“Il suo odore dopo la pioggia”, arriva in Italia il caso editoriale francese

Dal 19 marzo, in libreria, è disponibile il libro rivelazione dal titolo: “Il suo odore dopo la pioggia” scritto da Cédric Sapin-Defour ed edito per Salani Editore.

L’opera, in Francia, è diventata un vero e proprio caso editoriale i cui diritti di pubblicazione sono stati venduti in oltre 16 Paesi.

Il noto giornale francese ‘Le Parisien’ dice dell’opera: «Non c’è una pagina di questo libro che non sia commovente, magnificamente scritta e a tratti dolorosa»

Il libro, infatti, è stato acclamato da critica e lettori, è un libro ironico e commovente sugli incontri inattesi che ci regala il destino e che diventano legami indissolubili in grado di rivelarci chi siamo e quale sia la nostra idea del mondo e dell’amore.

Può un animale cambiare per sempre la vita di un uomo?

L’opera “Il suo odore dopo la pioggia” parla della storia vera di un amore, di un cane che irrompe nella vita di un uomo aprendo orizzonti sconosciuti.

L’itinerario narrativo tracciato, all’interno dell’opera, riguarda un uomo libero che ha reso universale il toccante rapporto col suo cane. Un romanzo per ricordarci quali sono le cose davvero importanti, una storia universale in cui tutti possiamo riconoscerci.

Il suo odore dopo la pioggia

Sinossi del libro

Una pubblicità sul giornale locale cambia la vita di Cédric: i cuccioli di un bovaro del bernese cercano casa. L’idea di allontanare la solitudine con un nuovo compagno lo attrae e diventa una certezza quando incontra il cucciolo dal ‘colletto azzurro’.

Solo la ricerca del nome è un’avventura. L’attesa è insopportabile, come quando due innamorati sono costretti a separarsi. Il suo arrivo è preparato con grande cura.

Ubac, man mano che cresce, occupa, in ogni senso della parola, un posto sempre più essenziale nella vita del narratore.

Un legame unico, naturale, assoluto in grado di far riverberare la gioia, il dolore, gli istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l’inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi.

In alcune pagine, ci sembra di sentire l’odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dalla pioggia, in quelle successive dimentichiamo persino che il protagonista sia lui e finiamo per assistere increduli e col cuore in gola allo stupefacente racconto della nostra stessa vita.

L’Autore del libro

L’autore dell’opera “Il suo odore dopo la pioggia” è Cédric Sapin-Defour, quarantasette anni, alpinista. Vive nelle Alpi francesi per alcuni mesi all’anno e il resto del tempo in viaggio. In tutti i suoi scritti ricorre spesso il sogno che ‘gli uomini e la natura imparino di nuovo a convivere’.

“Il suo odore dopo la pioggia”, il suo primo libro pubblicato per “Salani Editore” in Italia, è un successo internazionale i cui diritti sono stati acquistati da oltre quattordici Paesi e ha venduto oltre trecentomila copie.

“Un cane, con il suo passaggio, aumenta la tua esistenza. Impareremo

a conoscerci, a costruire un linguaggio comune. Mancherà di parole,

ma avrà di meglio. Avrò sguardi, lievissimi rumori, l’incurvarsi del corpo,

la direzione del pelo, dei segni discreti percepibili solo da noi,

che permettono a due esseri così diversi di comunicare”

