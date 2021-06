Digital Merenda, il nuovo magazine pensato per i ragazzi

novità editoriale

Un web magazine interamente dedicato alle storie per bambini e ragazzi e al mondo che li circonda. DeA Planeta Libri annuncia la nascita di Digital Merenda, il nuovo magazine legato al mondo dell’editoria e della cultura per ragazzi.

Digital Merenda sarà una vera e propria mappa culturale per le nuove generazioni, un prodotto editoriale realizzato con l’obiettivo di mettere in risalto le novità più interessanti offerte dal mercato editoriale e culturale per ragazzi, e restituire un quadro costantemente aggiornato delle migliori letture e attività educative e d’intrattenimento per ogni argomento e fascia di età.

Il magazine ospiterà liste di libri sempre aggiornate, consigli di lettura, recensioni delle migliori opere per bambini e ragazzi, interviste, approfondimenti e notizie dal web sempre aggiornate. Oltre a tutto questo, ampio spazio verrà destinato agli eventi grazie a un costante monitoraggio delle occasioni di incontro più importanti e interessanti, come festival, rassegne, fiere legate all’editoria, al fumetto e al mondo del game. In quest’ottica Digital Merenda non sarà un house organ, ma uno spazio aperto a tutto il panorama editoriale e si prefigge l’intento di diventare, nel tempo, un punto di riferimento per genitori e insegnanti nel contesto educativo e culturale.

Magazine rivolto anche agli educatori

Oltre che guardare ai ragazzi, infatti, Digital Merenda si rivolge anche a un secondo tipo di pubblico molto importante: quello dei genitori, dei docenti, dei formatori e dei librai, diventando per loro uno strumento capace di fornire un quadro coerente, e sempre aggiornato, sui contenuti editoriali e culturali relativi al mondo dei più giovani.

Con una grafica giovane e accattivante, e un dettagliato sistema di segmentazione dei prodotti, degli eventi e dei contenuti per età e per argomento, Digital Merenda è pensato per restituire l’idea di un ambiente informale, ma strutturato, che possa parlare nello stesso momento a diverse generazioni.

Informazione per i ragazzi

“Siamo molto felici di lanciare questo progetto dedicato in special modo alla formazione ma anche all’intrattenimento dei giovani. Il servizio nasce dall’idea di voler colmare quella che secondo noi era una mancanza nel panorama culturale, ovvero un servizio specializzato nell’offerta editoriale per ragazzi, una realtà a cui dedichiamo da sempre una grande attenzione e cura, consapevoli del valore delle nuove generazioni.” – ha commentato Stefano Bordigoni, Direttore Generale di DeA Planeta Libri e AD di Libromania.

L’obiettivo del magazine Digital Merenda è quello di offrire ampio spazio alla cultura e all’intrattenimento per ragazzi, fornendo al tempo stesso al mondo degli adulti una chiave di lettura significativa per conoscere appieno le nuove generazioni. Con uno sguardo sempre attento alle nuove tendenze tra i giovani e una grande cura nella scelta e nella qualità delle fonti e dei prodotti proposti, Digital Merenda sarà uno spazio di informazione ricco di spunti e contenuti provenienti dal mondo dei ragazzi.