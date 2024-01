Febbraio 2024, 10 libri in uscita in libreria da non perdere

Dall'opera postuma di Piero Angela all'atteso ritorno di Gianrico Carofiglio, scopriamo i 10 libri in uscita a febbraio da non lasciarsi sfuggire.

Inizia il mese di febbraio, e anche in questo periodo non mancheranno nuove uscite in libreria interessanti e attese dagli appassionati non solo di letteratura. In questo mese siamo ancora in inverno: quale periodo migliore, quindi, per rimanere al caldo di casa e lasciarsi scaldare dalle migliori novità in uscita?

10 libri in uscita a febbraio 2024

Dal libro postumo di Piero Angela all'atteso ritorno di Gianrico Carofiglio, scopriamo i 10 libri in uscita a febbraio da non lasciarsi sfuggire.

Sei un genio dell’amore e non lo sai, di Candida Morvillo

Tra i libri in uscita da non perdere a febbraio, vi consigliamo il nuovo libro di Candida Morvillo. La giornalista del Corriere della Sera in quest’opera spiega cosa ha imparato su sentimenti, relazioni, amori giusti e sbagliati.

Da anni, Candida Morvillo risponde alla posta del cuore e, da anni, intervista persone famose e con ognuna di loro è finita a parlare di sentimenti. È così che ha visto cambiare le relazioni assieme allo spirito dei tempi. Ed è così che, da autorità in tema di amori sbagliati (i suoi), ha imparato che è possibile conoscere tutte le risposte alle domande che l’amore ci pone.

Questo libro spiega, passo dopo passo, perché. tutti siamo geni dell’amore, ma non lo sappiamo. È destinato a uomini e donne e a

chi non si riconosce in alcun genere, a giovani, ad adulti e ad anziani ed è anche un libro allegro, perché l’amore, quello sano, gira sempre su una nota che mette di buonumore.

La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro, di Piero Angela e Massimo Polidoro

Questo è sicuramente uno dei libri in uscita a febbraio più attesi. Da tempo Piero Angela lavorava a queste pagine, frutto di un confronto, durato decenni, con il suo storico collaboratore Massimo Polidoro. Una conversazione, è il caso di dirlo, sui massimi sistemi: l’universo, la natura, l’uomo.

Questo libro non sarebbe stato possibile senza Massimo Polidoro, l’allievo che nel corso di trent’anni ha “interrogato” il maestro stimolandolo con le sue domande. Che sono poi le stesse che tutti noi ci facciamo. E a cui Piero Angela risponde con la chiarezza e l’onestà intellettuale che abbiamo sempre ammirato.

L’orizzonte della notte, di Gianrico Carofiglio

Uscirà il 20 febbraio l’attesissimo nuovo libro di Gianrico Carofiglio che segnerà il ritorno di Guido Guerrieri in un romanzo poderoso e commovente. Un’avventura processuale enigmatica, dal ritmo impareggiabile, che si intreccia a un’affilata meditazione sulla perdita e sul rimpianto, sulle inattese sincronie della vita e sulla ricerca della felicità.

Arriva in libreria a febbraio il capitolo finale della serie Love me love me, nata su Wattpad, divenuta un fenomeno del #booktok. L’amore non è mai sbagliato. Parte da questa premessa il nuovo libro di Stefania S., terzo capitolo della storia d’amore tra June White e James Hunter.

È ormai giunto l’ultimo anno di liceo per June e le cose tra lei e James non potrebbero andare meglio di così. Le cose cambiano quando lui, dopo una visita misteriosa a casa, scompare senza lasciare traccia. Chiedere aiuto alla polizia non è un’opzione e così la ragazza non può fare altro che rivolgersi a William. Si renderà conto che sono ancora troppi i segreti che coinvolgono le persone a cui tiene di più.

Cosa guardo? Un emozionario del cinema, di Mattia Ferrari

Altro libro molto atteso in libreria a febbraio è l’esordio letterario di Mattia Ferrari, alias victorlaszo88, esperto ed appassionato di cinema che cura diverse rubriche su testate, social e su Youtube dedicate dedicate a questo genere.

