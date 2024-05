“Elogio dell’inconscio”, il libro di Recalcati che scandaglia il luogo del desiderio

Cos’è l’inconscio? Cosa ci spinge a essere diversi da tutti gli altri? Quale parte di noi è all’origine dei nostri desideri più reconditi? Con “Elogio dell’inconscio“, lo psicanalista Massimo Recalcati risponde al quesito, rendendo fruibile a lettrici e lettori concetti che avvicinano alla psicologia e alla psicoanalisi.

Silvia Grassi, scrittrice ed editorialista, ha intervistato l’autore ai microfoni di Libreriamo per scoprire di più su “Elogio dell’inconscio”.

In un’epoca sempre più votata alla robotizzazione della vita, elogiare l’inconscio è un atto di resistenza. Invenzione di Freud – secondo la radicale lettura di Massimo Recalcati –, l’inconscio è infatti il luogo in cui il desiderio del soggetto si manifesta nella sua irriducibile singolarità, ritagliando costantemente uno spazio creativo, eccentrico, anomalo che nessuna pianificazione educativa può addomesticare.

L’inconscio non smette di destabilizzare il conformismo sociale, l’uniforme imposta da quel che Jacques Lacan chiamava il «discorso del capitalista».

È l’unico vero antidoto alla concezione dell’uomo come macchina e al culto narcisistico dell’io-padrone. Riconoscere l’esistenza del soggetto dell’inconscio significa anche mettere in scacco l’ideale prestazionale di un’identità forte, deporre ogni forma di fanatismo o dogmatismo totalitario e «sviluppare, come si direbbe in politica, una democrazia interna più vitale e più interessante, dove i confini siano in grado di garantire transiti e incontri sorprendenti».

Con questo elogio, oggi ripubblicato in versione aggiornata e con una nuova Introduzione, Recalcati ci ricorda che non esiste un modello uguale per tutti cui dovremmo conformare le nostre vite. «Non cedere sul proprio desiderio», come insegnava Lacan, è piuttosto un dovere etico che impegna ciascuno di noi, singolarmente, in una responsabilità radicale. A volte, persino quella di fare amicizia con il nostro peggio.