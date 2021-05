Librottiglia, quando la lettura è abbinata a un buon vino

vino e lettura

Una bottiglia di vino “da leggere”. L’etichetta che si apre e si trasforma in un racconto da leggere unendo due piaceri della vita: il buon vino e la lettura. È così che nasce Librottiglia, l’originale progetto che vede protagonisti sei vini distribuiti da Pellegrini S.p.A. e che trasforma la degustazione di vini d’eccellenza in una esperienza letteraria. Un regalo perfetto per chi ama leggere, ma anche per chi ama il vino, un momento da vivere e condividere.

Vini e generi narrativi

Con Librottiglia, ogni vino è abbinato a un genere narrativo e mescola così le suggestioni sensoriali del prodotto agli scenari immaginati nei racconti. Ai Librottiglia già presenti in catalogo si aggiungono 3 suggestive novità: si può scegliere tra il Pass The Cookies! Passito di Di Lenardo, da degustare insieme alle poesie di Michele Navarro dedicate alla notte, e il Chianti Superiore Meme di Fattoria di Petrognano, da bere insieme alle righe di pura irriverenza de “Il bambino più buono del mondo” di Danilo Zanelli. Oppure si può optare per un viaggio abbinato al rosso Barbera d’Alba di Matteo Correggia, un vino deciso che richiede del tempo per essere decifrato nella sua pienezza, così come uno dei protagonisti della storia del giornalista e scrittore Tommaso Pellizzari “Posto finestrino”.

Tre novità che ampliano la gamma dei vini coinvolti nella raccolta e che – con il contributo di altrettanti autori – trasformano i Librottiglia in una vera e propria collana letteraria fatta di piccole ed emozionanti storie e vini d’eccellenza. Un’etichetta sulla bottiglia che si apre e si trasforma in un un libretto da leggere sorseggiando il vino: così nascono i Librottiglia, capaci di abbinare in un solo oggetto due passioni, quella per il buon vino e l’amore per la lettura.

Librottiglia in confezioni eleganti

Anche il formato della bottiglia, da 375ml o da 500ml, è stato scelto per esprimere il concetto del progetto: un breve racconto da leggere mentre si sorseggiano due/tre calici di d’eccellenza. Oltre all’originale “label book” i Librottiglia si distinguono anche per il packaging raffinato: ogni prodotto è custodito in uno speciale tubo nero con tappo metallico che conferisce ancora più eleganza a ogni confezione.