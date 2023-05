Giugno 2023, 10 libri in uscita da non perdere

Anche il mese di maggio si accinge a lasciarci. L’estate è sempre più vicina, e le uscite editoriali di giugno strizzano l’occhio a quei libri piacevoli e avvincenti, come i gialli e i thriller, che si leggono tutto d’un fiato sotto l’ombrellone. Ma quali sono i titoli più interessanti in arrivo a giugno? Scopriamoli insieme!

10 libri in uscita a giugno 2023

1. “La rivolta delle cariatidi” di Petros Markaris

Perfetto da leggere in spiaggia o in una situazione di puro relax, l’ultimo giallo di Petros Markaris approda in libreria il 1° giugno!

Un gruppo di ricchi stranieri è appena atterrato in Grecia. Il loro scopo è quello di reinventare l’antica Politeia ateniese, che sostengono essere l’unico sistema politico adatto al mondo di oggi. La capitale greca accoglie con entusiasmo i facoltosi magnati, e sia i cittadini sia il governo della città sono onorati della loro presenza, ulteriore prova dell’amore che il mondo nutre per il glorioso passato della loro nazione.

Ma non tutti, tra gli ateniesi, vedono di buon occhio i forestieri da poco arrivati. Alcune giovani archeologhe, che si fanno chiamare “le Cariatidi”, non si fidano e sono certe che, dietro agli sbandierati buoni propositi, si nasconda ben altro: una grande speculazione sul patrimonio culturale greco.

2. “Babysitter” di Joyce Carol Oates

Ecco un irresistibile thriller in arrivo in libreria il prossimo 6 giugno.

Tra il 1976 e il 1977, a Oakland County, nei dintorni di Detroit, un serial killer soprannominato dalla polizia “Babysitter” uccide soltanto ragazzini, colpendo nei quartieri dell’alta borghesia.

Hannah Jarrett, ricca e desiderabile casalinga di trentanove anni con due figli, ha un appuntamento in hotel con Y.K, un uomo che ha incontrato durante una raccolta fondi, di cui non conosce il nome ma che, dopo averle sfiorato il polso con le dita, la trascina nel suo primo adulterio dopo undici anni di matrimonio con il marito Wes.

Ben presto, però, le strade di Babysitter e dei due amanti clandestini sono destinate a incrociarsi, e verranno a galla le verità sui brutali omicidi e sui segreti della buona società di Oakland.

3. “Oro puro” di Fabio Genovesi

Il 6 giugno arriva anche “Oro puro”, un avvincente romanzo che piacerà agli amanti del genere storico.

In questo romanzo, Fabio Genovesi non solo ci racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima, ma ci cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale, che si snoda attraverso imprese, amori, crudeltà spaventose e improvvise tenerezze, svelandoci come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nascondano violenze, soprusi e malintesi, ma soprattutto l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi.

4. “Giorno di vacanza” di Inès Cagnati

“Giorno di vacanza” è un’altra bellissima uscita in arrivo questo giugno!

Non si può crescere in un paese di paludi, di piogge, di nebbie, di terre livide dove tutto muore, senza rimanerne segnati per sempre: di più, senza assomigliare a quel paesaggio inamabile. Né vivere in una casa fatiscente, sperduta fra boschi, malerbe e acque solitarie, dove anche l’amore è intollerabile violenza, senza desiderare che il mondo intero esploda «in una girandola di sangue».

Nera come una zingara, taciturna come uno strano fiore selvatico, traboccante di rancore e di disprezzo per se stessa, Galla vorrebbe solo andarsene via, lontano dai troppi lutti, dal peso delle innumerevoli sorelle, da un padre abbrutito dal lavoro, dalla madre che ama troppo per sopportarne la dolente presenza. Ma l’unica possibilità di fuga, oltre ai sogni, è la vecchia e fragile bicicletta dal lamento di salamandra morente, e l’unica meta la scuola dov’è interna, a trentacinque chilometri, in città.

5. “Coda” di Ali Smith

Fra i libri più interessanti in uscita a giugno c’è anche “Coda”, di Ali Smith, edito da Sur.

