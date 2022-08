Io e Marley è l’esempio perfetto di come il cane sia il migliore amico dell’uomo

Giornata mondiale del cane

Io e Marley è un libro divertente e commovente, scritto da John Grogan, che racconta perfettamente il rapporto tra il cane e il suo padrone. Potrebbe sembrare un argomento banale, ma lo scrittore lo tratta in modo profondo e toccante. La vera forza del libro è quello di mostrare come un cane, in questo caso Marley, ti possa travolgere la vita in positivo e in negativo. Perché un cane non è semplicemente un accessorio da esibire con orgoglio, ma corrisponde alla scelta profonda di volerlo come amico nella propria vita.

Io e Marley

Io e Marley è stato reso anche cinematograficamente dal regista David Frankel. Il film è interpretato da Jennifer Aniston e Owen Wilson, che recitano nei panni di John e di Jenny.

Giornata mondiale del cane, 5 motivi per cui un cane ti migliora la vita La compagnia di un animale domestico implica molti benefici. In occasione della Giornata mondiale del cane vi diciamo il perché

Marley non è il cane perfetto

Questo libro appassiona sia chi ha già un cane e ne è completamente innamorato, sia chi invece non ha alcun compagno a quattro zampe. Racconta la storia di John e Jenny, una giovane coppia della Florida che decidono di adottare un cane. Non sanno cosa gli aspetterà: infatti il cagnolino, Marley, un labrador color crema dolcissimo, si rivelerà crescendo un vero terremoto. Marley non è il cane perfetto: non è semplicemente bello, tenero e simpatico. Ma anzi è una presenza ingombrante, che ti travolge la vita. Infatti Marley è un cane pasticcione, irruento, combinaguai, che mangia qualsiasi cosa gli si capita davanti. Forse è meglio così, che sia una presenza viva nella famiglia, piuttosto che un semplice soprammobile. È proprio questo che lo rende unico e insostituibile.

Hachiko: lo straordinario cane che ci ha lasciato in eredità un importante messaggio Hachiko, un cane di razza Akita divenuto famoso in tutto il mondo per la sua incredibile fedeltà e ritenuto, ad oggi, il più grande simbolo di lealtà esistente, da cui noi tutti dovremmo prendere spunto