Oroscopo dei libri 2024, previsioni e consigli di lettura per il nuovo anno

Tornano le previsioni degli astri in vista del nuovo anno. Ecco cosa accadrà nel 2024 segno per segno ed i rispettivi consigli di lettura da parte dell'astrologa Loredana Galiano

Quando il nuovo anno è alle porte, tutti e tutte noi non vediamo l’ora di leggere e scoprire il nostro oroscopo. Che sia sull’amore, sul lavoro, sulla famiglia o la salute, indagare sul nostro possibile futuro è sempre un grande stimolo.

Grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere nel corso del 2024 segno per segno.

L’oroscopo dei libri 2024

L’oroscopo 2024 ci dice che le novità dell’anno saranno il transito di Giove, che tornerà, dopo 12 anni, nel segno dei Gemelli e Plutone che entrerà definitivamente in Aquario verso la fine anno.

Prometterà ottimismo e armonia. Il gigante buono sarà pronto a bussare alle porte di tutto lo Zodiaco. Un eroe positivo che tornerà a piazzare le sue tende in Gemelli dal 26 maggio 2023 fino al 9 giugno 2024.

È un generatore di pensiero positivo, di una disposizione dello spirito capace di aprire tutte le porte che fanno resistenza.

Giove in Gemelli farà balzare in primo piano valenze tipicamente gemellari, come pubblicità, giornalismo, viaggi brevi, comunicazione, blog, teatro.

Sarà perché i Gemelli simboleggiano i giovani, la spinta a conoscere, la versatilità, l’arguzia, la curiosità e il senso dell’ironia.

Anche quest’anno Mercurio farà i suoi consueti anelli di sosta. Il pianeta transiterà più a lungo nei segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Si avrà modo, quindi, di ritrovarsi faccia a faccia col proprio pensiero. Non una, due, ma anche tre volte finché si riuscirà a chiarire le idee e fare un passo avanti nella propria evoluzione personale.

Mercurio è legato al pensiero, al rapporto con l’ambiente, all’ideazione e alla comunicazione. Quindi nelle sua fasi di “ripensamento” ci troveremo a fare i conti con quest’ultima fase e naturalmente anche con il modo in cui comunicheremo con il nostro io profondo.

I migliori segni zodiacali del 2024

Il segno al top di questo nuovo anno secondo l’oroscopo? L’ARIETE!

L’Ariete sarà il segno che non riceverà aspetti ostili, il segno che godrà dei benefici dei transiti di Mercurio nei segni di Fuoco, il segno che godrà dei transiti di Giove dai Gemelli, il segno che è sempre il numero uno!

Al secondo posto vi sarà il segno del Cancro, che a parte la stagione primaverile in cui si sentirà un po’ confuso e distratto, poi saprà essere sempre sulla cresta dell’onda.

Al terzo posto vi sarà il segno del Capricorno. In primavera sarà un po’ stanco, ma per il resto potrà godere, ancora per lungo tempo, del trigono di Urano dal Toro, di Saturno e Nettuno dai Pesci e non sarà poco.

Infine, non esistono oroscopi belli e meno belli. Queste sono indicazioni generalizzate e mediamente attendibili. Bisognerà tener conto del proprio Ascendente e di tutto lo zodiaco.

Intanto, auguro a tutto lo Zodiaco di introdurre una routine benefica, come un mantra quotidiano, un rito propiziatorio, un oggetto portafortuna, creare una sana dipendenza del benessere.

ARIETE: 21/3 – 20/4: un mondo di occasioni

Spesso sarete troppo vitali e impulsivi per definirvi gioviali e goderecci. Il bellissimo transito di Giove dalla vostra casa terza solare sarà un inno agli amici, alla vita, alla vostra simpatia e ai flirt.

Stapperete diverse bottiglie di spumanti per i vostri successi, per le vostre vittorie e per i vostri traguardi.

Saprete prendere la vita alla leggera. Eviterete gli scontri diretti e vi sottraete allo stress con grande fiducia in voi stessi. Sorriderete alla vita e agli altri con una faccia distesa. Sarete sempre in giro a curiosare, a ritagliarvi grandi spazi di svago e di relax.

