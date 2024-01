Generale Vannacci, esce a marzo l’autobiografia “Il coraggio vince”

Il generale Vannacci, autore del libro più venduto e discusso del 2023, “Il mondo al contrario“, torna in libreria con la sua autobiografia intitolata “Il coraggio vince – Vita e valori di un generale incursore“. Il libro, in uscita il 12 marzo per Piemme, è disponibile in preorder su Amazon.

Il coraggio vince

Come si legge all’interno della presentazione del libro, “Il coraggio vince” sarà “un volume molto personale, che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che “ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l’impossibile. Alla fine, il coraggio vince.”

Il precedente libro del generale Vannacci

Nei giorni scorsi, il generale Vannacci è stato protagonista presso la Borri Boocks di Termini per la presentazione della nuova edizione del libro ”Il mondo al contrario”. In quell’occasione, il generale aveva affermato di non conoscere ancora la data di uscita, impegnato nella scrittura: “Sto scrivendo, raccogliendo i miei pensieri, riflettendo, mettendo insieme” aveva dichiarato.

Proprio la precedente pubblicazione di Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”, aveva sollevato un vespaio di polemiche, offrendo allo stesso tempo spazio ad una riflessione molto importante: le parole contenute nei libri possono davvero far male.

Nelle oltre 300 pagine del libro, il generale Vannacci aveva ha preso di mira le minoranze, femministe, ambientalisti, la comunità Lgbtq+. Il libro conteneva prese di posizione estreme in cui, sostanzialmente, si afferma che la società è schiava delle minoranze, delle lobby.

Lo stesso Vannacci ha però rispedito al mittente tutte le accuse, sostenendo di essere stato strumentalizzato. “Sono state estratte frasi dal contesto – ha affermato Vannacci – e su queste sono state costruite storie che dal libro non emergono. Sono amareggiato dalla decontestualizzazione e dal processo a delle opinioni.”

Quale sarà l’accoglienza in libreria?

A marzo, quindi, arriverà il secondo libro del generale Vannacci: “Il coraggio vince”. Quale sarà l’accoglienza del pubblico e dell librerie? La sua autobiografia verrà boicottata? La critica parlerà e darà spazio al libro, massacrandolo anche svolta ma contribuendo al tempo stesso al suo successo dal punto di vista delle vendite?

Lo scopriremo tra un paio di mesi.

