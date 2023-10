I finalisti del Premio Amazon Storyteller 2023

La quarta edizione dell’iniziativa Amazon Storyteller, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine e Amazon svela i cinque titoli finalisti tra cui, il 11 novembre 2023, sarà proclamato il tanto atteso vincitore.

Amazon Storyteller 2023, i finalisti

Queste le opere, e i nomi dei cinque talentuosi autori finalisti che si contenderanno il titolo di Amazon Storyteller 2023:

Seth: The Crimson Thrones Series di Laura Fiamenghi, autrice di Romance Fantasy e Paranormal Romance che ama creare realtà incantate dove fantastico e mitologia si intrecciano, e l’amore trionfa sempre. Ha intrapreso la strada del self-publishing nel 2018 e da allora non l’ha più abbandonata;

Mamme Single per Scelta, nato dalla penna di Giorgia Würth, attrice e scrittrice, che attraverso i suoi libri affronta argomenti che sono ancora tabù nella nostra società. In questo volume, racconta storie di donne di ogni età e provenienza accomunate dall’esperienza della maternità da single;

Il dovere di Ade, romanzo fantasy ambientato sullo sfondo dell’Olimpo, intriso dell’immaginario mitico della Grecia Antica. L’autore, Vittorio Grimaldi, in arte Grivitt, è un giornalista, divulgatore e content creator per il canale YouTube “Mitologicamente…”, in cui tratta di mitologia e dei media che da essa traggono ispirazione;

Lo Scienziato Del Regime, giallo storico a doppia ambientazione tra presente e passato, il cui autore, Stefano Impellitteri è specializzato nei generi thriller e fantasy con una predilezione per la scrittura immersiva;

Emma’s Theory, romanzo rosa liberamente ispirato al celebre “Emma” di Jane Austen. L’autrice Daniela Volontè scrive per passione ma lo fa a tempo pieno, perché dedica alle sue storie ogni minuto libero della sua giornata.

La giuria

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i 5 finalisti.

L’11 novembre toccherà alla giuria di esperti – composta da Stefania Crepaldi, autrice e consulente editoriale, Roselina Salemi, giornalista e autrice, Megi Bulla, booktoker nota come @labibliotecadidaphne, Terence Biffi, vincitore dell’edizione 2022, e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna, decretare il vincitore della nuova edizione.

È grazie al loro sapiente giudizio che, anche per questa quarta edizione, Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller.

L’autore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it.

Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Verso l’Indie Book Fest 2023

Tutte le opere candidate, dei finalisti e non solo, sono incluse nell’abbonamento a Kindle Unlimited e disponibili per la lettura a questo link. Basterà cliccare su “partecipanti” per scoprirli tutti. Inoltre, il giorno seguente all’annuncio, sarà possibile conoscere il vincitore anche all’interno della pagina web dedicata all’iniziativa.

La proclamazione del vincitore del premio in Italia, selezionato tra i cinque finalisti, avverrà per il secondo anno consecutivo in presenza all’Indie Book Fest, l’evento speciale dedicato al Self Publishing, che si terrà a Milano l’11 novembre 2023. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Libreriamo sarà media partner dell’evento.

