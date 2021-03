“Clima. Come evitare un disastro” Il nuovo libro di Bill Gates

Bill Gates, tecnologo e imprenditore da sempre impegnato per la salvaguardia dell’ambiente, propone un programma concreto per aiutare il nostro pianeta. “Clima. Come evitare un disastro. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani” è una sorta di ricetta dove vengono dettagliatamente spiegati tutti gli ingredienti per salvare l’ambiente dalle azioni distruttive dell’uomo.

Il progetto di Bill Gates

Il saggio ci illustra in maniera magistrale e chiara come possiamo intervenire, sia noi singoli consumatori, che le grandi aziende, per raggiungere un livello minimo di emissioni di gas serra prima che si raggiunga il disastro climatico. Il libro è strutturato in 12 capitoli più una’ introduzione e una postfazione. Bill Gates riporta esperienze personali e soluzioni concrete per arginare il più grande problema che affligge il mondo, portando conseguenze devastanti per tutte le popolazioni. Grazie alla consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di science politiche e finanza, Gates è riuscito a costruire un programma utile e alla portata di tutti. Questo libro è utile sia per i cittadini in quanto consumatori che ai grandi investitori e alle amministrazioni. Spiega, infatti, non solo perché dobbiamo mirare ad azzerare le emissioni di gas serra, ma presenta anche le soluzioni per raggiungere questo obiettivo vitale.

Bill Gates e il suo impegno sociale

Nato a Seattle il 28 Ottobre del 1955, Bill Gates è un tecnologo, imprenditore, informatico e filantropo. Meglio conosciuto per essere il principale fondatore di Microsoft, insieme all’amico d’infanzia Paul Allen, nel 1975. Con la moglie Melinda, nel 2000 ha fondato la Fondazione Bill & Melinda Gates, organizzazione umanitaria che si occupa di combattere varie malattie tra cui l’AIDS soprattutto nel Terzo Mondo.