Farete nuove amicizie e coglierete al volo occasioni stimolanti, riassaporando quella scioltezza che temevate perduta. Vi regalerete un mondo di occasioni.

Consigli di lettura: “Tutto è qui per te” di Fabio Volo. Il nuovo romanzo di Volo affronta le sfide della vita, la voglia di mettersi in gioco, l’accettazione dell’amore e il valore della solitudine, proponendo la possibilità di un nuovo inizio.

TORO: 21/4 – 20/5: sempre più innovativi

L’oroscopo ci dice che per tutto il nuovo sarete in compagnia di Urano nel vostro cielo. Parafrasando un vecchio slogan pubblicitario: Urano, ti dà una mano. E che mano!

Già, il pianeta degli imprevisti vi aiuterà ad andare avanti con nuovi mezzi. Avrete finalmente capito che per andare avanti vi dovreste adattare a nuovi cambiamenti, essere sempre più innovativi e non rimanere ancorati alle vecchie tradizioni.

Urano è l’ingegnere creatore di nuove opportunità, un pragmatico esecutore di progetti, un pianificatore attento e preciso.

Grazie alla sua continua presenza, saprete districarvi tra ostacoli e imprevisti, trasformando le difficoltà in occasioni da sfruttare a vostro vantaggio.

Si sa che voi avrete bisogno di tempo e tranquillità per metabolizzare i dati della realtà. Ora sarete ancora più pronti e veloci, più dinamici e intraprendenti.

Consigli di lettura: “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?” di Antonio Manzini. L’autore esplora i fantasmi di Rocco per chiudere un cerchio doloroso della sua vita.

Gemelli: 21/5 – 21/6: allegro sarà il caos che vi circonderà

Il vostro obiettivo principale sarà sempre quello di conquistare maggiori spazi di libertà, di curiosità e di conoscenza.

Ma quest’anno sarà un po’ faticoso per via di un Saturno che vi metterà dei freni e di un Nettuno che limiterà i vostri voli, evitandovi di brancolare nel buio.

Il vostro cielo del 2024 presenterà qualche nube, un po’ di confusione e distrazione, un allegro caos che vi circonderà. Ma a voi l’inventiva non vi mancherà.

Saprete sempre come cavarvela anche davanti ad uno stop o ad uno rallentamento. Non sarà automatico capire su quali temi puntare e se ne valga la pena, né tanto meno se davvero lo vogliate.

Si tratterà comunque di uno stallo produttivo e non di un vuoto creativo e forse anche di una salutare lezione di pazienza. Perché non è detto che le cose più facili e veloci siano anche le migliori.

Consigli di lettura: “Vite di confine” di Mary Poliafico. Sedici racconti in controluce, intensi e delicati, nati dall’incontro e dal dialogo dell’autrice con persone comuni e meno comuni che hanno segnato per sempre la sua esistenza. Incertezze e paure, irrigidimenti e crescite, maturazioni e scoperte, cambi di passo e di prospettive.

Cancro: 22/6 – 22/7: aspettando la grande svolta

Saturno e Nettuno dal segno dei Pesci, Urano e Giove dal Toro vi spingeranno ancora, verso nuovi lidi. Starete avvertendo dentro di voi dei grandi cambiamenti. Starete aspettando la grande svolta della vostra vita, quella che vi permetterà di concretizzare i vostri sogni, perché vi meritate il meglio dalla vita!

L’oroscopo 2024 ci dice che sarete ricchi d’immaginazione e d’inventiva. Sarete più intraprendenti del solito. Potrete volare altissimo sul piano della creatività e della fantasia. Raggiungerete un intimo equilibrio, sarete più sorridenti prima verso voi stessi e poi verso il mondo.

Sarete comunicativi e aperti ad ogni novità. Sarete ispirati e curiosi per vedere cosa c’è oltre i limiti rassicuranti del quotidiano, complice quel bel Nettuno dai Pesci, che dilaterà ancora e ancora i confini della vostra vivida immaginazione.

