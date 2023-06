Oroscopo dei libri 2023, come sarà l’estate dei lettori secondo le stelle

Secondo l’Oroscopo, l’estate 2023 sarà caratterizzata principalmente dal lungo transito nel quinto segno dello Zodiaco, ossia nel Leone. Venere nel Leone, di per sé, è, amore caldo, appassionato, cieco ai richiami della ragione, ma generosissimo e naturalmente esibizionista. Venere in Leone prometterà a tutti i dodici segni zodiacali dei veri e propri colpi di fulmine nel miglior stile vacanziero: mare, sole, caldo, spensieratezza, frenetica vita notturna e il gioco sarà fatto, scoccherà la scintilla!

Sarà un’estate romantica

Venere in Leone richiederà agli amanti attenzioni continue e sarà seducente con gesti cavallereschi: dozzine di rose rosse, cene al lume di candela a base di aragosta e champagne, regali firmati, per finire con generose dichiarazioni d’amore eterno condite da anelli di brillanti, veri! Venere in Leone porterà fuoco e fiamme, perché vorrà chiarezza e franchezza. Sarà leale e non sopporterà sotterfugi e né mezze misure. Venere in Leone sarà l’amore grande, totale, la generosa dedizione al partner, la condivisione della vita in tutto e per tutto.

Sarà la passione senza limiti né confini che avvolgerà e scalderà dal profondo dell’animo alla vita intera. La moda sarà eccessiva in tutto, specie negli accessori dorati ed esagerati, nei colori vivi e forti, nei tagli sexy e nel nude-look. Il colore di questa estate sarà il color “arancio”. Gli stilisti daranno inoltre grande importanza alla capigliatura, altra simbologia del Leone.

L’Oroscopo per gli amanti di libri e cultura

Venere è anche la pelle e in Leone promette scottature! I luoghi, i soggiorni balneari saranno affollati, tutto si vivrà in eccesso, conditi da esibizionismi vari. Inoltre, si vivrà la vita notturna, i locali saranno aperti 24 h su 24, dove divertirsi, giocare d’azzardo, assistere a spettacoli leggeri, dal cabaret al musical alle arti circensi, ballare, cantare e bere.

Le manifestazioni artistiche e le arti in genere protette da Venere vivranno un periodo felice di grande visibilità e il pubblico affollerà mostre, teatri, festival della letteratura e manifestazioni musicali. Sarà un inno alla lettura di molti libri da leggere, di eventi culturali, di musica da ascoltare sui palcoscenici di tutte le città. BUONA ESTATE!

ARIETE: 21/3 – 20/4: SPLENDIDA SINFONIA

Estate splendida con Venere di transito nella vostra quinta casa solare. Il pianeta vi addolcirà, vi renderà affascinante e più intraprendente nella sfera affettiva e sentimentale.

Settimane eccellenti si profileranno per tutti coloro che saranno innamorati e felicemente ricambiati. Il vostro accordo con il partner sarà quanto di meglio abbiate mai desiderato in una splendida sinfonia.

Complice sarà il lungo transito di Mercurio in Vergine che vi suggerirà parole e modi per esprimere i vostri sentimenti e i vostri pensieri, potrete chiedere tutto quello che desiderate. Sarete davvero amati, riveriti e ammirati, esattamente come nei vostri sogni. Il filo conduttore del periodo sarà la fiducia reciproca e la confidenza totale, la generosità e la voglia di sperimentare ogni cosa.

Inoltre, potrete ritrovare il piacere di coltivare un hobby, riscoprire la passione per l’arte, sfruttare la vostra creatività per la prossima esposizione di quadri, di tirar tardi la notte e scoprire quanto la notte sia fonte di ispirazione per i vostri lavori artistici.

Con Mercurio positivo sarà un periodo proficuo legato all’artigianato, all’evasione di vari ordini, dopo un’attenta e accurata esposizione dei vostri capolavori, come vuole il lungo transito di Giove in Toro, nella vostra seconda casa solare.

“La creatività è il più grande dono dell’intelligenza umana. Più il mondo diventa complesso, più dobbiamo diventare creativi per affrontare le sue sfide. [Ken Robinson]

Sarà un’estate davvero generosa, piena di iniziative, di cose nuove, di piaceri da scoprire, di scambi culturali fino all’eccesso.

