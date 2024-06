7 ebook perfetti quest’estate da portare in valigia

Dai romanzi d’avventura alle storie d’amore, passando per thriller coinvolgenti e saggi sull’attualità: scopri 7 ebook capaci di trasformare le vacanze d'estate in un'esperienza indimenticabile.

Ogni estate, prima della partenza per le vacanze, una domanda risuona nella testa di molti lettori: quali libri portare in viaggio? La risposta non è banale, perché scegliere le letture giuste può decisamente influire sul mood delle giornate!

7 ebook da leggere in estate

Per rendere ancora più semplice la scelta, Rakuten Kobo consiglia 7 imperdibili titoli da “portare in valigia” quest’estate. Dai romanzi d’avventura alle storie d’amore, passando per thriller coinvolgenti e saggi sull’attualità: questi titoli sapranno accompagnare ogni momento di relax, trasformando le vacanze in un’esperienza indimenticabile.

Cristina Cassar Scalia, Il castagno dei cento cavalli

«La Boscaiola» era un tipo schivo, però non dava fastidio a nessuno: una di quelle persone che non sembrano avere amici e nemmeno nemici. Eppure qualcuno l’ha uccisa. Poi ha infierito sul suo cadavere come se avesse un intento preciso. Un nuovo caso per Vanina Guarrasi.

Joel Dicker, Un animale selvaggio

Un animale selvaggio è un thriller mozzafiato costruito attorno a un meccanismo di suspense perfetto, che ci ricorda perché Joël Dicker, l’autore di La verità sul caso Harry Quebert, è diventato un fenomeno editoriale mondiale. Questo libro racconta la storia di una rapina avvenuta in una gioielleria situata sulla riva del lago di Ginevra, che diventa il pretesto per raccontare molto di più sulla società attuale e sulle sue ossessioni.

L’alternanza di piani temporali e i flashback ambientati in giro per l’Europa servono a dare spiegazioni ma anche a confondere, senza far capire totalmente cosa sia successo quel giorno e come le vite di due famiglie, vicine e distanti, siano connesse più di quanto loro stesse pensino.

Francesca Giannone, Domani, domani

Questa è la storia della passione che prima unisce e poi divide un fratello e una sorella. Una storia che parla di decisioni prese ascoltando la mente o il cuore oppure tutti e due. Di quell’istante che può cambiare una vita intera. Ma anche di un’Italia che, incredula, sta scoprendo un improvviso benessere, che lavora alla catena di montaggio e poi canta con Mina e balla al ritmo del twist, giovane, creativa, impaziente…

Ferzan Ozpetek, Cuore nascosto

Dopo il bestseller Come un respiro, Ozpetek torna a indagare con delicatezza ed empatia i sentimenti femminili mettendo al centro le aspirazioni di due donne intimamente connesse tra loro, nonostante la lontananza nel tempo e nello spazio: una ragazza ancora

in cerca della propria identità e una donna che non si arrende al destino. Superando ogni barriera, Alice e Irene non smetteranno mai di parlarsi.

Neige Sinno, Triste tigre

Questa che leggerete non è «soltanto» la storia di una bambina che è stata violentata per anni da un adulto; è la ricerca pervicace degli strumenti per dire di quell’altro luogo, il paese delle tenebre dove vivono tutti quelli come Neige; è il rifiuto netto della retorica

delle vittime (nessuna resilienza, nessun oblio, nessun perdono); è la necessità di trovare semplici parole precise che dichiarino l’irreparabilità del danno; è l’urgenza di rendere testimonianza, sì, ma collettiva. Triste tigre è il viaggio in questa dimensione, è il dialogo necessario con i grandi della letteratura che questa dimensione l’hanno interrogata, e che hanno fornito all’autrice gli strumenti per tutto questo.

Selvaggia Lucarelli, Il vaso di Pandoro

Il 15 dicembre del 2023 Chiara Ferragni, fashion blogger e imprenditrice digitale di fama internazionale all’apice del suo successo, viene multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. L’accusa è quella di aver spacciato un’operazione commerciale per un’iniziativa benefica destinata alle cure di bambini malati di tumore. La caduta dalla vetta è disastrosa e provoca la crisi di un impero che pareva scintillante e solidissimo: quello dei Ferragnez. In un attimo, la coppia da 45 milioni di like idolatrata da stampa e

follower, non esiste più.

Eppure, i segnali di un’imminente caduta c’erano già. Dalla sovraesposizione dei minori alla compulsiva ostentazione del privilegio, dall’attivismo ruffiano alla beneficenza opaca, nel suo libro Selvaggia Lucarelli ripercorre all’indietro la storia recente del fenomeno mediatico più discusso del Paese.

R.F. Kuang, Yellowface

Che male può fare uno pseudonimo? Juniper Song ha scritto un libro di enorme successo. Però forse non è esattamente chi vuole far credere di essere. June Hayward e Athena Liu, giovani scrittrici, sembrano destinate a carriere parallele: si sono laureate insieme, hanno esordito insieme.

Quando assiste alla morte di Athena in uno strano incidente, June ruba il romanzo che l’amica aveva appena finito di scrivere ma di cui ancora nessuno sa nulla, e decide di pubblicarlo come fosse suo, rielaborato quel tanto che basta.

Un romanzo spassosamente tagliente che parla di diversità, razzismi, privilegi e appropriazione culturale. E dei limiti che non si dovrebbero mai superare.

L’ereader da portare in vacanza

Come leggere tutti questi libri, e molti altri, senza occupare troppo stazio in valigia? Rakuten Kobo ha la soluzione perfetta: con i suoi eReader leggeri e compatti, è possibile portare con sé un’intera biblioteca senza dover pensare a cosa prendere e cosa lasciare a casa, ma soprattutto senza riempire la valigia di tomi pesanti.

Milioni di libri a portata di mano, pronti a soddisfare ogni desiderio di lettura, che si prospettino vacanze sotto l’ombrellone, in montagna o all’insegna dell’esplorazione di una nuova città. E per chi ama prendere annotazioni a fronte, sottolineare le proprie frasi preferite e ammirare le copertine a colori nessuna paura: con i nuovi dispositivi a colori Kobo Clara Colour & Kobo Libra Colour, sarà possibile godere della stessa esperienza della carta, ma in digitale!