Sarete anche un tantino opportunisti, merito di un Urano positivo, che vi spingerà a cogliere ogni opportunità di crescita professionale e personale.

Scoprirete quel romanticismo puro e libero senza dare troppo spazio a desideri illusori. Un bell’anno, quindi. Buon 2024!

Consigli di lettura: “Grazia Deledda” di Laura Vallieri. L’autrice ripercorre la forza di una scrittura che scava nella terra sarda, nei grovigli di relazioni, per far emergere il vero sotto l’apparenza. Un invito a vivere con attenzione e a credere nelle proprie intuizioni.

LEONE: 23/7 – 23/8: tanti amici, tanto onore

Secondo l’oroscopo, per gran parte dell’anno nuovo sarete in compagnia dal dio con le ali ai piedi. Ebbene sì! Curiosità, ironia e un’intelligenza rapida unita alla giusta dose di leggerezza, saranno le qualità che Mercurio vi donerà a più riprese.

Il vivace pianeta avrà in serbo per voi lunghi e stimolanti periodi importanti. I suoi transiti accenderanno i riflettori nella vostra undicesima casa solare, il settore delle amicizie importanti, dell’equilibrio, di nuove conoscenze e di nuove alleanze.

Sotto i suoi influssi prenderete la vita con più spensieratezza, avvertirete curiosità per argomenti insoliti, intensificherete le relazioni sociali. Avrete tanti amici e tanto onore.

Ad ogni modo, nonostante i dispetti di Urano, saprete come cavarvela sempre. Anche perché da fine maggio e fino alla fine dell’anno, Giove sarà dalla vostra parte. Sarà l’inizio di una maggiore crescita personale.

Secondo l’oroscopo vivrete una fase più ottimistica e fiduciosa, dove le buone occasioni finalmente busseranno alla vostra porta.

Consigli di lettura: “Le intermittenze della morte” di José Saramago, un capolavoro della letteratura contemporanea che affronta con maestria il tema della morte e della vita. Pubblicato nel 2005, il romanzo ci trasporta in un mondo surreale in cui la morte improvvisamente decide di interrompere la sua attività.

Vergine: 24/8 – 2/9: in cammino verso grandi rivoluzioni

Il filo conduttore di questo nuovo anno secondo l’oroscopo sarà ancora una volta il vostro amato ingegner Urano. Grande ispiratore delle scienze e della tecnica. Portatore sano di pragmatismo e di inventiva. Insomma, sarà il vostro mentore astrale, che vi spingerà ad osare, ad andare oltre l’ordinario, a fare nuove scoperte.

Un pianeta molto efficiente per i vostri prossimi progetti. Sarà un ottimo alleato per studiare ogni problema fin nei minimi dettagli a suggervi strade efficaci per uscire dalle situazioni di impasse in cui ogni tanto potrete trovarvi.

Sarà un ottimo inventore con il camice bianco, che vi suggerirà idee strepitose, da analizzare nel dettaglio.

In fondo Urano sarà il vostro nume tutelare per tutto il tempo. V’inventerete ogni cosa pur di andare in fondo nelle cose, a scandagliare come radar quello che c’è in un sistema complicato. Oppure, semplicemente, potrete cambiare solamente i vostri orari di lavoro. Buon anno!

Consigli di lettura: “Stai zitta” di Michela Murgia, in cui l’autrice sarda offre una prospettiva letteraria che va oltre la mera denuncia, cercando di comprendere le radici profonde di un problema sociale complesso e urgente.

Bilancia: 23/9 – 22/10: un’iniezione di fiducia

Starete avvertendo aria di cambiamento intorno a voi. Precisamente dal 26 maggio del nuovo anno, avrete la sicura certezza di essere finalmente in cima alla montagna a goder l’aria frizzante delle montagne.

Sarà la complicità di Giove dai Gemelli, che vi porterà alla scoperta di pensieri positivi, di vedere il bicchiere completamente pieno.

Guarderete alla vita con maggiore fiducia, smusserete gli spigoli del vostro carattere, accetterete con semplicità eventuali compromessi.

Giove esprimerà le sue valenze positive nella vostra nona casa solare. Poteste davvero viaggiare e non solo con la fantasia. Saprete intravedere strade molto più promettenti di quelle fin qui percorse.