L’oroscopo consiglia un libro per voi: “Nessun Piano B” di Lee Child. Nella tranquilla cittadina del Colorado, una donna muore investita da un autobus. Per la polizia è suicidio, ma qualcosa non torna. E lo sa bene Jack Reacher, che ha assistito alla scena e visto un uomo spingere la donna sotto le ruote del mezzo e afferrarle la borsa. Poco dopo, un’altra morte sospetta viene classificata come naturale e Reacher comincia a credere che non si tratti di una coincidenza. Ma quello che Reacher ignora è che questi crimini sono parte di un piano molto più grande.

TORO: 21/4 – 20/5: NUOVE ARMONIE

Potrebbe sembrare che il lungo transito di Venere in Leone dalla vostra quarta casa solare in aspetto di quadratura, potrebbe presagire un periodo cupo per i vostri sentimenti e per i vostri affetti.

E invece, potrebbe accadere il contrario, ossia, finalmente potrete esprimere i vostri sentimenti con grande affetto attraverso non solo gesti concreti, ma attraverso parole che faranno bene alla vostra anima e a quella dei vostri cari.

Mercurio, dal segno della Vergine, di transito nella vostra quinta casa, sarà un ottimo alleato per suggerirvi frasi d’amore per conquistare il vostro partner di sempre, per chiedere perdono, se in passato avrete fatto o detto qualcosa che ha potuto ferire qualcuno a voi molto caro.

Scoprirete di non avere molte ambizioni, anzi preferireste starvene racchiusi tra le vostre quattro mura domestiche per proteggervi dalle invasioni esterne.

Preferirete difendervi tendendo fuori tutto quello che non vi piacerà.

Amerete l’intimità e l’interiorità, le morbidezze e la dolcezza di una carezza. Sfoglierete spesso l’album dei vostri ricordi e tuffarvi nel passato e rimanere impresso nella vostra mente quanto valore avrà la vostra famiglia.

Sarà un ottimo periodo per dedicarvi ai vostri affetti più cari come la vostra famiglia, il vostro clan familiare e magari anche ai fornelli.

Con Giove e Urano nel vostro cielo, sarete degli ottimi aiuti chef per rivoluzionare un piatto gustoso con verdure dell’orto, per preparare gustose pietanze con ingredienti semplici dai mille colori, per preparare degli ottimi calici di vino rosso e far assaggiare ai vostri parenti e amici.

Potrete riparare il capanno degli attrezzi per la vostra prossima coltura in campagna, rinnovare il casale ereditato e regalarlo alla famiglia di cui sarete sempre innamorati. Potreste prendere parte all’attività politica della vostra città, il posto a voi molto caro perché rappresenta la vostra infanzia.

L’oroscopo quest’estate consiglia un libro per voi: “Un inganno di troppo” H. Coben. Pochi giorni dopo l’omicidio dell’amato marito Joe, Maya Burkett riceve in regalo da un’amica un portafoto digitale, che contiene una telecamera nascosta. Forse una preoccupazione eccessiva, visto quanto la babysitter è legata alla piccola Lily. Ma quando Maya controlla la registrazione del giorno precedente, vede un uomo nell’inquadratura: Joe… Com’è possibile? La risposta è sepolta nei segreti del suo passato e solo facendoci i conti potrà scoprire una verità inconcepibile su suo marito e su sé stessa.

GEMELLI: 21/5 – 21/6: FLIRT E DIVERTIMENTI

Il lungo transito di Venere nel segno del Leone accenderà i riflettori nella vostra terza casa solare. Scoprirete il piacere di avere contatti col nuovo vicinato e fare pace con coloro che avevate avuto in passato delle divergenze d’opinione. Saprete mettervi in relazione con tutto quello che vi circonderà.

Posterete sui social e sul vostro nuovo blog ogni tipo di comunicazione, scambiare informazioni sul mondo, vi sposterete quel tanto che vi servirà per soddisfare la vostra curiosità.

Il pianeta vi accompagnerà per sapere ogni tipo di notizie e magari sceglierete un nuovo percorso di studi e approfondire una materia, come promoter e grafici pubblicitari, arti grafiche, che avevate sospeso tempo fa.

