I 10 libri in uscita a Maggio 2022 da non perdere

10 libri in uscita a Maggio da non perdere

Ecco per voi i 10 libri in uscita a maggio da non perdere, da Elizabeth Strout a Volodymyr Zelensky.

“Oh, William!” di Elizabeth Strout

Iniziamo la nostra carrellata di novità con “Oh, William!”, l’atteso nuovo capitolo della storia di Lucy Barton, amatissima protagonista dei romanzi di Elizabeth Strout. In questo volume, Lucy va alla ricerca delle sue origini indagando il rapporto che ha avuto con il primo marito, William, il padre delle sue bambine.

“Il caso Alaska Sanders” di Joël Dicker

L’autore del best seller “La verità sul caso Harry Quebert” ritorna nelle librerie italiane a partire da metà maggio con il sequel del suo capolavoro. Il libro è incentrato su un delitto avvenuto nel New Hampshire nel 1999. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato senza vita in riva ad un lago. Marcus Goldman, che nel frattempo ha ottenuto il successo con il caso Quebert, si troverà ad indagare sul caso per cercare di risolverlo, ma si imbatterà nei fantasmi del suo passato.

“Mostruosa maternità”, di Romana Petri

Con questo interessante volume, Romana Petri esamina uno dei rapporti più studiati e controversi del mondo: il rapporto madre-figli. “Mostruosa maternità”, che non è un saggio ma un’opera di narrativa, mette insieme diverse storie, alcune reali e alcune fittizie, per ricercare i lati oscuri della maternità, con una cornice narrativa che ha al centro l’emblema della “mostruosa maternità”: il caso Franzoni.

“Vita di Vivian Maier” di Ann Marks

Ann Marks ci regala un libro interamente dedicato alla vita di Vivian Meier, grande fotografa che diventa tale grazie alla forza di volontà e alla capacità di combattere gli stereotipi e le difficoltà della vita. Il libro racconta, infatti, l’intera vita della donna, rintracciandone i natali e mettendo l’accento sui suoi legami familiari, spesso caratterizzati dalla violenza e dalla negatività.

Corredato di splendide fotografie, alcune delle quali assolutamente inedite, il libro traccia la figura di una donna che ha sofferto molto, ma che si è sempre contraddistinta in quanto donna indipendente e libera. Da non perdere per gli amanti della fotografia!

“Delitti a Fleat House” di Lucinda Riley

Come non citare fra i 10 libri in uscita a maggio “Delitti a Fleat House”? La novità editoriale si prospetta un successo anche in Italia, dove la saga delle Sette Sorelle ha reso celebre e apprezzata la compianta scrittrice irlandese Lucinda Riley. “Delitti a Fleat House” racconta l’improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell’austero dormitorio di Fleat House. Quello che all’inizio viene liquidato come un tragico incidente, si rivelerà tutt’altro grazie all’intervento dell’ispettore Jazmine “Jazz” Hunter.

“La mia giornata nell’altra terra” di Peter Handke

Se avete voglia di una lettura breve, da poter terminare in un pomeriggio del fine settimana o in una serata da trascorrere rilassandovi a casa, questo è il titolo giusto. Scritto dal premio Nobel Peter Handke, “La mia giornata nell’altra terra” ha per protagonista un contadino che, con i suoi atteggiamenti, non ha attirato altro che diffidenza. La narrazione, che si svolge tutta in un’unica giornata, è incentrata sul desiderio dell’uomo di guardare al mondo e al prossimo con occhi nuovi, liberi dai pregiudizi del passato.

“Sono fame” di Natalia Guerrieri

La vincitrice del Premio Zeno con “Non muoiono le api” (Moscabianca, 2021), il suo romanzo d’esordio, ritorna a maggio nelle librerie italiane con “Sono fame”, un libro che ci catapulta nelle giornate frenetiche di Chiara, una ragazza di provincia che si trasferisce nella capitale per lasciarsi alle spalle i dolori di un passato che sembra non lasciarle scampo e per realizzare l’ambizione di lavorare nel mondo della scrittura.

“La fortuna” di Valeria Parrella

A maggio torna nelle librerie italiane anche Valeria Parrella, dopo il fortunato “Almarina”. “La fortuna” è una storia incentrata sull’eruzione del Vesuvio del 79 a.C. e sulla conseguente distruzione della città di Pompei. Il terribile accaduto viene raccontato attraverso gli occhi di un bambino, Lucio, che è accompagnato nel suo percorso da personaggi variegati, mercanti, banchieri, matrone, imperatori, schiavi, prostitute e divinità. Un libro che appassionerà chiunque si voglia avvicinare al mondo classico servendosi di una prospettiva nuova.

“Sono mancato all’affetto dei miei cari” di Andrea Vitali

Fra i 10 libri in uscita a maggio, troviamo anche “Sono mancato all’affetto dei miei cari”, un nuovo e atteso lavoro di Andrea Vitali, che è divenuto ormai uno degli scrittori contemporanei più amati in Italia.

Con questo libro, Vitali passa in rassegna gli episodi della vita di un padre lombardo e il suo rapporto con i figli, dando vita ad una leggera commedia che si focalizza su un modello maschile stereotipato e sulla storia dell’Italia del boom economico.

“Per l’Ucraina” di Volodymyr Zelensky

Infine, segnaliamo che a maggio uscirà anche l’atteso “Per l’Ucraina”, edito in Italia da La nave di Teseo, che raccoglie tutti i discorsi più significativi del presidente ucraino Zelensky, sin da quel triste 21 febbraio, quando l’uomo ha invitato il suo popolo a restare unito e compatto contro la minaccia russa. Il volume, che uscirà in contemporanea mondiale, include anche un testo di Maurizio Molinari. Tutti i proventi delle vendite verranno devoluti al popolo ucraino.