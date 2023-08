Estate in spiaggia, i 7 consigli per il lettore in vacanza

Prevedete un'estate in spiaggia, all'insegna di letture e settimane enigmistiche? Ecco i 7 consigli perfetti per voi.

Sole, mare, spiaggia, ombrellone e… un buon libro! La spiaggia è uno dei luoghi preferiti dei lettori d’estate, per vivere tante avventure fatte di fantasia, carta e parole, perché togliendo gli occhi dalla storia ci si ritrova al mare. Ci sono però dei piccoli accorgimenti che ogni bravo lettore dovrebbe adottare, per vivere al meglio la propria estate al mare. Quali? Ve ne elenchiamo, qui di seguito, sette!

I 7 consigli per il lettore in spiaggia

1. Trovare un’ampia zona d’ombra sulla sabbia in cui potersi rifugiare a leggere, senza doversi preoccupare di spostarsi troppe volte a causa del sole: ad esempio, avvicinando due ombrelloni.

2. Trovare il libro adatto per difendersi dalla calura o dal sole: per esempio un thriller ambientato d’inverno, magari nella neve, o un libro sui vampiri, che in genere escono di notte. O magari preferire letture che vi coinvolgano molto, così da farvi dimenticare il caldo di agosto. Ecco un elenco delle novità in arrivo in libreria questo mese. Magari qualcuna fa proprio al caso vostro!

3. Ricordare di indossare una buona dose di crema solare ad alta protezione prima di immergervi nella lettura, anche se si sta all’ombra. I raggi del sole arrivano ovunque, e se non vi proteggerete, ve ne accorgerete!

4. Tenere a portata di mano dei fazzolettini umidificati per pulirsi le mani dopo aver applicato la crema, per evitare di impiastricciare il libro che state leggendo.

5. Tenere i libri il più possibile lontani dall’acqua.

6. Portate con voi un paio di occhiali da sole. Spesso in spiaggia lacrimano gli occhi a causa del sole, molto forte e fastidioso se non ci si protegge a dovere. Quindi, nelle ore più calde, l’ideale sarebbe utilizzare un paio di occhiali da sole. In ogni caso, anche se siete dei mangialibri, non esagerate con la lettura e non sforzate gli occhi.

7. Per portare i libri in spiaggia quasi sicuramente li infilerete in una borsa da mare, tra sabbia, infradito e asciugamani umidi: meglio metterli dentro una busta o un sacchetto di plastica, per evitare che sabbia e salsedine li rovinino.

E buona estate!