Starete sempre al passo coi tempi, acquisterete un nuovo tablet di ultima generazione per scaricare riviste online, musica jazz e news sempre aggiornati. Il vostro atteggiamento sarà sempre lucido e disincantato, cercherete sempre di vedere oltre ma solo se varrà la pena.

Tra un colloquio di lavoro e una visita guidata al museo, v’innamorerete del vostro tutor con cui flirterete fino a quando non calerà l’entusiasmo e avrete saputo ogni cosa del partner.

Amerete sempre i flirt, giocare d’anticipo, indagare sulla vita dei vostri amici e conoscenti e fare mille parole crociate.

Solo che in questa grande estate del 2023, potreste essere spesso distratti, confusi e ritardatari. Mercurio, il vostro nume tutelare, non sarà la vostra compagnia, perché il suo lungo transito nel segno della Vergine, potrebbe farvi innervosire e fare uscire il peggio di voi.

Sarà meglio scrivere una lista delle priorità e scegliere quelle di maggiore importanza, non scordatevi di mettervi al primo posto e farete lunghi respiri prima di parlare, penserete fino a mille prima di dire la vostra.

L’oroscopo vi consiglia un libro: “La vita segreta delle Api” M. Valsesia. Quando Marco si è avvicinato per la prima volta ad un’arnia, molte cose non le sapeva. Prima c’è stato il profumo di miele e cera che è entrato nel cuore e non se n’è più andato. Gli hanno trasformato quel colpo di fulmine in una passione e un lavoro fatti di pazienza, amore e rispetto per la natura, un mestiere antico, minacciato dalle condizioni ambientali e climatiche.

CANCRO: 22/6 – 22/7: BENESSERE E PIACEVOLEZZA

La dea dell’amore sarà con voi per lungo tempo nel vostro orticello per dedicare amore per la natura e per il proprio benessere, per affermare stabilità e sicurezze materiali, economiche e rassicurazioni affettive. Saranno settimane di rinnovamento del proprio casale, del proprio look e per coltivare la passione per la fotografia e per le arti culinarie.

Potrete ospitare nuovi amici con cui scambiare ogni tipo di pensiero, programmare delle gite fuori porta e andare a visitare musei e mostre d’arte. Sarà un bellissimo periodo estivo da ricordare per lungo tempo.

Sui social posterete foto e immagini, che avranno catturato il vostro entusiasmo, sarete bravissimi a saper descrivere bellissimi panorami e a comporre musica con il vostro violoncello in riva al mare.

Avrete sempre dalla vostra parte il favoloso aspetto di Nettuno, che vi suggerirà di esprimere in poesia i vostri sentimenti, a scrivere brevi racconti sul vostro taccuino, a disegnare tramonti con l’arancione, a indossare capi molto comodi pieni di colore;

mentre il transito di Giove dalla vostra undicesima casa solare vi porterà a condividere ogni vostro progetto e ogni vostra idea, a voler scambiare le vostre sensazioni con chi saprà rispettare i vostri pensieri.

Non vorrete accontentarvi del superficiale, ma saprete scegliere con cura ogni particolare che saprà far vibrare le vostre emozioni, come le musiche di Leonard Cohen.

Vi sentirete equilibrati, in pace con voi stessi, starete imparando a mettere al primo posto, ad ascoltare prima le vostre esigenze per stare davvero bene e raggiungere la pace soprattutto interiore.

L’oroscopo vi consiglia come libro “Nannina” S. Spanò. Nannina è una vecchina detta la cantastorie. Per alcuni è solo una vecchia pazza, per altri è colei che grazie ai suoi canti, ai racconti recitati nei cortili, ha dato un’identità e una dignità alle madri di famiglia sfiancate dalla miseria e dalla protervia degli uomini. Con le sue storie, Nannina ha donato un volto a chi non l’aveva, ha riscattato i più deboli, ha fatto ridere e piangere con l’importanza delle parole e delle storie. Oggi come allora.

LEONE: 23/7 – 23/8: A BRACCIA APERTE

Abbraccerete la dea dell’amore e del benessere a braccia aperte. Resterà con voi per lungo tempo a rendervi più belli, più affascinanti, più disponibili, più raggianti.

Si spalancheranno porte e portoni, sarete circondati da fiori e bellezza, sarete baciati dal solleone. Ogni cosa troverà una soluzione, tutto accadrà a fin di bene.

