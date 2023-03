“L’amante di Lady Chatterley”, una storia d’amore che vi farà sognare

“Il niente. Accettare il grande niente della vita sembrava essere il fine dell’esistenza. Tutte le infinite piccole cose importanti e affannose che formano la gran somma totale del niente!”.

Con “L’amante di Lady Chatterley“, David Herbert Lawrence ha dato vita ad un capolavoro della letteratura inglese, un libro che, prima di molti altri, ha messo al centro della narrazione la figura femminile, le sue inclinazioni, i suoi diritti e la sua ricerca della libertà.

Proprio in occasione dell’anniversario della scomparsa dello scrittore, saggista e drammaturgo inglese, vogliamo farvi scoprire questo gioiello che racchiude una storia d’amore tenera e travolgente ed una riflessione sulla libertà in tutte le sue forme, anche quella sessuale, che spesso è tema appannaggio dei soli uomini.

Vi segnaliamo, inoltre, che dall’opera sono state tratte diverse pellicole, fra cui una recentemente uscita su Netflix che ha riscosso grande successo per la fotografia, il talento degli attori ed il pathos con cui gli sceneggiatori hanno raccontato la storia d’amore fra Constance ed Oliver.

“L’amante di Lady Chatterley”, la trama

“Suscitava in Connie un misto di compassione e di bramosia selvaggia, e un folle, ardente desiderio fisico”.

“L’amante di Lady Chatterley” è il libro forse più scandaloso della letteratura inglese del Novecento. Scritto in Italia tra il 1926 e il 1928, venne proibito in Inghilterra per oscenità e pubblicato in patria solamente nel 1960 dopo un lungo processo che fece epoca. Ambientato nella profonda Inghilterra, vuole rappresentare il contrasto irriducibile tra il vitalismo dei sensi e l’atrofizzazione della società industrializzata.

Lo fa attraverso tre figure chiave: Sir Clifford, reso invalido e impotente dalla Prima guerra mondiale, bloccato su una sedia a rotelle, Lady Constance e il guardiacaccia Mellors. Questi ultimi intrecciano una relazione sempre più appassionata e sensuale, quasi una vera e propria iniziazione a quella serie di valori “naturali” che invece la civiltà delle macchine tende inesorabilmente a cancellare. È la figura di Lady Chatterley a scuotere nel profondo la morale vittoriana ancora imperante nell’Inghilterra degli anni trenta.

Con il suo rifiuto delle convenzioni sociali e morali, Connie manifesta una ribellione più profonda. Nel portare alle estreme conseguenze la sua storia d’amore, Lady Chatterley diventa suo malgrado un personaggio rivoluzionario, per incarnare infine le più profonde ansie sociali dell’universo femminile di quegli anni.

Un libro “scandaloso”

La storia editoriale de “L’amante di Lady Chatterley” è molto interessante, oltre che utile per la comprensione della portata dell’opera di D.H. Lawrence. Il romanzo, che conta poco meno di quattrocento pagine, viene dato alle stampe nel 1928 a Firenze.

Oggetto di aspre critiche, ritenuto osceno e scandaloso dall’opinione pubblica, il libro viene immediatamente messo al bando in tutta Europa: l’opera non parla soltanto di una storia d’amore fra una donna di ceto alto ed un uomo umile appartenente alla classe lavoratrice, ma racconta anche dettagli della vita sentimentale e sessuale della protagonista. Uno scandalo oltre lo scandalo.

Soltanto nel 1960, “L’amante di Lady Chatterley” viene pubblicato in Inghilterra e diventa uno dei libri più conosciuti e dibattuti nel XX secolo. Con Lady Chatterley, D.H. Lawrence crea un personaggio memorabile, un’eroina che insegna ai lettori a guardare alla vita come ad un percorso utile al raggiungimento della consapevolezza di sé e della libertà, in ogni sua forma.

Se pensiamo poi alla portata di un messaggio di questo genere traslandolo nel mondo femminile, comprendiamo perché il libro sia entrato fra le opere più amate di sempre.

Le donne spesso non hanno scelta: sono costrette a vivere una vita non scelta da loro, a sposarsi e a generare figli anche se non lo desiderano, a rinunciare ai loro sogni soltanto perché qualcuno ha deciso che sono troppo ambiziosi per loro. Ed in alcune zone del mondo, è ancora così, anche se dal concepimento de “L’amante di Lady Chatterley” sono passati quasi cento anni e i diritti delle donne hanno fatto passi da gigante.