso nei negozi, nei locali tra i mercatini. L’ambiente ideale sono le città grandi e popolate dall’architettura moderna, con un’infinità di servizi e trasporti più all’avanguardia rispetto al vostro habitat consueto. Vi piace spostarvi con gli amici, cercando situazioni divertenti, giocose e del tutto fuori regole.

Il vostro romanzo dell’estate: “Il marchese di Roccaverdina” di Luigi Capuana. È il romanzo più famoso dell’autore, uno dei più importanti teorici della corrente letteraria del verismo italiano. Il libro è stato pubblicato nel 1901 e racconta la storia di un uomo arrogante e superbo che compie un delitto accecato dalla gelosia. Seguendo i canoni veristi, l’autore siciliano si cimenta in un’attenta e approfondita analisi psicologia del protagonista del romanzo, che il rimorso per il tragico atto che ha compiuto conduce alla follia.

CANCRO: 22/6 – 22/7: sciroppo allo zenzero

L’influenza della Luna che governa il vostro segno vi sospinge verso i luoghi acquatici, laghetti tranquilli, spiagge romantiche o fiumi solitari, in linea con la vostra sensibilità e con la mutevolezza delle vostre emozioni. È difficile che le vacanze movimentate facciano per voi: staccare la spina significa soprattutto dormire, senza preoccuparvi della sveglia, crogiolarvi al sole o impigrirvi davanti a una gustosa cenetta di specialità locali. Per questo siete capaci di inventarvi vacanze piacevoli a casa vostra, tra picnic al parco e pomeriggi in piscina, divertendovi con la cucina e bricolage.

Il vostro romanzo dell’estate: “Ricordatemi come vi pare” di Michela Murgia. Il libro racconta la vita di Michela Murgia, una delle intellettuali più lucide e appassionate del nostro tempo, che esplora temi come il potere, il femminismo, la fede e la letteratura. La scrittrice ripercorre le sue dieci vite vissute con audacia e senza paura, in un’autobiografia raccontata a Peppe Cottafavi, suo editor e amico, durante la sua ultima estate.

LEONE: 23/7 – 23/8: bibita frizzante allo zenzero e ai mirtilli

Da solo o in compagnia, trovate sempre modo di divertirvi e sfoggiare le vostre qualità sotto i riflettori, l’essenziale è che, complice il Sole governatore del vostro segno, il ruolo di leader vi venga riconosciuto: non sopportate che qualcun altro possa dettare le regole e decidere orari, destinazioni e programmi. Amate le località esclusive, i monumenti grandiosi, i castelli e i parchi assolati, dove tutto parli di magnificenza e splendore. Anche l’archeologia ha un grosso effetto sulle vostre emozioni, adorate gli scavi e le colonne nel deserto, tra la sabbia bollente dalle sfumature dorate.

Il vostro romanzo dell’estate: “ll vaso di Pandoro” di Selvaggia Lucarelli. Nel suo libro la scrittrice ripercorre all’indietro la storia recente del fenomeno mediatico più discusso del Paese: i Ferragnez.

VERGINE: 24/8 – 22/9: cocktail allo zenzero e fragole

Per superare il senso di colpa, l’ideale è una formula vacanziera a metà tra la terapia, il relax e lo studio. Affidandovi alle dritte di Mercurio nel vostro cielo, che governa il vostro segno, troverete l’ambiente giusto in campagna, dove tutto è ordinato e salutare o nelle antiche cittadine del Nord. Una valida alternativa? Un tour culturale, ricco di stimoli e possibilità di apprendimento.

Il vostro romanzo dell’estate: “Il ladro di scarabei” di Vanessa Roggeri. Una storia familiare di ambizione e passioni sullo sfondo dell’Italia fascista. Il racconto emozionante e vivido delle vie oscure che può seguire il desiderio di riscatto sociale.

BILANCIA: 23/9 – 22/10: crema di zenzero e menta

Da soli vi intristite, avete bisogno di compagnia, possibilmente quella della persona amata. Amate i paesaggi sereni ma pieni di colore. I contesti ideali sono la macchia mediterranea, gli uliveti, gli appezzamenti coltivati affacciati sul mare, tra cui passeggiare senza meta. Amate le città d’arte ma non sopportate i tour organizzati in stile toccata e fuga. Preferite spendere l’intera giornata in un solo museo ma vedervelo bene.

Il vostro romanzo dell’estate: “Mia cugina Rachele” di Daphne du Maurier. Chi è “veramente” Rachele, la bellissima italiana che, dopo la morte del marito, avvenuta in circostanze poco chiare, arriva all’improvviso nella sua casa in Cornovaglia e con il suo fascino riesce a fare innamorare Philip, il cugino della vittima? È realmente travolta dalla passione o cerca soltanto di impadronirsi della sua ricchezza, come ha già fatto con il marito?