Potreste trasferirvi, conseguire una laurea, un titolo di studio molto ambito. Aprirete la vostra mente a nuove prospettive, come imparare la lingua araba, mentre starete facendo yoga con il vostro cane.

Consigli di lettura: “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” di Michela Marzano, in cui l’autrice affronta con raffinata sensibilità e sottile analisi la questione della violenza sulle donne attraverso una narrazione che intreccia il personale e il sociale.

Scorpione: 23/10- 22/11: non sarà il tempo di incertezze

Con Saturno positivo per tutto l’anno non sarà il tempo di incertezze. Il pianeta si sarà ben piazzato in Pesci, il segno a voi congeniale per tutto il 2024.

Secondo l’oroscopo scoprirete come il rigore, il raziocinio, la logica sapranno frenare i vostri impulsi interiori, a stemperare quelle forze inconsce, a non gettarvi a capofitto nelle iniziative rischiose o nelle dispute inutili.

Sarà sempre Saturno a rendervi tenace nel realizzare quei progetti che richiederanno tempi lunghi e qualche sacrificio, ma sicuri di arrivare al successo. Lo immaginerete come un nonno un po’ avaro e rigido, ma sempre pronto a darvi dei saggi consigli. E poi, avrete anche Nettuno dalla vostra parte, che vi regalerà fantasia e immaginazione, mentre progetterete concretamente il vostro prossimo futuro.

Con Urano, ancora contrario, per tutto il tempo imparerete ancor meglio ad assumere atteggiamenti più cauti per non dover fronteggiare situazioni più snervanti. Vi farete scivolare le cose addosso e sfodererete una sana dose di menefreghismo.

Sarà meglio rinunciare a scendere in battaglia, tenendovi alla larga da scontri inutili e sterili. Non tutte le guerre saranno le vostre.

Consigli di lettura: “Vite senza paura” di Maria Grazia Cucinotta. L’attrice raccoglie le testimonianze della violenza sulle donne, e racconta quello che ha subito in prima persona. In questo libro si legge una prospettiva di emancipazione e autodeterminazione che sfida il clima di intimidazione e terrore che molte donne devono affrontare.

Sagittario: 23/11 – 21/12: elogio del dubbio

Secondo l’oroscopo, per tutto l’anno sarete ben sostenuti dagli anelli di sosta di Mercurio nei segni di Fuoco. Primavera, estate ed autunno saranno i periodi migliori per esprimere le vostre idee su un vostro operato e studiare approfonditamente per un esame complesso. Potrete sostenere prove che richiederanno molto impegno, per trovare il lavoro dei vostri sogni, per partecipare a dei corsi di formazione.

Saranno transiti preziosi che vi aiuteranno a sdrammatizzare le situazioni complicate, a trovare soluzioni rapide ai problemi, a instaurare efficaci canali di comunicazione con il partner, con gli amici e i colleghi di lavoro.

Da fine maggio in poi, potreste avvertire un senso di sfiducia in voi stessi, vi sentirete meno ottimisti e molto più realisti e pragmatici.

Giove cambierà segno, si piazzerà nel segno dei Gemelli, opposto al vostro Sole. Non sarà una catastrofe, ma servirà per essere più prudenti e meno sognatori.

Saturno dispettoso v’inviterà a rinunciare a dei traguardi che si riveleranno troppo ardui da raggiungere, e sarà sinonimo di saggezza e di maturità.

Imparerete a metter da parte l’orgoglio. Capirete che non sarà il momento perfetto per volare alto con la fantasia, ma saprete aspettare tempi migliori.

Consigli di lettura: “Ogni cosa torna” di Patrizia Gariffo.

Capricorno: 22/12 – 20/1: il piacere delle piccole cose

Saturno, Nettuno, Urano e Giove (per i primi cinque mesi dell’anno) saranno i vostri alleati per vivere un nuovo anno con coraggio, creatività, energia, positività e ottimismo. Secondo l’oroscopo qualunque cosa voi vogliate potrete ottenerla. E ci riuscirete!