Sarete colpiti dalle frecce di Cupido, sarete avvolti da ondate di profumo, sarete ricercati per la vostra generosità e la vostra magnificenza.

Sarà un periodo fantastico, ricco di occasioni e di fortuna, di denaro inaspettato e di amori. Potreste prendervi cura della vostra pelle con dei ritocchi di bellezza, trovare nuovi rimedi con la naturopatia per il vostro benessere.

Acquisterete delle maschere di bellezze e idratanti per il vostro corpo. Basterà un colpo di spazzola e i vostri capelli saranno più fluenti che mai.

Rinnoverete il vostro look con colori vivaci. Andrete alla ricerca di un nuovo abbigliamento che risalterà la vostra abbronzatura e la vostra bellezza.

Un nuovo paio di occhiali da sole, una cravatta gialla o una collana con le paillette, l’importante sarà, mantenere un’eleganza morbida, non passare in osservato ma attirare sguardi dei passanti.

Sarà un successo garantito. Potreste approfittare di prendere parte ai mercatini artigianali e mostrare le vostre opere d’arte.

Venere è anche arte e moda. Potreste dirigere un’orchestra di musicisti o un’azienda di sartoria in cui i vostri collaboratori saranno dei bravi stilisti.

L’amore? Sarà sempre presente nelle vostre giornate. Potrete innamorarvi di un partner che vi circonderà di attenzione e di affetto. Il vostro rapporto di coppia si colorerà di rinnovo delle promesse, riscoprendo la voglia di scambiarsi effusioni come adolescenti. Soprattutto sarete innamorati dell’amore e di voi stessi.

L’oroscopo segnala quest’estate un libro per voi: “Ascolta la tempesta che esplode” O. Ruiz. il tuono fa tremare i vetri della finestra. Un gatto nero miagola furiosamente. Carmen apre l’infisso e lascia entrare il felino, ormai di casa nel vecchio cafè a conduzione familiare, il locale è affollato e ognuna di quelle persone ha toccato la sua vita. Carmen sente il calore di queste persone, ma sa che una tempesta si sta avvicinando e dalla furia di un temporale può nascere qualcosa.

VERGINE: 24/8 – 22/9: NUOVE MAGIE

Nuove magie accadranno in questa grande estate del 2023. Potrete davvero divertirvi nelle creazioni di abiti da sera e nel confezionare cravatte bizzarre. Potrete creare delle lampade stile marocchino e organizzare una mostra per i turisti della zona.

Venere sarà a lungo nella vostra dodicesima casa, la casa dello stra-ordinario e della fantascienza. La casa che supera i limiti e va oltre il quotidiano. È la casa del genio artistico, dell’arte fuori dal comune, della diversità.

Qui il pianeta vi darà man forte nel realizzare opere grandiose, nel dare sfogo alla vostra arte, nel manifestare tutta la vostra creatività.

Seguirete l’onda di tutto ciò che non sarà a portata di mano, ma potrete inventarvi qualsiasi cosa e conquistare il brevetto più bizzarro del momento.

L’amore? Vivrete un sentimento che vi toglierà il sonno, che vi farà battere il cuore. Dimenticherete la logica e la razionalità, assaporerete le emozioni pure. Vi lascerete andare senza freni e inibizioni.

Sarete alla ricerca di un qualcosa di diverso, vorrete vivere una stravaganza emotiva, cercando un partner o un amico per aspirare a qualcosa fuori dal comune.

Abbraccerete chiunque vi dirà che due più due non fa quattro, ma di chi vi garantirà che il risultato sarà ogni volta diverso. Potrete ricoprire il ruolo di un amante, di vivere una relazione a distanza, di scoprirvi più emotivi del solito e più sensibile.

Vorrete sperimentare ogni cosa, ogni situazione e scrivere una storia fantastica, pieni di dettagli e di suspense. Per un po’ dimenticherete la routine quotidiana e non saprete più cosa sono le azioni abitudinari, accorgendovi quando sarà favoloso vivere le giornate senza i ritmi scanditi e senza orologio.

L’oroscopo vi consiglia come libro: “Le aquile della notte” A. Basso. Il ritrovamento del corpo di un ragazzo appena conosciuto risveglia il so intuito investigativo. La vittima con altri ragazzi s’incontrava di nascosto nella boscaglia per tenere in vita gli insegnamenti degli scout vietati dal regime. E non è l’unico atto di ribellione di quel paesino costretto a celare segreti.

