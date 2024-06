“Il bacio del calabrone”, il nuovo libro di Giancarlo De Cataldo

È uscito ieri in libreria “Il bacio del calabrone. Un caso per Manrico Spinori“, l’ultimo giallo nato dalla penna di Giancarlo De Cataldo.

Silvia Grassi ha intervistato l’autore in esclusiva all’interno della rubrica Dentro le pagine per farci conoscere più da vicino la nuova fatica letteraria di De Cataldo.

“Il bacio del calabrone” di Giancarlo De Cataldo

La sinossi de “Il bacio del calabrone”

Una morte sospetta proietta un’ombra sinistra su una prima all’Opera. Giancarlo De Cataldo compone con maestria una trama affascinante, dal sapore classico e dal ritmo serrato. Un mistero che porta il Pm Manrico Spinori a conoscere, molto da vicino, l’ambiente dell’alta moda internazionale.

Non tutto è luce, nel luminoso mondo del lusso. È la prima cosa di cui si rende conto Manrico Spinori quando viene chiamato a indagare sull’improvviso decesso di Tito Cannelli – titolare di una prestigiosa maison – avvenuto in una cornice quanto mai suggestiva: il laboratorio dei costumi del Teatro Costanzi di Roma. Per puro caso Manrico, noto melomane, ha assistito al fatto.

Nemmeno a lui è chiaro fin dall’inizio se si sia trattato di un incidente, di una fatale disgrazia o di un ingegnoso omicidio affidato a un «killer» esotico.

In compenso è subito evidente che, dietro l’apparenza scintillante delle sfilate, delle creazioni esclusive, dei costosissimi pezzi unici, si agita un microcosmo complesso dove non mancano sfruttamento, avidità, corruzione.

Guidato per mano da una seducente esperta del settore, e spalleggiato dalla sua impareggiabile squadra – con a capo una sempre più determinata e determinante ispettora Deborah Cianchetti – il magistrato scoprirà infine la verità, smascherando il lato ambiguo e crudele della bellezza.

La quinta avventura di Manrico Spinori

Ai microfoni di Silvia Grassi, Giancarlo De Cataldo ha svelato qualche anticipazione per far scoprire a lettrici e lettori perché Manrico Spinori sia un protagonista tanto particolare.

Il Pm nato dalla penna di De Cataldo è un uomo che lo stesso autore ha definito “infedele”: non ha certezze, non ha punti cardinali su cui fermare la sua rotta. In ogni romanzo vive una nuova avventura romantica senza riuscire a impegnarvisi in modo costante, per esempio.

Spinori è un uomo dinamico, che non riesce a fermare mente, corpo e cuore. E “Il bacio del calabrone” non fa eccezione: in questa storia, in cui si mescolano passionalità, soldi e sangue come nei migliori gialli, il Pm si muove leggero, innamorandosi di nuovo, cambiando di nuovo prospettiva.

E a chi si chiedesse quanto Manrico Spinori, definito anche “il contino” perché originario di una famiglia nobile, somigli al suo autore, Giancarlo De Cataldo risponde che sì, qualcosa in comune c’è, ma ci si può fermare alla passione per il teatro e al tipo di studi condotti da entrambi, laureati in Giurisprudenza. Per il resto, l’autore de “Il bacio del calabrone” e il suo protagonista sono molto diversi.

Chi è Giancarlo De Cataldo

L’autore de “Il bacio del calabrone” nasce a Taranto il 7 febbraio 1956. Nella città pugliese cresce e trascorre la giovinezza fino al 1974, quando si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza. Ancora oggi, Giancarlo De Cataldo vive nella capitale, dove ha esercitato nella Corte d’Assise in qualità di giudice e ha scoperto la sua passione per la scrittura e la sceneggiatura.

De Cataldo, infatti, è uno scrittore di successo che si è specializzato nella letteratura gialla. Ha esordito nel 1989 con “Nero come il cuore”, ma il libro che gli ha senza dubbio conferito maggiore notorietà è “Romanzo criminale”, opera del 2002 che è stata riadattata in film da Michele Placido e in serie tv da Stefano Sollima.

Giancarlo De Cataldo, inoltre, è traduttore, scrittore teatrale e conduttore televisivo. Collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Messaggero, Il Nuovo, Paese Sera e Hot!. Dal 2022 conduce Cronache criminali in seconda serata su Rai 1.

© Riproduzione Riservata