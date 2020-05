J.K. Rowling, arriva il nuovo libro per bambini a puntate su internet

Una favola gratuita per i bambini chiusi in casa a causa dell’emergenza coronavirus nel mondo. “Così possono continuare a sognare”. Dopo Potter at Home, un’altra trovata di J.K. Rowling, la madre del fenomeno di Harry Potter, per accompagnare i più piccoli in questo periodo di isolamento.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

The Ickabog: dove si legge

J.K. Rowling ha messo a disposizione dei suoi lettori un romanzo scritto 10 anni fa: “The ickabog”. Uno o più capitoli dell’opera verranno pubblicati ogni giorno sul sito www.theickabog.com a partire dal 26 maggio per sette settimane.

Di cosa parla

Il libro che tratta “tematiche senza tempo”, ossia “la verità e l’abuso di potere”, è stato “scritto per essere letto ad alta voce”. Si tratta di una favola ambientata in un paese immaginario e che non ha niente a che vedere con Harry Potter e il suo universo. La scrittrice ha inoltre invitato i lettori ad aiutarla con le illustrazioni, che poi verranno usate nel libro. La pubblicazione è prevista per novembre e i cui ricavati della vendita verranno donati in beneficenza, per “tutte le persone che sono state colpite dal coronavirus”.

Il concorso per illustrare il libro

Il secondo capitolo al momento disponibile si chiama proprio The Ickabog e tutto per il momento sarà pubblicato in inglese. Ma la Rowling ha già annunciato che presto ci saranno online anche alcune traduzioni in altre lingue. In autunno è prevista la pubblicazione di The Ickabog anche in formato cartaceo, ebook e audiobook. Non solo: è già in rete anche un concorso per bambini per illustrare la storia. I vincitori vedranno i loro disegni pubblicati nell’edizione cartacea della favola.

© Riproduzione Riservata