BILANCIA: 23/9 – 22/10: PIACERSI PER PIACERE

Venere è il vostro pianeta guida, l’astro rosa che vi dona bellezza e fascino, eleganza e sensibilità. Nella grande estate del 2023, il pianeta colorerà la vostra undicesima casa solare, la casa dell’equilibrio per eccellenza.

Scoprirete il valore della vostra bellezza attraverso le amicizie. Preferirete avere delle idee buone e singolare per condividerle con chi vorreste avere un confronto.

Potreste investire il vostro tempo sui social per postare storie e reel sull’App di Instagram e condividerli con chi avrete le stesse passioni.

Conoscerete tanta gente con cui scambiare dei “like” e creare una rete di network online per ampliare il vostro cerchio d’amicizia e conoscenti.

Conoscerete il valore della “Libertà assoluta” e nel vivere la propria vita in modo autonomo e indipendente.

Darete valore allo scambio di opinioni e valutare con obiettività tutte le opzioni di una possibile collaborazione insieme.

Potreste essere, a tratti, sfuggenti e inafferrabili, scoprire una nuova cultura new age, essere attratti da una bellezza particolare, fuori dagli schemi classici.

Vi avventurerete nella cura del proprio corpo con rimedi alternativi, come fiori di Bach, olii essenziali, frequentare un corso yoga al tramonto, in riva al mare e abbracciare nuove discipline orientali.

La vostra sarà un’estate un po’ diversa e alternativa, ma molto salutare e piena di nuove esperienze, di creatività e di nuove conoscenze, che sapranno arricchirvi e donarvi leggerezza.

L’oroscopo consiglia un libro per voi: “Il mio nome è due di picche” S. Bonzi. Manca solo un omicidio nell’appartamento sopra quello in cui vivono la madre e le sue due amiche. Elena decide di indagare, perché bisogna buttarsi nella vita e lei ormai l‘ha capito, anche se non sa a che prezzo.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: AMORI FATALI

Il transito di Venere nella vostra decima casa sarà una grande opportunità per il vostro lavoro e per la vostra carriera.

Punterete moltissimo sulla vostra bellezza e sul vostro fascino, adotterete nuovi atteggiamenti quali la gentilezza e la morbidezza pur di ottenere favori e potere.

Siete il segno che è disposto a tutti pur di raggiungere i vostri obiettivi e i vostri traguardi.

Potrete lavorare duro, ma ciò non rientra nei vostri canoni, preferirete i sotterfugi e nuove strategie per guadagnare tanto.

Curerete meglio il vostro sex appeal, farete sguardi dolci e ammiccanti per firmare contratti vantaggiosi. Avrete man forte da Mercurio in Vergine, che vi darà una pacca sulla spalla e il via per proseguire con i lavori.

Siete il segno dello stratega che non fallisce mai. Ora sarete più sicuri che mai, avrete un poker d’assi in mano per cambiare le sorti del gioco a vostro favore.

Potrete incontrare il partner della vostra vita tra un colloquio e un incontro di lavoro. Riconquistare una vecchia fiamma del passato, flirtare con il vostro capo per arrivare in alto.

Non dimenticherete i sentimenti e gli affetti, anzi, sicuramente saranno ben vissuti ma alle vostre condizioni. Vivrete degli amori fatali, quello che vi lasceranno l’amaro in bocca e il piacere di aver vissuto con lo scorrere l’adrenalina nel sangue.

Sarà un’estate interessante, ricca di esperienza e di colpi di fortuna. Non perderete nessuna occasione per capovolgere alcune situazioni a vostro favore.

Cavalcherete le onde di Urano e di Nettuno, pur di vedere ricompensati i vostri sacrifici, perché l’importante sarà vivere!

