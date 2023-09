”Non dirmi che hai paura” un libro sui sogni infranti dei migranti

Non dirmi che hai paura è un libro del 2014 di Giuseppe Catozzella. Un libro che meriterebbe di essere letto dai ragazzi nelle scuole per capire la tragedia dei migranti.

Non dirmi che hai paura fu finalista e vincitore nella sezione giovani al Premio Strega 2014.

Sarebbe auspicabile che qualche produttore investisse su una fiction del libro.

Questo permetterebbe non solo di omaggiare la vita di una piccola-grande donna ma di poter divulgare nel modo più opportuno ed equilibrato l’immane tragedia dell’immigrazione clandestina.

Un libro che quando uscì ebbe il riconoscimento di autorevoli personaggi del calibro di Roberto Saviano “Hai la sensazione che queste pagine ti abbiano cambiato”; di Gad Lerner , “Straordinario per levità, energia, speranza.”; di Erri De Luca, “Capace di raccontare la più grande epopea del nostro tempo”; di Goffredo Fofi, “Mi ha commosso come, a suo tempo, Il buio oltre la siepe”.

Leggendo questo splendido romanzo si capisce subito il perché. Un libro che mette in luce una tragedia come il traffico di essere umani, la guerra, il fondamentalismo.

Il libro di Giuseppe Catozzella narra della vita di Samia Yusuf Omar.

Una storia che i giornali di tutto il mondo narrarono per la grande emozione, ma che poi finì per andare nel dimenticatoio mediatico.

Giuseppe Catozzella con il suo romanzo permise a Samia Yusf Omar di poter rinascere.

Samia è una ragazza somala che partecipò, a soli 17 anni, alle Olimpiadi di Pechino del 2008.

Corse i 200 metri in 32 secondi e 16 primi, realizzando l’ultimo tempo di tutte le batterie, ma il pubblico la incoraggiò, la applaudì.

Un angelo realmente esistito. Samia è morta durante il viaggio che doveva regalarle la possibilità di trovare la propria libertà, il successo, la realizzazione.

Il libro di Giuseppe Catozzella è vita vera in grado di saper raccontare e svelare i sogni e le sfide della di una giovane atleta.

Come afferma lo stesso Giuseppe Catozzella:

Sono venuto a conoscenza della storia di Samia per caso Nell’estate del 2012 mi trovavo al confine con la Somalia, ero a Lamu, in Kenya, e stavo facendo alcune ricerche sui campi talebani, per costruire un altro libro. Una mattina, facendo colazione, guardavo la televisione, erano appena terminate le Olimpiadi di Londra e Al-Jazeera trasmetteva una breve intervista ad Abdi Bile, ex atleta somalo e membro del comitato olimpico: raccontò in poche parole la storia di Samia, voleva ricordarla a distanza di pochi mesi dalla scomparsa. Rimasi folgorato. Decisi di mettere da parte tutte le ricerche fatte fino a quel momento per dedicarmi completamente a lei.

Dieci secondi, un’infinità. Non ho provato vergogna, in ogni caso. Solo un forte senso di orgoglio per il mio paese. Istantaneo, appena passata la linea del traguardo. La gente ha continuato ad applaudire