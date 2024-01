“Due cuori in affitto”, 5 libri da leggere se ti è piaciuto il romanzo di Felicia Kingsley

Hai apprezzato "Due cuori in affitto" e vorresti ritrovare le sue atmosfere in una nuova lettura? Ecco 5 libri consigliati se ti è piaciuto il romance di Felicia Kingsley.

I romance stanno spopolando ormai da qualche anno anche in Italia. Sarà merito dei social media, in particolare Tik Tok, del Covid che ci ha indotto a leggere di più per intrattenerci in modo più “salutare”, o delle sempre più numerose uscite in libreria? Fra i romanzi rosa più amati del momento c’è “Due cuori in affitto“, che ha scalato le classifiche di vendita nel 2023.

Se hai letto il libro di Felicia Kingsley e lo hai apprezzato tanto da ricercare in una nuova lettura le stesse emozioni vissute con lui, questo è l’articolo giusto per te. Ecco 5 libri consigliati se ti è piaciuto “Due cuori in affitto”.

5 libri da leggere se ti è piaciuto “Due cuori in affitto”

“Il piccolo negozio di fiori in riva al mare” di Ali McNamara

Il primo romance che ti suggeriamo se hai amato “Due cuori in affitto” ha in comune con il libro di Felicia Kingsley l’iniziale ritrosia della protagonista nei confronti del personaggio maschile ma, soprattutto, la dolcezza con cui i due si riveleranno fatti l’uno per l’altra. L’atmosfera, invece, è molto diversa: qui ci troviamo in un piccolo villaggio della Cornovaglia.

I fiori sono sbocciati nella cittadina portuale di Saint Felix, in Cornovaglia. Ma l’umore di Poppy Carmichael non è per nulla sollevato dall’arrivo della primavera.

Dopo avere ereditato il negozio di fiori della nonna, è stata costretta a ritornare a Saint Felix, un luogo che per lei è carico di troppi ricordi. Poppy ha intenzione di fare del suo meglio per la nonna, che adorava, ma non è facile portare avanti un negozio che è “più shabby che chic”.

Ulteriore complicazione: il difficile rapporto con Jake, un uomo riservato, ma cordiale e affascinante, da cui Poppy acquista i fiori. Insomma, la tentazione di mollare tutto è grande, ma la graziosa cittadina ha in serbo per lei un paio di sorprese.

“Sono esaurita” di Sophie Kinsella

Leggendo la sinossi, ti accorgerai che “Sono esaurita” ha molto in comune con “Due cuori in affitto”: dall’ambientazione metropolitana alla situazione iniziale dei due protagonisti, dal tema della “vacanza” a quello del cambiamento… Se hai amato il romance di Felicia Kingsley, questo ti piacerà di sicuro.

Cosa sta succedendo a Sasha? A trentatré anni ha un ottimo lavoro, almeno sulla carta, che però le toglie tutte le energie. Si sente terribilmente stanca, non frequenta più gli amici, di amore e sesso non vuole neanche sentir parlare, ha attacchi di panico e prova un senso di vuoto e di profondo disorientamento.

In poche parole, non ce la fa più. È esaurita. Così un giorno, di punto in bianco, scappa a gambe levate dal suo ufficio determinata a non tornare indietro. Incoraggiata da sua madre e piena di buoni propositi, decide di partire per cercare di riprendersi dal burnout. Sceglie un posto che le è caro, un villaggio sulle coste del Devon dove ha passato con la famiglia i momenti più felici della sua infanzia.

“Twisted hate” di Ana Huang

Due protagonisti diversissimi fra loro e alcune coincidenze che li porteranno a ricredersi: è questo l’aspetto che accomuna “Due cuori in affitto” e “Twisted Hate”.

Bellissimo e presuntuoso, il giovane medico Josh Chen non ha mai incontrato una donna capace di resistergli. Tranne Jules Ambrose, la migliore amica di sua sorella.

“Love me love me” di Stefania S.

Con “Due cuori in affitto” ha in comune le atmosfere e il mondo dell’arte che fa da sfondo alle vicende della giovane protagonista.

In seguito all’ennesimo trasferimento della madre, un’artista incapace di fermarsi troppo a lungo nello stesso posto, June White si ritrova a Laguna Beach, in California, ed è costretta ad affrontare l’ennesimo nuovo inizio.

Per lei, che alle feste preferisce rintanarsi in camera a guardare documentari true crime su Netflix, farsi degli amici non è facile, soprattutto all’ultimo anno di liceo. Eppure, inaspettatamente, i compagni sembrano prenderla subito in simpatia e cercano di farla sentire benvoluta. Tutti, tranne James Hunter.

Bello e dannato, James è il cattivo ragazzo per definizione, dal passato oscuro e tormentato che non fa che alimentare la sua leggenda.

“Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen

Infine un classico senza tempo che ricorda “Due cuori in affitto” sia nella relazione che si instaura fra i due protagonisti, sia per gli iniziali ostacoli che si oppongono alla coppia.

Le cinque figlie dell’indimenticabile Mrs Bennet, tutte in cerca di un’adeguata sistemazione matrimoniale, offrono l’occasione per tracciare un quadro frizzante e profondo della vita nella campagna inglese di fine Settecento.

I destini di Elizabeth, Jane, Mr Bingley e dell’ombroso Mr Darcy intrecciano un balletto irresistibile, una danza psicologica che getta luce sulla multiforme imprendibilità dell’animo umano, specie quando si trova alle prese con l’amore o qualcosa che all’amore somiglia.

© Riproduzione Riservata