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: cocktail con zenzero e cetriolo

A meno che non vi intrigano moltissimo, non partite volentieri con tipi sconosciuti, state meglio da soli o con gli intimi. Anche le destinazioni non sono casuali, tornate volentieri nei luoghi del passato, ripercorrete sentieri conosciuti con spirito diverso. La vostra passione: i ruderi coperti di vegetazione, le rocce vulcaniche e le strettoie. Scovare pozzi inesplorati, cantine abbandonate, seguire i rumori che provengono chissà dove, mentre provate piacere sentir scorrere l’adrenalina nel vostro corpo.

Il vostro romanzo dell’estate: “Le regole dello shangai” di Erri de Luca. L’incontro tra un anziano campeggiatore e una ragazza gitana in fuga dalla famiglia inaugura un’intesa che dura a lungo, anche da lontano. Erri De Luca si rimette su piste poco battute, su destini che si annodano e si sciolgono.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12: sciroppo allo zenzero con ghiaccio e acqua minerale

Ovunque purché non a casa. Però avete bisogno di suggestioni lontane, di suk profumati di spezie, di cupole e minareti. State bene tra la folla, nelle piazze brulicanti, ma vi calate con uguale passione nel silenzio della natura, che vi accoglie e vi schiaffeggia con la forza dei suoi elementi: l’urto delle onde, il calore della terra, la ruvidità dei tronchi. Non dimenticate mai un libro da leggere alla sera sotto un albero al lume di candele enorme, per illuminare il vostro posto in cui dormite la notte.

Il vostro romanzo dell’estate: “Non si scappa dall’amore” di Melanie Harlow. Papà single di Adelaide e Owen e con l’azienda di famiglia da mandare avanti, Austin ha bisogno di una tata che lo aiuti. La soluzione? Veronica. Arrivata in città per l’estate dopo aver lasciato sull’altare il suo futuro sposo.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: cocktail con zenzero tritato e succo di lime

Se fosse per voi, trascorrereste le vostre vacanze a casa, rimettendo ordine e occupandovi di tute le incombenze che il lavoro vi costringe a trascurare. Per esercizio fisico scegliete invece la montagna, che vi disintossica dai rumori cittadini e ripropone in chiave naturalistica il motivo simbolico dell’ascesa e del traguardo sudato sul quale impernate anche la vostra vita professionale. Vi ritemprate addentrarvi nel bosco in cerca di frutti selvatici, erbe funghi, vi riequilibra la musica dei torrenti.

Il vostro romanzo dell’estate: “Pulita” di Alia Trabucco Zeran. Estela ha passato sette anni in quella casa, con quella famiglia. Sette anni come domestica a tempo pieno: lavare, pulire, preparare da mangiare, occuparsi della bambina, la piccola Julia. Ora Julia è morta e tocca a lei, la domestica e la tata, dare la propria versione della storia.

AQUARIO: 21/1 – 19/2: cocktail zenzero e vodka

Mare, montagna, collina, città, non avete preferenze, purché la vacanza vi portate al di fuori delle abitudini e della quotidianità. L’essenziale è andare controcorrente. Il vostro spirito di pioniere è goloso di vasti spazi ed emozioni forti, ancora più esaltanti se condivise con gli amici. Seguite la vostra curiosità, seguite il vento contrario, seguite la corrente di provare nuove emozioni e soprattutto la voglia di meravigliarvi davanti ad un arcobaleno.

Il vostro romanzo dell’estate: “Leggende Napoletane” di Matilde Serao. Leggende napoletane è una raccolta di leggende che costituiscono parte integrante della cultura napoletana. Il volume fu pubblicato per la prima volta nel 1881, negli anni in cui l’autrice si avvicinava al verismo regionalistico e rappresentano, come lei stessa scrive nella prefazione, una breve evasione nel sogno.

PESCI: 20/2 – 20/3: cocktail di gamberi allo zenzero

Pigri, rilassanti, dolcemente sconclusionati, al riparo da incombenze faticose e visite a catena che la facciano assomigliare ad un lavoro. Vacanza per voi significa soprattutto emozioni, un cocktail di colori, profumi, sapori e suoni da condividere con gli altri o da centellinare in solitudine come spunto per nuove riflessioni. Vi affascina il mare, adorate le isole, le scogliere ma vi lasciate cullare volentieri anche dalla sabbia, dalle voci, dalla musica dell’ombrellone vicino. E tra un tuffo e un altro qualche chiacchiera e letture di poesie e di meditazione.

Il vostro romanzo dell’estate: “Medea. Voci” di Christa Wolf. La Medea di Wolf non è la moglie di Giasone, crudele e vendicativa che ha ucciso i figli per punire il marito che l’aveva abbandonata. Non è la donna spietata e violenta tramandata da Euripide, ma è una donna forte e libera. Medea è una magra che scopre un orribile segreto nascosto nel sottosuolo del palazzo reale di Corinto e dovrà pagare per questo.

