“La morra cinese” di Marco Malvaldi, il nuovo capitolo della serie del BarLume

“La morra cinese” è l’atteso giallo di Marco Malvaldi, il nuovo caso della serie del BarLume, con cui l’autore toscano ci ha ammaliato e fatto sorridere.

Scopriamo subito di più su “La morra cinese”, che è fra i libri più venduti del momento in Italia.

“La morra cinese”, la sinossi

Incontenibile umorismo e suspense avvincente, tra politica, lotta sociale e studi letterari un nuovo intrigo coinvolge i Vecchietti e il barrista Massimo, protagonisti della fortunata serie tv Sky «I delitti del BarLume».

A Pineta è successo qualcosa che nessuno si aspettava, la destra ha vinto le elezioni amministrative, conquistando un feudo rosso più o meno dal 1946.

Mentre i Vecchietti si dividono, anche Massimo ha i suoi problemi con la nuova amministrazione: infatti ha difficoltà ad ottenere l’autorizzazione per il suolo pubblico. La cosa però non gli toglie il sonno, dato che ormai, con la nascita di Matilde, la sua primogenita, non dorme da mesi.

Per fortuna, anche in Comune hanno le loro gatte da pelare: il primo atto della nuova amministrazione è stata la vendita di un ampio terreno nell’entroterra a una ditta che intende realizzare un megaresort, contro il parere di varie associazioni locali (come gli ambientalisti e i cicloamatori) e con il favore di altre.

Ma ben più grave è che nel parcheggio sul retro del Municipio viene rinvenuto un cadavere. È Stefano Mastromartino, studente di filologia della Scuola Normale, che ultimamente passava molto tempo a fare ricerche nella casa del conte Valdemaro Serra Catellani, nobile decaduto il cui antenato aveva intrecciato una corrispondenza con Giacomo Leopardi.

Le lettere autografe del poeta, se ritrovate, sarebbero una vera e propria manna per il conte: pare che tra queste ci fosse anche una poesia di rara bellezza, rimasta inedita.

Un bel rebus per il vicequestore Alice Martelli che potrà contare sulle pettegole deduzioni dei Vecchietti e su Massimo che, bazzicando in Comune, si rende conto che qualcuno entra un po’ troppo spesso in uffici che in teoria non gli competono…

Investigatori per caso

Con “La morra cinese” si ripropone il format che ha reso amati i romanzi di Marco Malvaldi: il giallo, che è già di per sé un genere enormemente apprezzato dal grande pubblico, diventa un’occasione per sorridere e vivere momenti di grande ilarità grazie a personaggi che si improvvisano investigatori.

La serie di Malvaldi, infatti, così come accade per “La morra cinese” vede protagonisti degli insospettabili vecchietti che, trascorrendo le loro giornate al bar, si ritrovano testimoni di stranezze ed episodi legati a sfortunati eventi…

Il successo della serie del BarLume

In un’intervista rilasciata a Libreriamo qualche anno fa, in occasione del Festivaletteratura di Mantova, l’autore de “La morra cinese” ha raccontato i motivi che secondo lui hanno condotto al successo la serie del BarLume:

“Credo che il successo della serie del BarLume è dovuto al fatto che sono libri “ruffiani” nel senso buono del termine, in quanto contengono tutti gli elementi: la finta gioventù del cinquantenne protagonisti, la vecchiaia, detta anche “settima età”… ci sono diversi punti di vista, nella consapevolezza che nessuno di essi sia totalmente corretto. E’ una cosa che trovo anche in altri gialli che hanno un investigatore collettivo, come Nero Wolf. Trovo molto bello e consolatorio il fatto che la soluzione all’investigazione non arrivi attraverso un solo genio, ma attraverso un lavoro di equipe, fatta anche di stupidaggini che però fanno riflettere. Penso che nessun uomo sia un’isola”.

Chi è Marco Malvaldi

Autore di grande successo in Italia, con nove romanzi e una lunga serie di racconti all’attivo, Marco Malvaldi è la mente che ha concepito la fortunata serie del BarLume, da cui è stato tratto un adattamento di successo prodotto da Sky.

Ma la vita di Marco Malvaldi non è sempre stata caratterizzata dalla passione per la scrittura: laureato nel 2005 presso il dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca da assegnista.

La carriera da scrittore arriva nel 2007, quando pubblica con Sellerio “La briscola in cinque”, primo volume della serie di gialli ideata da Malvaldi. “La morra cinese” è approdato in libreria lo scorso 19 settembre ed è già un successo.

