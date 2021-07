Emanuele Trevi vince il Premio Strega 2021

Proclamato il vincitore 2021 del Premio Strega. Ad aggiudicarsi la 75ma edizione del premio letterario più importante d’Italia con 187 voti è Emanuele Trevi autore del romanzo “Due Vite”.

Premio Strega 2021, la classifica

Ecco la classifica con i voti della giuria:

Emanuele Trevi, Due Vite (Neri Pozza) con 187 voti

Edith Bruck, Il pane perduto (La Nave di Teseo) con 123 voti

Donatella Di Pietrantonio, Borgo sud (Einaudi) con 135 voti

Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) con 78 voti

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) con 66 voti

La serata finale del Premio Strega

L’annuncio del vincitore del Premio Strega 2021 è avvenuto come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, ed è stato sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Tre, per la conduzione di Geppi Cucciari. Rispettando le attuali prescrizioni governative in materia di distanziamento fisico, la serata finale non si è potuta svolgere alla presenza del pubblico consueto, composto dall’ampia giuria del premio e dagli altrettanto numerosi appassionati che ogni anno intervengono a Villa Giulia.

La conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi nei giorni scorsi sono intervenuti Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, ed Eugenio Tangerini, responsabile relazioni esterne BPER Banca. Geppi Cucciari, giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva, ha affiancato nella seconda parte della conferenza stampa gli autori finalisti. Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ha coordinato l’incontro.

“Per il secondo anno la pandemia ci obbliga a estendere alla serata finale del Premio Strega le stesse norme adottate nel privato e in azienda – ha affermato Giuseppe D’Avino. – Tuttavia anche qui come in azienda l’entusiasmo non è venuto meno, anzi, questo periodo di privazioni e di sofferenze ci ha fatto maggiormente apprezzare il valore delle cose importanti e tra queste la cultura, la lettura e il Premio Strega che le promuove”.