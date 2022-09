I-10-ebook-più-venduti-della-settimana,-dominano-i-gialli-e-i-noir

Gli ebook più venduti

Con il mese di settembre ritornano anche le classifiche degli ebook più venduti. Scopriamo insieme i titoli presenti in classifica questa settimana. Vi anticipiamo che i gialli e i noir la fanno ancora da padrone, ma non mancano i grandi classici e le novità editoriali. Scopriamo insieme tutte le posizioni!

I 10 ebook più venduti della settimana

1. “La bibliotecaria di New York” di Victoria Christopher Murray e Marie Benedict

Il primo ebook in classifica fra i più venduti della settimana è un romanzo scritto a 4 mani ambientato nel lontano 1902.

A soli vent’anni, Belle da Costa Greene viene assunta da J.P. Morgan, uno dei più ricchi finanzieri al mondo, per curare la collezione di manoscritti, libri rari e opere d’arte di proprietà del magnate. In poco tempo Belle diventa un punto di riferimento dell’alta società newyorkese e una delle figure più influenti nel mondo dell’arte e della cultura. Organizza mostre ed eventi mondani, è in contatto diretto con commercianti, case d’asta e studiosi sia in America che in Europa. Il suo gusto è considerato impeccabile.

Ma Belle ha un segreto, che deve proteggere a tutti i costi: non è nata Belle da Costa Greene, ma Belle Marion Greener. È la figlia di Richard Greener, il primo nero laureato a Harvard, distintosi come attivista per la difesa dei diritti civili degli afroamericani. Il colore della pelle di Belle, quindi, non è legato – come tutti credono – alle sue origini portoghesi, ma africane. Negli Stati Uniti del primo Novecento, ancora profondamente razzisti, anche una donna potente e affermata come Belle sarà costretta a custodire il suo segreto, per continuare a fare quello che ama.

2. “Il caso Alaska Sanders” di Joël Dicker

Sempre in vetta alla classifica, tanto fra i libri quanto fra gli ebook più venduti del periodo, c’è “Il caso Alaska Sanders”. L’autore del best seller “La verità sul caso Harry Quebert” è tornato nelle librerie italiane a partire da metà maggio con il sequel del suo capolavoro. Il libro è incentrato su un delitto avvenuto nel New Hampshire nel 1999. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato senza vita in riva ad un lago. Marcus Goldman, che nel frattempo ha ottenuto il successo con il caso Quebert, si troverà ad indagare sul caso per cercare di risolverlo, ma si imbatterà nei fantasmi del suo passato.

3. “Il Cimitero di Venezia” di Matteo Strukul

Terzo posto in classifica fra gli ebook più venduti per il thriller storico, ambientato nel 1725, dell’autore del best seller “I Medici”.

Mentre un’epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una delle donne più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque nere e gelide del Rio dei Mendicanti. In un clima di crescente tensione, Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, viene convocato dagli Inquisitori di Stato, insospettiti da una sua recente opera, che ritrae proprio quel luogo malfamato: c’è forse un legame tra il pittore e l’omicidio? Mentre, sconvolto, sta lasciando il Palazzo Ducale, Canaletto viene fermato e portato al cospetto del doge, anche lui interessato a quel quadro, il Rio dei Mendicanti.

Nel dipinto c’è qualcosa che, se rivelato, potrebbe mettere in grave imbarazzo un’importante famiglia veneziana: un nobile, ritratto in uno dei luoghi più popolari e plebei di Venezia. Perché mai si trovava in un posto simile? Canaletto riceve dal doge l’ordine di scoprirlo e riferire direttamente a lui. L’indagine – che all’inizio lo spaventa e poi, lentamente, lo cattura – lo porta però a frequentare ambienti apparentemente illustri in cui sembrano consumarsi oscuri riti, e nei quali si aggirano figure ambigue, dal passato avvolto nel mistero. Quali segreti si celano nei palazzi veneziani? Quali verità sarebbe meglio rimanessero sepolte?

4. “Un amore irresistibile e pericoloso” di Virginia Dellamore

Fra gli ebook più venduti della settimana c’è anche “Un amore irresistibile e pericoloso”.

Lord Gabriel Spencer, ottavo marchese di Rochester, può essere senz’altro definito il miglior partito d’Inghilterra. È giovane, ricco e bellissimo, e qualsiasi fanciulla alla quale decidesse di rivolgere una proposta di matrimonio, in special modo se priva di dote e non particolarmente affascinante, non ci penserebbe su neanche un attimo prima di accettare. Frederica non è di questo avviso. Non ci pensa su neanche un attimo, è vero, ma non per accettare.

Quando Lord Rochester la chiede in moglie, infatti, è il suo rifiuto a essere immediato e categorico. Non può negare che lui sia dotato di rara avvenenza, ma non lo ama e, anzi, lo disprezza profondamente a causa dei suoi modi troppo autoritari, del tutto privi di sensibilità e gentilezza. Inoltre è stato già sposato due volte, ed entrambe le mogli sono morte in circostanze inquietanti. Purtroppo, però, Lord Rochester non è tipo da accettare sconfitte. Per ragioni incomprensibili a Frederica fa di tutto per costringerla a sposarlo.

Anche ricorrere a un meschino ricatto. Obbligata a unirsi in matrimonio a un uomo che detesta e che la spaventa, Frederica deve attingere a tutto il suo orgoglio per non mostrarsi disperata e sconfitta. Pur non potendo rifiutare, tuttavia, giura a se stessa che non gli permetterà di sfiorarla neanche con un dito e che farà di tutto per rendere un inferno la sua esistenza.

