ioleggoacasa, l’invito alla lettura che spopola sui social

Un invito alla lettura in un periodo in cui si deve restare a casa per non mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Dopo la proposta del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini e il mondo della cultura di sostenere la campagna #iorestoacasa contro l’emergenza Coronavirus, spopola in queste ore l’hashtag #ioleggoacasa. L’invito è semplice: approfittare di questi giorni per leggere di più.

Abbiamo lanciato una campagna a favore della lettura. Vi invitiamo ad osservare le misure di sicurezza, ma vi suggeriamo di utilizzare il tempo che avete a disposizione per ritrovare il piacere di una buona lettura.#ioleggoacasa pic.twitter.com/MXBqGT0vUe — Accademia Della Scrittura (@AScrittura) March 9, 2020

Leggere di più

Dunque a lanciare l’iniziativa l’Accademia della Scrittura, ente che si offre servizi per coloro che vogliono imparare a scrivere correttamente. Dall’Accademia suggeriscono di utilizzare il tempo a disposizione per ritrovare il piacere di una buona lettura. Un appello subito raccolto: ecco alcuni interventi.

