Leggere, 7 consigli per stimolare la lettura dei libri

La lettura ha dei vantaggi per la salute. Diverse ricerche suggeriscono che leggere i libri aiuta a mantenere la mente lucida più a lungo, riducendo la frequenza cardiaca e il disagio psicologico.

Inoltre, leggere prima di andare a letto può migliorare la qualità del sonno.

Alcune ricerche suggeriscono che la narrativa letteraria, in particolare, aiuta le persone a sviluppare empatia e capacità di pensiero critico.

Purtroppo in Italia si legge molto poco. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat Noi Italia 2023 solo 39,3% della popolazione di 6 anni e più (40,8% nel 2021) legge almeno 1 libro una volta l’anno.

Colpisce che gli anziani e gli uomini leggono meno, non considerando in nessun modo come i libri potrebbero aiutare a vivere meglio e migliorar5e il benessere psicologico.

Alcuni consigli per leggere di più e meglio

1. Meglio iniziare dalle raccolte di racconti brevi

Un ottimo modo per abituarsi alla lettura è iniziare con raccolte di racconti.

I libri di racconti di Camilleri, di Calvino, di Pirandello, di Buzzati, di Hemingway potrebbero essere una buona scelta per iniziare a prendere fiducia nella lettura.

Non è importante partire con Guerra e pace, basta avere l’umiltà di scegliere il libro ideale per le proprie aspettative.

2. Tieni traccia della tua lettura

È utile registrare ogni libro che si legge e la data in cui si è finito di leggere. Può essere un documento digitale o un diario cartaceo, il senso è tracciare cosa si legge e quando e per quanto tempo.

Raccogliendo i dati si ottiene un quadro accurato di cosa funziona e cosa no, cercando di approfondire i propri interessi, elemento non banale per stimolare il leggere.

3. Stabilisci un obiettivo quotidiano

Darsi dei parametri per stimolare la lettura odierna aiuta sempre. È una regola che vale per ogni attività umana e quindi anche per il leggere.

Non importa quante pagine al giorno, alla settimana, all’anno. L’importante è concentrarsi sul piacere di fare qualcosa che fa bene alla mente e all’anima.

Alle pagine si può preferire il tempo o dei momenti del giorno dedicati a questa attività.

4. Prova diversi formati

Non importa se cartacei o digitali. L’importante è leggere.

Essere aperti a diversi formati, inclusi e-book e audiolibri, è un ottimo modo per dedicare più tempo alla lettura. Si precisa che ascoltare un audiolibro conta come leggere, lo confermano diversi esperti.

Ad esempio, se si è in fila al negozio, si possono leggere alcune pagine sull’e-reader.

Oppure, se si guida, si fa la camminata, si porta a spasso il cane o si fanno le pulizie domestiche si può apprezzare un audiolibro.

5. Leggi più libri contemporaneamente

Una delle chiavi per leggere più frequentemente è assicurarsi di avere sempre opzioni allettanti.

Leggere più di un libro alla volta può aiutare a garantire che ci sia sempre qualcosa che possa stimolare il piacere del leggere, anche in base al proprio umore del momento.

Si evita in tal senso di abbandonare il leggere perché non si ha in mano qualcosa in grado di essere in armonia con l’umore del momento.

6. Trova una comunità di lettori

Media dedicati ai consumatori di cultura come il nostro o i più classici siti letterari sono ideali per stimolare il leggere e trovare le informazioni giuste in base ai propri interessi,

Non dimentichiamo i social come Instagram con i post rintracciabili in #Bookstagram, all’interno del quale i lettori pubblicano foto gradevoli dei loro libri preferiti.

Oggi c’è anche #BookTok dove amanti di libri possono aiutare a trovare i suggerimenti e gli stimoli adeguati.

Ci sono anche le librerie fisiche e digitali, sono ricche d’informazioni e suggerimenti.

In quelle fisiche molti librai sono dei veri e propri tutor della lettura offrendo preziosi indicazioni e suggerimenti di lettura.

Poco di moda in Italia le biblioteche che meriterebbero dio avere lo spazio necessario sui media per il prezioso lavoro fatto per la comunità.

Non dimentichiamo i gruppi di lettura numerosi sui social, principalmente in Facebook , dve si possono condividere scelte e recensioni.

7. Adotta la mentalità di chi molla

Quando si legge un libro che non conquista o che non scorre nel leggere, non si deve avere il timore di mollare.

In quel momento o forse per sempre non è il libro utile per stimolare la lettura.

Meglio fare spazio ad altri libri in grado di suscitare il dovuto interesse.

Non né necessario leggere per intero Il Signore degli anelli o i Miserabili. Magari, di questi si preferirà guardare i film e poi ritentare la lettura,

Non dimentichiamo che esibire le pagine lette non per tutti è la strategia ideale per leggere di più e meglio.

