“Due di noi” di Camilla Rocca, il romanzo per rivivere le emozioni della Maturità

Uscito alla fine di maggio in libreria, “Due di noi” si attesta fra i titoli più acquistati della scorsa settimana. Il romanzo, che segna il luminoso esordio in narrativa di Camilla Rocca, racconta la storia di due gemelle, Alice e Viola, che si scoprono diverse l’una dall’altra dopo una vita passata ad aver creduto il contrario. È l’inizio di un percorso di crescita che segna uno spartiacque nell’esistenza delle due ragazze, alle prese con gli esami di Maturità.

“Due di noi” di Camilla Rocca

La sinossi di “Due di noi”

Alice e Viola sono gemelle identiche. Viola si è affacciata per prima al mondo, Alice l’ha seguita da vicino stringendole forte la caviglia. A unirle, un legame che loro soltanto sono in grado di comprendere e una promessa che si sono scambiate da piccole, intrecciando i mignoli: «Non ti mentirò mai». Per tutti, sono indistinguibili: hanno gli stessi amici, frequentano gli stessi posti, hanno le stesse abitudini e gli stessi sogni. Al punto che, quando si guarda allo specchio, Alice non sa se vede il proprio riflesso o quello della sorella. Finché, all’ultimo anno di liceo, una frase che non hanno mai udito prima sconvolge la loro vita: «Per me, siete diverse». È Francesco a dirlo ad Alice, durante una festa. Di poco più grande, Francesco è tormentato da una famiglia difficile e non ha alcuna voglia di sprecare la vita a rimuginare. Giorno dopo giorno, insegna ad Alice a osare, a viaggiare di notte per vedere l’alba sul mare, a partire per Parigi all’improvviso. Ad allontanarsi dal guscio che l’ha sempre coccolata. Alice, ora, vuole vivere la sua vita. E, mentre tutto sembra perfetto, la promessa tra Viola e Alice si incrina: nulla sarà più come prima. Ma anche l’illusione di un amore non è eterna e Alice rischia di perdere ogni riferimento. Nell’estate degli opposti, tra l’esame di maturità e i mesi in cui la libertà assume un nuovo sapore, lei e Viola si scoprono invincibilmente diverse. Eppure, da quella diversità, dalle delusioni e dalle separazioni, emerge una nuova certezza: quei due mignoli intrecciati non si separeranno mai. Un esordio che riempie il cuore. Una storia di speranza, nostalgia, tenerezza, amore all’ultimo respiro. Una storia che parla di amicizia e famiglia. Una storia sulla magia del momento in cui si è pieni di paura, ma anche di possibilità. Una storia in cui rivivere gli anni migliori della nostra vita. E sentire che Alice e Viola sono davvero due di noi.

Un romanzo di formazione che emoziona

Con “Due di noi”, Camilla Rocca crea un’architettura convincente sin dal primo rigo. La storia e lo stile fluido con cui essa viene raccontata fanno sì che il lettore si immerga nella lettura senza riuscire a staccarvisi. Alice e Viola, così ben delineate nel loro aspetto e nel loro carattere, sembra di averle dinanzi agli occhi, di riuscire quasi a toccarle.

Si sa che ci sono momenti che segnano nodi cruciali nella vita di ciascuno di noi. Per le protagoniste di “Due di noi”, il momento arriva alla fine della scuola superiore, mentre fervono i preparativi per gli esami di Maturità. Tutto sembra tranquillo, come sempre. Eppure, il filo invisibile dell’equilibrio che lega Alice e Viola e che le fa andare avanti serenamente un giorno dopo l’altro, si spezza con una semplice frase, detta da un interlocutore esterno. E ogni certezza crolla.

Da quel “Siete diverse” che spiazza le due affiatate gemelle esce fuori la svolta, come a ricordarci che è proprio la crisi a salvarci, a farci crescere rendendoci ciò che siamo veramente.

“Due di noi” è un romanzo di formazione che induce a riflessione ed emoziona evidenziando, attraverso il filtro del ricordo e della nostalgia, tratti della nostra stessa vita, che abbiamo lasciato andare con la crescita. Un libro da leggere per tutti, ma che sicuramente costituisce una lettura ancor più intensa per chi, in quegli anni ’90 in cui è ambientata la storia, ha vissuto la proprio giovinezza.

Camilla Rocca

Nata a Milano nel 1982, l’autrice di “Due di noi” ha studiato Filosofia alla Statale. La sua vita è drasticamente cambiata dopo uno scambio Erasmus che l’ha condotta a Parigi, che l’ha fatta innamorare.

Dopo essersi laureata, infatti, Camilla Rocca ha deciso di tornare nella capitale francese, dove ha intrapreso un dottorato in Fenomenologia. Ha lavorato per diverso tempo come responsabile dei programmi di ricerca della Maison des Sciences de l’Homme-Paris Nord. Tutt’oggi, vive a Parigi con il marito e i due figli.

Ha scritto molti saggi scientifici in ambito filosofico. “Due di noi” segna il suo esordio nel mondo della narrativa.

