“Natale con i libri”, la campagna social natalizia con protagonisti i lettori

.Un albero di Natale personalizzato con i libri. Una libreria addobbata per l’occasione. Un momento di lettura immortalato all’interno di un ambiente tipicamente natalizio. Parte “Natale con i libri” (#NataleconiLibri), l’iniziativa inedita rivolta agli utenti dei social network, chiamati a vestire i panni di “Christmas booklovers”. Appassionati di libri che in questo particolare periodo dell’anno raccolgono immagini e foto in cui i libri siano protagonisti all’interno di contesti e ambienti tipicamente natalizi. Per partecipare, basterà ricercare immagini nel mare di internet o realizzare personalmente foto che accostino la lettura e i libri al Natale, e pubblicarle sulle pagine social di Libreriamo.

Promuovere la lettura a Natale

“Per sensibilizzare alla lettura, questo Natale abbiamo pensato di sfruttare la viralità di Facebook, Instagram e Twitter e dei più diffusi social per cercare di coinvolgere ed avvicinare sempre più persone alla lettura. “Natale con i libri” è una campagna condivisa che punta a coinvolgere la gente in modo semplice e divertente – afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo – La campagna nasce per un fine sociale molto importante: promuovere la lettura e i libri, facendo scoprire a sempre più persone il piacere di leggere, soprattutto durante il Natale, periodo fondamentale per le case editrici, nel corso del quale si concentrano gli incassi degli ultimi 3-4 mesi dell’anno”.

Come partecipare L’iniziativa vivrà su Facebook, Twitter ed Instagram. Oltre a pubblicare le foto, occorrerà inserire sui diversi canali social l’hashtag #NataleconiLibri e la mention @Libreriamo. Alla fine verrà realizzato un unico “Book fotografico” che raccoglierà tutte le immagini che saranno inviate. Perché diciamo così “Perché diciamo così”, il libro sull’origine e sul significato dei modi di dire Amanti dei libri e del Natale Alla fine di un anno caratterizzato da rinunce e privazioni, “Natale con i libri” già dal titolo vuole sottolineare come i libri siano stati dei fedeli compagni anche in questo periodo particolare, e lo saranno ancor di più durante il periodo natalizio. “Natale con i libri” è un’opera di sensibilizzazione ma anche di impegno, in cui tutti coloro che partecipano possono contribuire alla promozione della lettura. Chiunque può raccogliere immagini e foto in cui i libri siano protagonisti all’interno di contesti e ambienti tipicamente natalizi e pubblicarle sui diversi canali social di Libreriamo. L’obiettivo è quello di stimolare alla condivisione attraverso immagini natalizie che richiamino alla lettura e stimolino la gente a leggere. E magari anche a scegliere di ricevere o regalare un libro come regalo di Natale.