L’oroscopo consiglia un libro per voi: “L’eredità di villa Freiberg” R. Casagrande. Emma ricorda ogni pietra di Villa Freiberg, dove si è rifugiato con il fratellino dopo la morte del padre al fronte. Da tanti anni non sa più niente di lui, portato in una clinica con altri come lui, considerati fragili e inadatti. Grazie al ritrovamento di un vecchio anello e di foto ingiallite, è giunto il momento di affrontare il dolore delle scelte e degli errori commessi.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12: AVVENTURE AL GALOPPO

La vostra estate sarà scoppiettante, eccessiva, allegra e molto creativa. Il lungo transito di Venere nella vostra quinta casa solare sarà eccezionale, ricco di novità, di suspense, di amori che vanno e vengono, di flirt, di buone nuove e di una grande passione.

Potrete fare di tutto, innamorarvi e disinnamorarvi. Vivrete una grande storia d’amore ma potreste anche vivere un grande sentimento dall’altra parte del mondo. Potrete viaggiare tantissimo e conoscere molta gente, imparare una nuova lingua straniera.

Addirittura, potrete aspettare un bebè e pianificare il vostro prossimo futuro. Avrete così tante cose da fare, che alla fine dell’estate non ricorderete più nulla.

Mercurio sarà un po’ distratto. Rischierete di dimenticare il vostro partner al pub, di fare una telefonata importante, di accettare un lavoro per poi accorgersene che avete dimenticato di firmare il contratto.

Sarete avvolti da un grandissimo entusiasmo, dal benessere e dalla felicità. Potrete organizzare partite di calcio, cene con gli amici di sempre per ricordare i vecchi di tempi.

Il volume della vostra vita sarà sempre alto, suonerete la chitarra ad ogni angolo della città, parteciperete a grandi eventi in prima persona.

Salirete sul palcoscenico con un abbigliamento stravagante ed eccentrico, con una parrucca gialla e comincerete a cantare le canzoni di successo di Bob Marley.

Regalerete fiori ad ogni passante, tirerete tardi la notte ubriachi di allegria e di felicità. L’unica controindicazione sarà di non esagerare, di limitare gli eccessi e di non fare nulla di illegale.

L’oroscopo consiglia un libro per voi: “Meno male che ci siete voi” A. Colombo. Bianca, per superare un ricordo doloroso torna a casa della nonna, nel paese della sua infanzia, poco fuori Milano. Per andare avanti, Bianca sa di dover chiudere i conti con il passato e la libreria potrebbe essere un punto di inizio.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/01: DELIRI D’AMORE

Il lungo transito di Venere in Leone nella vostra ottava casa sarà un invito ai piaceri più profondi, all’amore passionale e intenso, ai deliri d’amore mai provati prima.

Vivrete emozioni intense, che vi faranno perdere l’equilibrio dei sentimenti. Scoprirete nuovi mondi interiori in cui non credevate possibile.

Riscoprirete che la vita non è fatta di solo lavoro, di rendiconti finanziari, di innalzamento di castelli e di imperi. Ci sarà altro e finalmente, complice l’estate e il gran caldo, potrete lasciarvi andare agli istinti più naturali e peccaminosi.

Vivrete momenti intensi, notti d’estate infuocate, amori ardenti sotto la Luna Piena. Avrete la benedizione di Giove in Toro, che vi farà provare nuovi piaceri e nuovi amplessi. Vi aprirete alla vita e all’amore come non mai.

Avrete la complicità di Mercurio, che vi suggerirà parole d’amore da sussurrare all’orecchio del vostro partner.

Sarà una grande estate in cui le vostre emozioni avranno voce e si esprimeranno con tutti e cinque i sensi.

Approfittatene per conquistare quella persona che vi attrae molto, per esprimere i vostri pensieri, per scrivere una lunga lettera d’amore, per dare un taglio ad una relazione ormai spenta, per dire addio ad una storia priva di sentimenti ed emozioni.

Venere sarà anche piacere, bellezza e benessere. Potrete sentirvi bene abbracciando nuove terapie olistiche, leggendo manuali di astrologia, trovando piaceri dove penserete di non provare emozioni.

Dimenticherete che tutto non potrà essere concretezza e pragmatismo, soprattutto istinto e sensazioni, sesto senso e brividi.

L’oroscopo suggerisce un libro per voi: “La custode dei segreti” S. Page. Janice di mestiere fa le pulizie nelle case della gente, ha un posto in prima fila per osservare, discreta, i loro amori, le preoccupazioni, le gioie e persino i segreti più inconfessabili. Janice sa bene che ognuno di noi ha una storia da raccontare. E forse, potrebbe essere arrivato il momento di raccontare la sua.