5. “Un omicidio senza cadavere” di Melinda Leigh

Quinta posizione per il noir con protagonista Bree Taggert.

ree Taggert è chiamata per una sparatoria in un campeggio che rimane chiuso durante l’inverno. Quando arriva, il nuovo sceriffo si trova davanti a un crimine sconcertante. Non c’è assassino, né vittima, né sangue. Nessuno a parte Bree crede all’unica testimone, Alyssa, un’adolescente senzatetto che sostiene di aver visto qualcuno sparare alla sua amica.

Per individuare il killer e rintracciare la ragazza, Bree chiede l’intervento dell’ex agente Matt Flynn e del suo cane poliziotto. Sotto il ghiaccio del Grey Lake, invece, Bree e Matt ritrovano il corpo massacrato di uno studente universitario scomparso… E non è l’unico della serie. Quando altri due giovani spariscono e spuntano nuovi cadaveri, Bree deve scoprire il legame tra gli omicidi. È certa solo di un particolare: sono stati generati dalla furia dell’assassino. E quando anche Alyssa non si trova più, Bree deve correre contro il tempo: la sua testimone potrebbe diventare la prossima vittima.

6. “Autobiografia di Petra Delicado” di Alicia Giménez-Bartlett

C’è anche un romanzo biografico fra i 10 ebook più venduti della settimana. In un romanzo originale e fuori dal comune, Alicia Giménez-Bartlett sposta il centro del racconto dal delitto al personaggio e firma la prima biografia di un protagonista seriale, la sua Petra Delicado. Una confessione ininterrotta che con calore e autenticità, ironia e coraggio tocca e spinge a interrogarsi sulla propria vita mentre ci si appassiona alle vicende e alle riflessioni di un personaggio che voltata l’ultima pagina ci si accorge di amare ancora di più, per la sua umanità, il suo coraggio, per il suo essere Petra, un’insuperabile figura di donna del nostro tempo.

7. “Il libro dei Baltimore” di Joël Dicker

Eccolo di nuovo in classifica con un secondo ebook, l’autore del fortunatissimo “Il caso di Alaska Sanders”.

Sino al giorno della Tragedia, c’erano due famiglie Goldman. I Goldman di Baltimore e i Goldman di Montclair. Di quest’ultimo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista di La verità sul caso Harry Quebert. I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e abitano in un piccolo appartamento.

I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una bellissima casa nel quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola.

Ma c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. Vede scorrere gli anni, scolorire la patina scintillante dei Baltimore, incrinarsi l’amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno della Tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto?

8. “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

E c’è anche un grande classico della letteratura italiana fra i 10 ebook più venduti della settimana. Si tratta de “Il Gattopardo”, capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa da cui è stata tratta la splendida omonima pellicola di Luchino Visconti.

Siamo in Sicilia, all’epoca del tramonto borbonico: è di scena una famiglia della più alta aristocrazia isolana, colta nel momento rivelatore del trapasso di regime, mentre già incalzano i tempi nuovi (dall’anno dell’impresa dei Mille di Garibaldi la storia si prolunga fino ai primordi del Novecento). Accentrato quasi interamente intorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio Salina, il romanzo, lirico e critico insieme, ben poco concede all’intreccio e al romanzesco tanto cari alla narrativa dell’Ottocento.

L’immagine della Sicilia che invece ci offre è un’immagine viva, animata da uno spirito alacre e modernissimo, ampiamente consapevole della problematica storica e politica contemporanea.

9. “Violeta” di Isabel Allende

Nono posto fra i 10 ebook più venduti della settimana per l’ultima fatica di Isabel Allende, “Violeta”, romanzo concepito durante i mesi di lockdown.

Violeta nasce in una notte tempestosa nel 1920, prima figlia dopo cinque turbolenti fratelli. Fin dal principio la sua vita sarà segnata da avvenimenti straordinari, con l’eco della Grande guerra ancora forte e l’influenza spagnola che sbarca sulle coste del Cile quasi al momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia uscirà indenne da questa crisi solo per affrontarne una nuova quando la Grande depressione altererà l’elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora.

La sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del Paese, selvaggia e bellissima. Lì Violeta arriva alla maggiore età e ha il suo primo pretendente…Violeta racconta la sua storia in una lettera diretta alla persona che ama più di tutti: ricorda devastanti tormenti amorosi e tresche appassionate, tempi di povertà ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie.

La sua vita è forgiata da alcuni dei più grandi eventi della Storia: la lotta per i diritti delle donne, l’ascesa e la caduta dei tiranni e, in ultima istanza, non una, ma due pandemie. Raccontato attraverso gli occhi di una donna che attraversa un secolo di sconvolgimenti con passione, determinazione e senso dell’umorismo, Isabel Allende ci consegna ancora una volta una storia epica che esalta ed emoziona.

10. “Il delitto della vedova Ruzzolo” di Alessandra Carnevali

Chiudiamo la classifica dei 10 ebook più venduti della settimana con un giallo che vede ancora protagonista il commissario Calligaris.

A Rivorosso Umbro sembra non esserci mai pace. Il commissario Adalgisa Calligaris e i suoi fidati collaboratori, infatti, devono fare i conti con un nuovo omicidio. Nella frazione di Ponterullo, è stata uccisa Ercolina Ruzzolo, un’anziana vedova che viveva da sola. Sul cadavere, viene ritrovato un rosario. Dai primi rilievi tutto induce a sospettare che la donna conoscesse il suo assassino. E che gli abbia aperto volontariamente la porta.

Ma le indagini rischiano di rivelarsi molto più complicate del previsto, perché un’altra donna viene uccisa, e anche questa volta accanto al cadavere è stato lasciato un rosario. Se vuole risolvere il caso, il commissario Calligaris dovrà mettere in discussione tutte le proprie certezze. Perché persino il suo formidabile intuito stavolta potrebbe non bastare…