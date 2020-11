I libri da leggere sulla resilienza e sulla resistenza interiore

Oggi più che mai, i concetti di resistenza interiore e psicologica ci toccano profondamente. Stiamo vivendo delle giornate lunghe e particolarmente difficili. La pandemia del Covid-19 ci ha cambiato totalmente la vita, a partire dalla nostra quotidianità. In questo 2020 abbiamo così, anche inconsapevolmente, sviluppato la resilienza. Essa in psicologia tende ad indicare la capacità di rialzarsi e reagire ai grandi cambiamenti e momenti difficili della vita. Una caratteristica e capacità caratteriale importante da avere.

Libri da leggere sulla resilienza

Vi proponiamo 3 libri da tenere nella vostra libreria per imparare a sviluppare in maniera particolare questo atteggiamento, affinchè il futuro imminente non riesca mai ad abbatterci.

Resisto dunque sono – Pietro Trabucchi

In questo libro L’autore sostiene con certezza che gli esseri umani sono stati progettati per affrontare difficoltà e stress. Per affrontare ciò, gli uomini possiedono un insieme di risorse che hanno ereditato dal passato: è la “resilienza” ad essere la norma negli esseri umani, non la fragilità; la “resilienza” psicologica è la capacità di persistere nel perseguire obiettivi difficili, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà relative. I cambiamenti diventano una sfida e gli aspetti negativi vengono ribaltati in positivi. La “resilienza” può essere potenziata, e l’autore, con esempi tratti dal mondo dello sport – mostra come fare.

Come “La peste” di Camus può aiutarci a capire la psicosi da Coronavirus Ci sono libri in grado di oltrepassare i confini del tempo e dello spazio per condurci nei meandri dell’animo umano e svelarcene gli anfratti più nascosti

La forza della resilienza – Rick Hanson

La capacità di adattarsi a un mondo in continuo cambiamento scaturisce da forze interne come la grinta e la compassione. Questa è la resilienza, quella dote di cui abbiamo bisogno ogni giorno per crescere una famiglia, lavorare insieme ad altri, affrontare lo stress, i problemi di salute, le divergenze, il dolore o semplicemente i momenti di difficoltà. Rick Hanson mescola neuroscienza, meditazione, psicologia positiva, per insegnarci a sviluppare una grande forza interiore. Una vera una guida pratica, piena di suggerimenti concreti ed esercizi ci offre gli strumenti per affrontare le sfide della vita con meno ansia, più ottimismo, fiducia in noi stessi e concentrazione.

La resilienza ai tempi del coronavirus – Francesco Campione

I tempi del coronavirus ci stanno mettendo davanti a delle prove psicologiche davvero incredibili. La nostra vita sta cambianco e la nostra quotidianità sembra ormai pervasa da un grande senso di paura e ansia. Molti di noi possiedono la resilienza necessaria, cioè le risorse, per superare questa crisi. Questo libro vuole aiutarci a tirare fuori queste risorse e ad usarle contro il coronavirus e i suoi effetti.

Perchè mai come adesso, essere resilienti risulta necessario. Un manuale pratico e ricco di riflessioni contestualizzate in questo periodo della storia così drammatico.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata