Regina Elisabetta, la dedica di j.k. rowling

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, avvenuta nell’adorata residenza di Balmoral lo scorso 8 settembre, i messaggi di cordoglio giungono da ogni parte del mondo. Personalità politiche e del mondo dello spettacolo, governanti, donne e uomini provenienti da ogni dove scrivono per ricordare una delle regine più amate di sempre. Fra i messaggi, spicca quello di J.K. Rowling, scrittrice britannica di grande successo e autrice di una delle saghe fantasy più lette e tradotte al mondo: “Harry Potter”.

La dedica di J.K. Rowling alla Regina Elisabetta mira a spiegare il perché di tanto affetto nei confronti della regnante appena scomparsa. Leggiamo le parole della scrittrice britannica, pubblicate con un post su Twitter, dove è seguita da 13,9 milioni di followers:

“Some may find the outpouring of British shock and grief at this moment quaint or odd, but millions felt affection and respect for the woman who uncomplainingly filled her constitutional role for seventy years.

“Most British people have never known another monarch, so she’s been a thread winding through all our lives. She did her duty by the country right up until her dying hours, and became an enduring, positive symbol of Britain all over the world. She’s earned her rest #TheQueen”.