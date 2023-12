I migliori eReader in promozione da regalare a Natale

Share on Email

Scopri i migliori eReader in offerta per regalare un Natale di lettura. Confronta i modelli di punta di Amazon Kindle e Kobo per letture digitali di qualità e sostenibili.

Sempre più persone leggono libri su supporti eReader: perché, quindi, non regalarne uno a Natale? Tra Amazon Kindle, Kobo e gli altri operatori, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quali sono le principali offerte e promozioni legate agli eReader a dicembre 2023? Facciamo il punto della situazione e scopriamo perché la lettura in Italia è sempre più digitale.

Italiani e lettura digitale

Gli italiani sono un popolo di accaniti lettori. Quest’anno, tra libri ed audiolibri, sono stati dedicati quasi 1800 anni alla sola lettura in digitale. Ma c’è di più: un recente studio di Gostudent evidenzia come gli adolescenti, già una categoria in prima linea, abbiano ammesso di leggere ancora di più dalla pandemia (il 51% degli intervistati) e, secondo un’analisi di Marketsplash, si stima che entro il 2027, il numero di utenti che utilizzeranno gli eReader raggiungerà quota 1,2 miliardi.

Insomma, un quadro incoraggiante ma che pone irrimediabilmente il settore davanti alle sfide di un mondo in costante cambiamento: soddisfare esigenze sempre nuove, abbracciare i generi più diversi e offrire modalità di lettura all’avanguardia che interpretino gli stili di vita e le sensibilità dei lettori di oggi.

I vantaggi di leggere su un eReader

Proprio per rispondere a queste nuove dinamiche, unendo tecnologia, performance e un catalogo che accontenti i vari gusti, sono nati gli eReader Kobo, delle vere e proprie biblioteche personali che hanno la capacità di archiviare migliaia di libri in un unico dispositivo, compatto e maneggevole.

E se a questi tesori letterari, si aggiungesse anche un occhio di riguardo per la sostenibilità? La soluzione ideale per ogni lettore, soprattutto per giovanissimi e ragazzi, sempre più tech e consapevoli in fatto di temi green.

Dunque, considerando l’imminente arrivo del Natale, regalare un eReader sostenibile potrebbe essere la svolta giusta per fare contenti tutti.

Gli eReader in offerta da regalare a Natale

Per permettervi di scegliere l’eReader giusto da regalare questo Natale 2023, abbiamo scleto i prodotti su cui i principali operatori del settore, Kobo e Kindle, hanno deciso di puntare quest’anno per permettere ai lettori digitali di godersi ore di magiche letture sotto l’albero.

Kobo Clara 2E è la scelta numero uno per i più attenti all’ambiente che amano optare per la via green della lettura e dell’ascolto digitale.

Prodotto con plastica riciclata e plastica potenzialmente destinata agli oceani, questo eReader è l’evoluzione di un grande classico in ottica ecosostenibile e vanta grandi novità, in un piccolo formato.

Kobo Clara 2E aiuta a immergersi nella lettura con il suo touchscreen HD E Ink Carta 1200 da 6” aggiornato con Modalità Scura e ComfortLight PRO, che permette di leggere al buio senza compromettere la qualità del sonno grazie alla riduzione della luce blu.

I 16GB di archiviazione di Kobo Clara 2E possono ospitare tantissimi eBook e audiolibri Kobo, mentre la tecnologia wireless Bluetooth® permette di ascoltarli ovunque si desideri.

Kobo Clara 2E, impermeabile a prova di vasca da bagno e schizzi imprevisti, può diventare un ottimo compagno di viaggio per tutti gli appassionati di lettura.

Prezzo a partire da: 149,99 €, adesso scontato a 129,00 €

Kobo Elipsa 2E, la versione re-powered e sostenibile del precedente Elipsa, riconferma l’impegno di Kobo per un futuro sempre più responsabile con scelte eco-friendly. Anche questo device è realizzato con plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani, un prodotto ecosostenibile progettato per grandi pensatori: dotato di Kobo Stylus 2, è ideale per focalizzare e organizzare idee e pensieri.

Grazie all’esperienza di scrittura migliorata è possibile scrivere direttamente su eBook e PDF, creare e organizzare quaderni di appunti molto più efficienti della carta, ed esportarli con i servizi cloud integrati (Google Drive e Dropbox).

Con 32GB di archiviazione, touchscreen da 10,3” ComfortLight PRO e tecnologia wireless Bluetooth® Kobo Elipsa 2E è il device ideale per portare con sé la propria libreria e tutti gli appunti.

Prezzo a partire da: 399,99 € adesso scontato a 349,99 €

Leggere è sempre piacevole e rilassante, ma farlo sotto il piumone mentre l’albero di Natale illumina il salotto, è ancora meglio!

Kindle Scribe è il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo antiriflesso da 10,2’’ a 300 ppi e tecnologia Paperwhite.

Ideale per chi vuole godere della comodità della tecnologia senza rinunciare al romanticismo della carta stampata, Kindle Scribe ricrea la stessa sensazione, dalla presa naturale della penna al suono quando si scrive. Tutto è pensato per offrire un’esperienza unica e speciale, il perfetto incentivo per dedicarsi alla lettura durante le meritate vacanze natalizie.

Prezzo scontato a 369,99 €

© Riproduzione Riservata