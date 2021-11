Libri di cucina, i 10 migliori da avere in casa tra novità e grandi classici

Consigli di lettura

Che sia per un'occasione speciale, per un weekend con gli amici o un pranzo in famiglia, è sempre bene avere in casa dei buoni libri di cucina

Oltre ad essere utili, i libri di cucina sono anche belli da collezionare arricchendo le proprie capacità con decine di nuove ricette e consigli. Che si tratti infatti di una cena tra amici, un pranzo in famiglia ad esempio per il Giorno del Ringraziamento che ricorre domani o il cenone di Natale, un buon libro di cucina fa sempre comodo per avere il menù sotto controllo. Ecco quali sono secondo noi i 10 migliori da avere in casa.

I 10 migliori libri di cucina

La cucina italiana. Il grande ricettario – Gualtiero Marchesi

Primo tra i libri di cucina da avere a casa è “Il grande ricettario de La cucina italiana”. Un ricettario dedicato alla cucina italiana contemporanea. Oltre 1200 ricette della tradizione, riviste e attualizzate da uno dei cuochi più conosciuti al mondo, maestro indiscusso dell’alta cucina. Ora di nuovo in libreria in un’edizione, arricchita da oltre 400 foto a colori dei piatti preparati dagli chef dell’Accademia Gualtiero Marchesi.

Il grande manuale del pasticciere – Mélanie Dupuis

Questo volume, idirizzato sia ai professionisti che agli amanti della gastronomia, organizza in modo sistematico le tecniche di pasticceria e fornisce gli strumenti per creare nuovi capolavori. Una concezione editoriale e visiva inedita per ogni ricetta: la composizione del dolce è spiegata attraverso la grafica. Gli ingredienti e le fasi della preparazione sono illustrati da fotografie e un’immagine a piena pagina mostra il piatto finito con 50 ricette di base.

Il Cucchiaio verde. Oltre 700 ricette vegetariane – Walter Pedrotti

Quando fu pubblicato, alla fine degli anni Ottanta, fu accolto come un titolo d’avanguardia: era l’idea di ritrovare l’armonia tra uomo e natura attraverso il cibo, trasmettere all’organismo la vitalità dei frutti della terra, portare in tavola freschezza e salute sotto forma di piatti fantasiosi ed equilibrati… Oggi che la cucina vegetariana è sempre più di tendenza è ancora uno strumento validissimo sia per i vegetariani stretti sia per chi semplicemente cerca ricette salutari, leggere, gustose. Tutto questo grazie a un’impostazione radicale che però sa guardare alla tradizione.

Simple -Yotam Ottolenghi

Uno dei migliori libri di cucina è sicuramente quello di Ottolenghi. 130 nuove ricette che contengono tutti gli elementi creativi e i sapori per cui Ottolenghi è tanto amato: un connubio di colori, profumi e atmosfere mediterranee per piatti all’insegna del minimo sforzo e massimo gusto! Un volume colorato, ricco di splendide fotografie e organizzato in modo originale. Le ricette infatti sono contrassegnate con un codice colore e una lettera che ne evidenzia le caratteristiche: S – superveloce; I – 10 ingredienti o meno; M – molto prima; P – presente in dispensa; L – libero… di fare anche altro; E – estremamente facile.

Il giro d’Italia in 80 ricette – Sonia Peronaci

Sonia Peronaci continua il suo entusiasmante viaggio alla scoperta della cucina tradizionale italiana, ripercorrendo lo Stivale da nord a sud. Una raccolta di ottanta ricette che, tappa dopo tappa, come le cartoline di una volta portavano con sé il ricordo di un bel viaggio, riproducono tutta la magia e i colori della terra da cui provengono. Troveremo, per esempio, sfincioni e mafalde della Sicilia, maccheroni alla chitarra e bocconotti abruzzesi, brasato al Barolo e paste di meliga del Piemonte: piatti dolci e salati, noti e meno noti, ma sempre buonissimi e facili da preparare. Un vero e proprio omaggio alla tavola «della nonna».

Menu golosi, ingredienti sostenibili, voglia di sperimentare e tanta passione! Dopo aver conquistato i social con le sue video ricette, Cooker Girl pronta per farvi innamorare della sua cucina. Dal brunch all’aperitivo, dal piatto etnico a quello più semplice, Cooker Girl vi guiderà nel suo mondo, e scoprirete: ricette passo passo; schede facilissime per imparare le basi della cucina; trucchi e consigli; ingredienti must have; ricordi e segreti della sua famiglia. Se aggiungerete anche un po’ di musica e la voglia di stare insieme conquisterete tutti!

Carlotta Perego torna con un libro dedicato alla cucina vegetale, che propone più di 80 ricette all’insegna della facilità e della velocità. Un manuale ricco di sapori per menu vegetali versatili, adatti a chiunque, perfetti in ogni occasione: crêpe di ceci con rucola e avocado, polpette verdi ai piselli, torta soffice con pere e cannella… Piatti facili, veloci e deliziosi. Insieme a Carlotta scoprirete strategie utili per organizzare la vostra cucina, conservare gli alimenti, fare la spesa, velocizzare le preparazioni, oltre a idee per uno stile di vita più sostenibile.

La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie – Benedetta Rossi

Benedetta è rimasta la stessa: si diverte a stare in cucina e prova grande piacere quando le persone dimostrano di apprezzare le sue ricette e le pongono domande sulla loro realizzazione o sul cambio di qualche ingrediente. E talvolta proprio dalle domande trae suggerimenti interessanti per il suo lavoro. In questo libro la protagonista di Fatto in casa per voi ha deciso di fare di più: far partecipare alla “confezione” del libro alcuni degli appassionati che la seguono. Infatti, alle descrizioni dei suoi piatti ha aggiunto le ricette che le sono state inviate dal suo pubblico, accompagnate da storie personali, divertenti ed emozionanti.

La cucina delle feste – Ilaria Floravanti

Questo libro nasce dalla voglia di ripercorrere la storia, la tradizione e le diverse declinazioni del menù classico delle feste dei genovesi, prima fra tutte il Natale. Partendo dall’Ottocento, con l’aiuto dei versi di poeti e scrittori dell’epoca, racconteremo come la città viveva l’aria di gioiosa aspettativa dei giorni precedenti la vigilia, preparandosi a celebrare la tavola della festa, fino ad arrivare a proporre, riletto in chiave attuale, un menù completo adatto ai nostri giorni. Non solo ricette quindi, sapientemente illustrate con la tecnica dell’acquarello, ma tutto ciò che ancora oggi dà un senso alla solennità del pranzo natalizio, tra rispetto della tradizione, sapori della memoria e identità regionale.

La cucina di famiglia. 40 ricette spiegate come a casa – Antonino Cannavacciuolo

Ultimo, ma non meno importante tra i libri di cucina da avere, il nuovo ricettario di Cannavacciuolo. Genuina, gustosa, la cucina di famiglia è quella che tutti abbiamo nel cuore. È fatta di sapori che non possiamo dimenticare. 40 piatti della tradizione rivisitati da uno dei più grandi chef italiani e spiegati in modo semplice, con il linguaggio che usiamo a casa ogni giorno. 40 ricette corredate di fotografie che illustrano non solo il risultato finale, ma, dove necessario, i vari passaggi della realizzazione, in modo che nulla sia dato per scontato.