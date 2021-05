“Fiabe per adulti consenzienti”, Guido Catalano e l’ironia

Libro di Guido Catalano

Guido Catalano si definisce un “poeta professionista vivente”. E lo è davvero, talentuoso e carismatico. Il suo ultimo libro “Fiabe per adulti consenzienti“, vogliamo consigliarvelo poiché tratta tematiche estremamente importanti, ma con uno stile ironico, pungente, tipico di Catalano.

Lo abbiamo intervistato QUI e, Alberto Micelotta, lo ha utilizzato come spunto di riflessione nella sua seconda puntata di “Alberto nel paese delle meraviglie”. Scopriamo insieme le caratteristiche del libro.

Fiabe alternative

Dopo la pubblicazione di ben 10 Libri, lo scorso Febbraio, Guido Catalano è uscito con il suo ultimo gioiello editoriale, intitolato “Fiabe per adulti consenzienti” (Rizzoli). Non un libro di poesie, né un romanzo, bensì una vera e propria raccolta di Fiabe.

Una scelta particolare, quella di Guido, che si accompagna allo stile originale, acuto, ironico, innovativo, che lo scrittore utilizza nell’affrontare tematiche di ogni tipo, dalla vita alla morte, passando per l’infanzia, fino ad arrivare all’amore.

Queste 98 fiabe, in realtà, non sono solamente per gli adulti, anzi. Potrebbero piacere molto anche ai bambini. In fondo, molte attingono dall’immaginario collettivo delle fiabe classiche, “popolandosi” di lupi, principesse, re, draghi ecc. Altre, vedono l’immaginazione di Guido Catalano, scatenarsi completamente. Questa, come ci ha confermato lui stesso, è stata la strategia di evasione, durante il periodo complesso – e claustrofobico- del primo lockdown.

L’importanza della risata

Lo sappiamo ormai bene, dopo un 2020 complicatissimo e un recupero del 2021 molto rallentato: le emozioni ci servono. Siamo in continua ricerca di brividi, sensazioni nuove, battiti di cuore potenti. Le emozioni scandiscono le nostre vite e, se con i vari lockdown, ci siamo sentiti un po’ più apatici, Guido Catalano torna a regalarci tante piccole perle emotive.

Leggere una fiaba al giorno, tratta dal suo libro “Fiabe per adulti consenzienti“, è un vero e proprio toccasana per la salute. Queste Fiabe, infatti, insieme ai disegni di Marco Cazzato, sono in grado di regalarci risate e riflessioni importanti.

Perché? Perché Guido Catalano utilizza un’arma infallibile: l’ironia. Un’ironia in grado di farci sdrammatizzare anche la situazione più complessa o imbarazzante della vita. La risata è in grado di cambiarci, è in grado di darci un nuovo punto di vista. E la cosa più importante, come scrive lo stesso Catalano nel libro e afferma nell’intervista, è “saper ridere anche senza il lieto fine”.

Questa filosofia di Guido Catalano, Alberto Micelotta l’ha saputa interpretare benissimo nella sua seconda puntata di “Alberto nel paese delle meraviglie”.