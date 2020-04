Come spiegare ai bambini il Coronavirus, arriva il libro scaricabile gratuitamente

Un libro per bambini per aiutare i genitori a raccontare loro l’incertezza del periodo dovuta al Coronavirus. Francesca Cavallo, autrice dei bestseller “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” e “Elfi al Quinto Piano” ha pubblicato un libro per bambini scaricabile gratuitamente dal titolo “Il dottor Li e il virus con in testa una corona“.

L’importanza di parlare ai bambini del Coronavirus

“L’incertezza della situazione che stiamo vivendo – dice Cavallo – può essere stressante e può spingere i genitori a voler evitare l’argomento coronavirus con i propri figli. Ma parlare di ciò che sta succedendo apertamente aiuta i bambini a reagire meglio a questa crisi e a mantenersi più sereni”.

Come spiegare ai bambini il coronavirus

La storia racconta del dottor Li Wenliang, l’oculista cinese che per primo si rese conto che c’era in giro una nuova, pericolosa influenza a Wuhan. Li iniziò subito a contattare tutti i suoi colleghi per allertarli sulla contagiosità del nuovo virus. Al dottore fu intimato dalla polizia di smettere di diffondere il panico, altrimenti sarebbe stato arrestato. Quello è stato il primo di una lunga serie di momenti in cui le autorità si sono rifiutate di credere agli scienziati accumulando ritardi nella risposta alla crisi. Quando la crisi di Wuhan diventò evidente, la polizia si scusò con il dottor Li. Purtroppo, egli era però già stato contagiato e morì pochi giorni dopo.

Il primo eroe della pandemia

“In questo periodo, ci sono forze politiche che hanno interesse a usare questa crisi per diffondere paura, confusione e xenofobia”, continua Cavallo. “Questa storia è invece basata sui fatti e celebra il primo eroe di questa pandemia, il dottor Li”. La storia era apparsa originariamente su Grazia, e Cavallo ha scelto di farla illustrare all’artista italiana Claudia Flandoli che vive a Cambridge ed è specializzata nell’illustrazione scientifica per bambini.

Dove scaricare il libro

Grazie alla partnership con il servizio di traduzione online Translated, il libro è scaricabile in italiano, inglese, spagnolo e tedesco a questo link . “In molti mi hanno contattato per tradurre questa storia in altre lingue, che verranno presto aggiunte al sito. È un segnale importante di condivisione perché da parte delle persone ancor più che da parte dei governi c’è la consapevolezza che da questa crisi potremo uscire solo collaborando, solo se resteremo uniti”, conclude Cavallo.

© Riproduzione Riservata