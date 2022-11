Mariah Carey e la sua fiaba di Natale in arrivo in libreria

Novità editoriali

Dopo "All I want for Christmas is you", Mariah Carey torna a celebrare il Natale con una nuova uscita, una favola perfetta da leggere durante le feste, "La principessa del Natale".

Uscirà a breve in tutte le librerie “La principessa del Natale”, il nuovo lavoro di Mariah Carey dedicato alla festa più amata del mondo. L’autrice del più grande successo natalizio “All I want for Christmas is you” ha creato, in collaborazione con Michaela Angela Davis e l’illustratore Fuuji Takashi, una favola perfetta da leggere ad alta voce insieme ai nostri bambini. L’edizione originale è già in vendita dall’inizio del mese di novembre, e si intitola “The Christmas Princess“.

“La principessa del Natale” di Mariah Carey e Michaela Angela Davis

Ne “La principessa del Natale”, Mariah Carey racconta la storia della sua infanzia coadiuvata dalle parole di Machaela Angela Davis e dalle illustrazioni di Fuuji Takashi. La protagonista è proprio “Little Mariah”, la piccola Mariah, che non desidera molto dalla vita, soltanto delle belle vacanze di Natale, piene di gioia e di calore familiare.

Ed è proprio la sua splendida voce a guidare la piccola Mariah attraverso un viaggio che la porterà a comprendere il suo potenziale e, soprattutto, la sua vocazione per il canto, grazie al quale ha infuso in milioni di persone l’amore per il Natale.

“La principessa del Natale” sarà disponibile nelle librerie italiane a partire dal prossimo 25 novembre, in formato cartaceo e in ebook.

Mariah Carey

Nata nella Contea di Suffolk il 27 marzo del 1969, Mariah Carey è una celebre cantautrice, attrice e produttrice discografica statunitense, fra gli autori di musica pop più amati al mondo. L’autrice de “La principessa del Natale” ha venduto oltre 200 milioni di album ed ha contribuito al successo della musica hip hop. Inoltre, Mariah Carey è stata la prima cantante a collaborare con un rapper con il singolo “Fantasy”. Da allora, le canzoni che riuniscono insieme rapper e cantanti pop sono all’ordine del giorno.

Nel 1994, Mariah Carey pubblica l’album “Merry Christmas”, di cui il primo singolo estratto è “All I want for Christmas is you”, canzone che segna il successo planetario della cantautrice statunitense. Nel 2014 è stata eletta dal settimanale Time la cantante più popolare di sempre, mentre nel 2015 è stata insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.