ACQUARIO: 21/1 – 19/2: GIOCHI MALIZIOSI

Sarà una bellissima estate piena di colori, di fantasia e di creatività. Sebbene il pianeta si metterà di traverso al vostro Sole, non sarà detto che vivrete una stagione di sfiga, di sfortuna e di amori perdenti.

Potrebbe succedere invece di essere colpiti dalla freccia di Cupido e avere un colpo di fulmine.

Potreste essere molto vulnerabile e vivere una storia intensa con un partner incontrato per caso al cinema fuori dai vostri canoni.

Potrebbe essere un’artista, un musicista di strada o un pittore di ritratti. Siete il segno dell’originalità e della singolarità.

Non vi stupirete se v’innamorate di un mendicante o di una persona che tanto vi assomigli. Di vivere una love story fuori dai soliti canoni tradizionali.

Potrebbe succedere anche che la vostra storia d’amore in corso potrà subire un arresto e decidere di prendersi una pausa di riflessione.

Potreste anche decidere di vivere una storia parallela e divertirvi in entrambi in casi. Vorrete provare emozioni e sperimentare nuovi giochi maliziosi.

Con il lungo transito di Giove dal segno del Toro, potreste ridimensionare le vostre aspettative amorose e non puntare alto, rimanere con i piedi per terra e godere la pace della vostra famiglia.

Mentre con Mercurio in Vergine, per tutta l’estate, potreste affinare le vostre antenne, aguzzare il proprio ingegno e dedicarvi alle strategie per vincere una partita a scacchi, dopo aver letto diversi manuali di giocatori di dama.

E proprio durante un incontro di sfida con chi potrebbe essere il vostro avversario, potrebbe diventare il partner ufficiale o l’amante della vostra vita.

L’oroscopo consiglia un libro per voi: “Sofia Express” M. Saudino. Scopriamo che cos’è la felicità salendo sul Sofia Express, un bus speciale spinto dalla curiosità e non dal gasolio, guidato da Diotima, una filosofa greca molto poco antica in felpa rossa, jeans e scarpe da ginnastica. La meta? L’antica Grecia, per conoscere i filosofi in carne e ossa e capire che la filosofia può essere molto movimentata!

PESCI: 20/2 – 20/3: SINTONIA E FEELING

Potrete spalancare le porte del vostro quotidiano a nuovi rituali di benessere e di piacere, ad una nuova consapevolezza per la cura di sé stessi.

Metterete al primo posto voi stessi per la cura del vostro corpo e della vostra pelle. Farete massaggi ayurveda con olii essenziali idratanti.

Reciterete dei mantra per liberarvi dalle sofferenze del passato e saper perdonare prima voi stessi e poi gli altri, per lasciare andare ogni dispiacere.

Cambierete il vostro look e indosserete la vostra camicia preferita di colore arancio. Preparerete ottimi centrifugati di frutta e verdura per eliminare le tossine del vostro corpo.

Farete lunghe camminate in spiaggia al tramonto per assaporare la fine dei rumori della giornata e immergersi nel silenzio della sera.

Mangerete sano e berrete molto per eliminare la ritenzione idrica con bevande al pompelmo.

Farete dei lunghi giri in libreria per far scorta di libri che trattano l’Oriente, la cura delle proprie emozioni, la cura dell’anima.

Stringerete nuove amicizie che condividono le vostre stesse passioni, accrescerete il vostro sapere e allargherete la vostra mente oltre i 360°.

Frequenterete un tempio, in cui si entrerà scalzi e assumerete nuove posizioni come il fiore di loto. Vi sembrerà di immergervi in un altro mondo fatto di pace e di benessere interiore. Saprete di lasciarvi andare e di abbandonare ogni vostra difesa. Potrete fidarvi di voi stessi e di chi vi circonda.

E nel frattempo, prenoterete una seduta dal vostro tatuatore preferito per disegnare sul vostro braccio il vostro cucciolo domestico.

L’oroscopo segnala un libro per voi: “Tutto questo sarebbe diverso” S. T. Mathews. Sneha ha difficoltà ad accettare il suo passato e a comunicarlo agli amici, quasi nessuno è a conoscenza della storia della sua famiglia e tantomeno dell’abuso sessuale che ha subito da piccola.

Loredana Galiano