Questo libro è la sua selezione di titoli imperdibili, organizzati in base al mood che evocano negli spettatori. Per ogni stato d’animo, infatti, c’è un film o una serie che fa al caso vostro. Vi sentite malinconici e avete voglia di una storia-coccola con cui passare la serata? Siete alla ricerca di una serie che sappia trascinarvi nel binge watching? E’ possibile affidarsi ai consigli esperti di Mattia per destreggiarvi tra nuove uscite e grandi cult da rivedere o da scoprire. Il libro perfetto per chi vuole avvicinarsi al cinema, ma anche per gli intenditori.

Cosa sarò da grande. Accompagnare i nostri bambini alla scoperta della loro strada, di Carlotta Cerri

In quest’opera, tra i più attesi libri in uscita a febbraio, Carlotta Cerri ha messo a punto una bussola per capire i propri figli e crescere assieme a loro, capace di aiutare i genitori a scoprire un’educazione fatta di piccoli passi e grandi cambiamenti. E un invito a portare lo sguardo all’altezza dei tuoi bambini, a creare spazio, a metterti in ascolto.

Se rinunciamo ai metodi prescrittivi e gerarchici (lo schema del «si è sempre fatto così») e alle aspettative di una società votata alla performance, possiamo dare ai nostri figli gli strumenti per fidarsi di noi, capire chi sono, esprimere il proprio potenziale, trovare serenamente la loro strada.

Palla al centro, di Matteo Renzi

Sicuramente uno dei libri in uscita a febbraio più attesi e che faranno discutere. Matteo Renzi irrompe nel dibattito politico con un nuovo libro ricco di rivelazioni sul primo anno di governo Meloni e sulle prossime sfide che lo attendono.

In questo libro battagliero, coraggioso, ricco di aneddoti e rivelazioni scottanti sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi riflette sul momento storico che stiamo vivendo, sulle sfide che ci attendono come Paese, ma soprattutto rilancia le sue battaglie, le sue convinzioni, il suo punto di vista sulle cose, sempre in direzione ostinata e poco conforme al mainstream, anche in Europa.

Sepolcro in agguato (Le indagini di Cormoran Strike), di Robert Galbraith

Tra i libri in uscita a febbraio, il nuovo libro di Robert Galbraith catturerà i lettori tra le sue pagine, in un epico, indimenticabile nuovo capitolo della storia di Robin e Strike.

L’ormai famosa agenzia Strike ed Ellacott ha risolto molti casi inestricabili. Quando l’anziano Sir Colin Edensor chiede il loro aiuto per tirar fuori il figlio Will da una setta che lo ha plagiato, i due accettano senza esitare. In nome della lotta per un mondo migliore, la Universal Humanitarian Church allontana i suoi membri dai loro affetti e li induce a elargire enormi donazioni, diventando sempre più potente. Peccato che dietro a un leader dal carisma innegabile ci sia un passato sordido e ben più di una morte sospetta.

La svolta vegetale, di Irene Luzi

Tra i libri in uscita a febbraio, troviamo un libro che parla di corretta alimentazione. La svolta vegetale di Irene Luzi contiene un piano alimentare, consigli pratici per riorganizzare la spesa e la dispensa, le scorciatoie per gestire i tempi più lunghi di preparazione del cibo naturale, e suggerimenti su come regolarsi fuori casa e nella vita sociale. La svolta vegetale è a portata di mano.

Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda, di Rafael Leao

L’ultimo consiglio tra i libri in uscita in libreria a febbraio è rivolto principalmente agli appassionati di calcio, in particolare ai tifosi del Milan. Parliamo di Smile, il libro di Rafael Leão uno dei giocatori più promettenti e forti al mondo. Attaccante del Milan e della nazionale portoghese, i suoi gol, i suoi dribbling, il suo inconfondibile stile di gioco sono diventati iconici per i suoi tifosi, ma anche per i molti fan fuori dal mondo del calcio.

Tra aneddoti sullo scudetto, su Ibrahimovic, Maldini e i suoi compagni di squadra, confessioni e rivelazioni sulla sua vita privata, sul senso profondo della fama e della celebrità, sulle sue passioni musicali, in questo libro Rafa non è soltanto il campione che si mette a nudo, il ragazzo di Almada che sogna i grandi palcoscenici, le prodezze in campo, le vittorie e i trofei, insieme alla sua squadra, ma l’emblema di una generazione che rifugge da facili etichette.