Volerete altissimo sulle ali della fortuna, ogni sfida vi sembrerà facile. Rilancerete con ottimismo il vostro lavoro, fare ottimi investimenti, organizzerete i vostri prossimi business plan, assaporerete il piacere delle piccole cose.

Sarà necessario ricordarvi, ogni tanto, quanto sarà importante, godervi il “qui e ora”, mettendo da parte rimpianti, speranze, paure e desideri.

Trascorrerete un 2024 intenso, pieno di occasioni da cogliere al volo, concretizzare i vostri obiettivi importanti. Spesso i vostri impegni di lavoro assorbiranno le vostre energie, trascurando i vostri affetti.

Darete sfogo alla vostra creatività, alle vostre sensazioni, senza lasciarvi tormentare dai ricordi del passato e dalle aspettative per il futuro. Ritroverete il piacere, finalmente, quel senso di intima felicità che sorgerà dentro di voi.

Consigli di lettura: “Il re del gelato” di Cristina Cassar Scalia. Un’indagine che precede “Sabbia nera”.

Aquario: 21/1 – 19/2: soffierà ancora il vento del cambiamento

Con Giove dispettoso in Toro, per la prima parte dell’anno, manterrete un profilo un po’ basso. Eviterete di mettervi in mostra. Lascerete la scena agli altri. A tratti, vi scoprirete di essere più riservati, riterrete utile non rivelare troppe cose di voi, di quello che penserete e dei vostri desideri.

Da fine maggio in poi, con il transito di Giove in quinta casa in Gemelli, sarete incoraggiati a esporvi. Proverete davvero il piacere all’idea di essere al centro dell’attenzione e sfoggiare tutte le qualità e i talenti che solitamente terrete nascosti.

Preparatevi a provare l’ebbrezza dell’esibizionismo. Sarà pure uno dei più grandi vizi dei nostri tempi, ma alle giuste dosi potrebbe rafforzare la vostra autostima e persino creare qualche opportunità sul piano lavorativo e creativo.

E con Urano ostile dal Toro soffierà ancora il vento del cambiamento nel vostro cielo. Ci saranno opportunità inaspettate ed eventi mai preventivati. I risultati saranno sempre sorprendenti e mai pensati prima.

Consigli di lettura: “Il cliente di riguardo” di Giampaolo Simi. Quando faceva il giornalista, Dario Corbo cercava solo la verità che sarebbe piaciuta ai suoi lettori. Da quando non ha più un giornale, ha scoperto molte verità che non gli sono piaciute affatto.

Pesci: 20/1 – 20/3: ragione e follia in equilibrio

L’oroscopo dice che Saturno e Nettuno nel vostro cielo, per tutto l’anno, saranno sinonimi di ragione e di follia in equilibrio.

Sarà impossibile scegliere tra i due pianeti, perché saranno sempre insieme come un tandem a farvi da guida nei prossimi mesi del nuovo anno.

Con Saturno dalla vostra parte sarete più rigorosi, più razionali, pronti al sacrificio, al rinunciare alle cose futili e vivere di cose essenziali.

Con la compagnia di Nettuno, l’astro della creatività, sarete più intuitivi e geniali, capaci di grandi sogni immaginari e di inventiva, di follia e di caos.

Entrambi i pianeti v’invieranno stimoli alquanto divergenti. Ogni tanto potranno confondere le vostre idee, non sapere chi ascoltare, la ragione o la follia?

Vorreste fare cose folli, ma poi la ragione prenderà il sopravvento. Vorreste essere un po’ più rigidi, ma la follia vi suggerirà di essere più tollerabili.

L’unico sforzo sarà quello di conciliare i due sentimenti, bilanciarli, mantenerli in equilibrio. Tutto ciò sarà necessario per affrontare ogni sfida di un Urano in Toro e il pessimismo di Giove dai Gemelli. Sicuramente non vi annoierete mai!

Consigli di lettura: “Torto marcio” di Alessandro Robecchi. Tre storie destinate a incontrarsi in un intreccio dall’ordito perfetto, che resta fino alla fine coperto dal mistero.

Loredana Galiano