Nell’Inghilterra post-Brexit in piena pandemia, la pittrice Sandy Gray sta attraversando un periodo di sconforto, aggravato dall’angoscia per le condizioni del padre colpito dal Covid. Una sera, a sorpresa, le telefona un’ex compagna di università che non sente da anni, e le racconta uno strano episodio: mentre era in stato di fermo per un disguido con la polizia di frontiera, chiusa in una stanza ha udito una voce pronunciare una frase misteriosa: Sandy, saggia e intuitiva com’è, saprebbe spiegargliene il senso?

6. “Il disegno magico” di Raul Montanari

In “Disegno magico”, altro bel titolo in uscita a giugno, si intrecciano mistero, amore e ricordo.

Milano, gennaio 2022. L’ultimo lockdown. Da poco vicini di casa, Francesca e Angelo, trentenni, si ritrovano soli nel palazzo vuoto: Angelo ha promesso a Francesca il racconto di certi fatti misteriosi che hanno segnato la sua vita.

All’inizio c’è l’incontro con una ragazzina che nell’estate del 2000 gli ha svelato i segreti del «disegno magico», un mezzo infallibile per sapere tutto di una persona, presente, passato e forse anche futuro. Quel breve amore estivo si era concluso in tragedia ed era scivolato nell’oblio ma, anni dopo, fili sotterranei si erano riallacciati, figure enigmatiche erano comparse nella vita di Angelo.

7. “Lasciarsi cadere” di Lidia Yuknavitch

“Lasciarsi cadere” è senza ombra di dubbio una delle rivelazioni del mese di giugno.

In un villaggio dell’Europa orientale dilaniato dalla guerra, un fotografo americano cattura un’immagine da brivido: una bambina fugge da un’esplosione che ha inghiottito la sua casa e la sua famiglia e vola verso l’obiettivo.

La foto vince premi, diventa un’icona per milioni di persone e diventa anche oggetto di ossessione per una scrittrice, la miglior amica del fotografo, che ha subito una devastante tragedia personale. Quando la scrittrice precipita in una grave depressione, il marito insieme ad alcuni amici cerca di salvarla, salvando la ragazza sconosciuta e portandola negli Stati Uniti.

Eppure, mentre la trama si dipana, tutto ciò che sappiamo della storia viene messo in discussione: cosa vuole veramente la scrittrice? Chi controlla l’azione? E cosa accadrà quando questi due mondi – est e ovest, reale e virtuale – si incontreranno e scontreranno?

8. “Ipotesi del vero” di Giorgio Ghiotti

In arrivo a giugno anche l’interessante “Ipotesi del vero” di Giorgio Ghiotti.

«Il nuovo libro di Giorgio Ghiotti sono due: “Ipotesi del vero” e “L’andare e l’addio”. Uno ha un titolo pacatamente razionale, l’altro ha un più incalzante passo sentimentale. Possono essere letti come due libri autonomi e persino molto eterogenei.

Eppure l’autore ha voluto ricomprenderli sotto il titolo comune “Ipotesi del vero”, come se il secondo fosse il rovescio e la verifica del primo. Il primo è un libro dei ritorni, possibili e impossibili: quello del poeta a Roma e quello dei morti. Il secondo è un libro dedicato a un bambino: non è un libro per bambini, ma la testimonianza affidata a un bambino da un adulto.

9. “Cleopatra e Frankenstein” di Coco Mellors

In arrivo a metà giugno, “Cleopatra e Frankenstein” è un romanzo sulle fibrillazioni dell’amore, su tutte quelle relazioni imperfette nate da serate inaspettatamente perfette e, soprattutto, su New York: ancora una volta sfrenata, eccessiva, meravigliosa, irraggiungibile.

Quando Cleo e Frank si incontrano, nell’ascensore di un grattacielo a Manhattan la sera di Capodanno, non sanno che da lì a sei mesi si sposeranno e andranno a vivere insieme. Ma quello che appare come un idillio, finirà per essere un infelice punto di svolta nella loro vita e in quella degli amici più cari.

10. “Madre d’ossa” di Ilaria Tuti

Infine, il grande ritorno, proprio questo giugno, di Ilaria Tuti con “Madre d’ossa”!

Il commissario Teresa Battaglia ha perso davvero la sfida più grande di tutte contro la sua memoria? Sembra di sì. È questo che pensano i colleghi e chi le vuole bene. È questo che pensa anche Massimo Marini, che dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne. Lì, dove un feroce crimine potrebbe essere stato compiuto, trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì.