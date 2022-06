L’omaggio a Margherita Hack di Federico Taddia e Ragusa

a tutto volume

Una festa a Margherita Hack per il centenario della sua nascita. In occasione di “A tutto Volume” e del prestigioso anniversario di oggi 12 giugno, il guest-director della manifestazione ragusana Federico Taddia, nonché autore del libro “Nata in Via delle Cento Stelle“, racconta l’entusiasmo con cui la manifestazione stasera renderà omaggio alla figura della nota scienziata attraverso un concerto con protagonista la cantante Maquica.

L’intervista a Federico Taddia su Margherita Hack

Bambina scatenata, appassionata di gatti, atletica, di biciclette, diventata astrofisica per caso ma poi con una carriera fantastica. Una professionista m soprattutto una donna. Così Federico Taddia racconta la figura di Margherita Hack intervistato da Giada Giaquinta.

Nata in Via delle Cento Stelle

Nata in Via delle Cento Stelle a Firenze il 12 giugno 1922, Margherita hack non poteva che diventare un’astrofisica di fama mondiale. Eppure lei non ha mai creduto al destino: credeva invece nel merito, nella possibilità di realizzare i propri sogni. Lei che di sogni ne aveva tantissimi: dall’atletica, in cui sperava di conquistare una medaglia alle Olimpiadi, alla bici, con la quale fu amore a prima vista, fino alle stelle, scoperte a scuola un po’ per caso e che le hanno illuminato il cammino fino ad arrivare alla guida dell’osservatorio astronomico di Trieste, prima direttrice donna in Italia.

Margherita non si nascondeva, esprimeva le sue opinioni, si batteva per una società migliore, in difesa dei diritti dei più deboli. Una vita straordinariamente semplice la sua, vissuta nel segno della verità e dell’ironia, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Un libro di divulgazione, rivolto ai più piccoli ma adatto a tutte le età per conoscere una donna capace di essersi messa in gioco in tutte le fasi della sua vita.