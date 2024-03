Festa del papà, 10 libri per ragazzi da regalare e leggere insieme

Come ogni anno il 19 marzo, San Giuseppe, si celebra la festa del papà: una giornata tutta da dedicare a una delle persone più importanti della propria famiglia. I papà sono persone speciali nella nostra vita: molti di loro sono stati i primi a trasferirci la passione per la lettura già in tenerà età.

Questa ricorrenza è l’occasione giusta per regalare loro un bel libro, magari da leggere insieme ai propri figli più piccoli in modo da consolidare la relazione con loro e al tempo stesso trasmettergli il piacere della lettura; ecco perché un bellissimo albo illustrato può essere davvero un’ottima idea.

Festa del papà, 10 libri per ragazzi da regalare e leggere con il proprio padre

In occasione della festa del papà, ecco alcuni suggerimenti per voi che arrivano direttamente dal libraio Carlo Picca.

Il mio papà: I ricordi di ieri, i pensieri di oggi e i sogni di domani

“Il mio papà: I ricordi di ieri, i pensieri di oggi e i sogni di domani” è un libro personalizzabile a colori in stile boho. Questo diario del papà, con una serie di domande che fanno emozionare, sorridere e ricordare momenti di vita, offre anche spazi dedicati per inserire fotografie significative, creando così un prezioso scrigno di ricordi da custodire nel tempo.

Un libro sulla storia familiare da donare in occasioni speciali come la Festa del papà, idea regalo per compleanno, Pasqua o semplicemente per ricordagli, in un qualsiasi giorno, quanto sia importante per te.

Le mie mani sono le tue ali

Alberto Pellai ci regala una storia nuova e suggestiva, in cui il protagonista è l’amore di un padre per il suo bambino. Le mani del papà, forti, grandi, dalla presa salda e sicura, per il piccolo sono ali che lo sospingono in alto, alla scoperta del mondo.

Quello di Alberto Pellai è un tenero viaggio di parole e immagini per esplorare la relazione padre-figlio attraverso le fasi di distaccamento dal nido.

Papa, mi prendi la luna per favore?

In questo particolare e incantevole libro illustrato, la storia letteralmente si “svolge” davanti ai nostri occhi con le pagine che si aprono in su, in giù e nella pagina centrale. Monica vuole la luna per giocarci, così il suo papà si mette in viaggio per prendergliela. Non è facile arrampicarsi fino alla luna.

Ma alla fine ci riesce, solo per scoprire che la luna è troppo grande da portare a casa! Il modo in cui questo problema viene risolto è… una piacevole sorpresa. Adatto per i primissimi anni di età.

Il Papà Pittore

Un papà volge lo sguardo oltre la finestra di casa che si affaccia sulle onde del mare. È una giornata piena di vento e la sua bimba si diverte un mondo: insieme agli amici raccoglie sulla spiaggia le cose più strane e cerca di venderle ai passanti! Il papà, che si chiama Henri Matisse, decide di prendere in mano il pennello… Età di lettura: da 3 anni.

Chiedimi cosa mi piace

Una bambina e il suo Papà trascorrono una giornata insieme, da quando ci si prepara per uscire fino alla sera, all’ora della nanna, giocando nel frattempo ad un gioco molto bello… “chiedimi cosa mi piace” A partire dai 4 anni.

Andiamo Papà

Giovanni è felicissimo! Il suo papà lo ha svegliato di buon mattino per portarlo a pesca! Ma prima di andare ci sono un po’ di cose da fare: la colazione, mettere in ordine la casa, preparare il pranzo. Adatto a partire dai 5 anni.

Che fatica mettere a letto Papà

Il mio papà è grande e forte ma, tutte le sere, si ripete la stessa storia: fa i capricci per andare a dormire, vuole che gli racconti una favola (e poi due, tre), vuole che rimanga con lui finché non si addormenta. Ci vuole tutta la mia pazienza! Età di lettura: da 5 anni.

Papà Isola

C’era una volta un’orsa che si chiamava Betty e un orso che si chiamava Gigi. L’orso Gigi presto sarebbe diventato papà… Età di lettura: da 3 anni.

Il segreto dei Papà

I papà non sono tutti uguali, sono alti oppure bassi, pigri o sportivi, pazienti o nervosetti… però tutti, ma proprio tutti hanno un segreto. Con andamento lieve e divertente Luigi Ballerini guida i piccoli lettori alla scoperta di questo segreto: ogni papà è stato un bambino! Proprio così: quell’uomo grande, capace di fare tutto e che sa tutto, così diverso da me, un tempo era come me: un bambino! Un libro da leggere insieme e commentare seguendo le colorate e tenere illustrazioni di Paola Formica. Età di lettura: da 4 anni.

Cuore di Papà

Nel cuore di un oceano lontano, tra il profondo blu delle onde e l’intenso azzurro del cielo, un faro vegliava sulle acque. Nel cuore del faro vivevano un papà e la sua bambina, felici di un amore raro, tipico del cuore caldo di chi è abituato a custodire. Un profondo inno all’amore che lega i papà ai loro figli, in grado di superare ogni tempesta. Età di lettura: da 5 anni.

© Riproduzione Riservata