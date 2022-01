“Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto”, un libro che svela la verità

Il libro

È uscito da pochi giorni in libreria “Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto”, il nuovo libro della scrittrice e poetessa canadese Rosemary Sullivan edito per HarperCollins. “Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto” è un saggio che fa luce sulle indagini che hanno portato alla rivelazione del probabile responsabile dell’arresto e della conseguente deportazione della famiglia Frank.

“Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto”

Nonostante il gran numero di saggi, articoli e romanzi che sono stati scritti su Anne Frank e la sua storia, nessuno è mai riuscito a spiegare come otto persone siano potute vivere nascoste per tutto quel tempo senza essere scoperte, né chi abbia portato la polizia alla loro porta. Un team di investigatori guidati dall’ex agente dell’FBI Vincent Pankoke ha vagliato un’enorme quantità di documenti, alcuni mai esaminati prima, e intervistato i discendenti di molte persone che conoscevano i Frank. Avvalendosi delle più moderne tecniche di indagine sviluppate dall’FBI, la Squadra Casi Irrisolti ha ricostruito i mesi che hanno portato all’arresto degli inquilini della casa segreta, giungendo infine a una scioccante conclusione.

Un’indagine per fare giustizia

Rosemary Sullivan ci presenta gli investigatori che hanno collaborato al caso, spiega il comportamento dei prigionieri e di coloro che li catturarono, stila un profilo psicologico dei principali sospettati, e descrive con straordinaria efficacia come si viveva in tempo di guerra ad Amsterdam… una città in cui a prescindere da quanto eri ricco, istruito o prudente, non sapevi mai di chi ti potevi fidare. Un’intrigante storia vera che solo oggi, grazie all’abilità dell’FBI, a settantotto anni di distanza, è riuscita a dare un’apparente giustizia a quella famiglia che, nonostante l’astuto nascondiglio escogitato, è stata sterminata nei campi di concentramento. “Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto” è un libro da divorare e su cui riflettere molto.

“#AnneFrank. Vite parallele”, la stanza di Anne Frank ricostruita oggi “#AnneFrank. Vite parallele” è il docu-film che indirizza ai più giovani (ma non solo) un messaggio di resistenza e fiducia nell’uomo.

Rosemary Sullivan

La biografa e poetessa Rosemary Sullivan è professoressa emerita all’Università di Toronto. I suoi 14 libri includono l’acclamato Villa Air-Bel: World War II, Escape and a House in Marseille e Labyrinth of Desire: Women, Passion and Romantic Obsession. Shadow Maker, la sua biografia di Gwendolyn MacEwen, ha vinto il Premio del Governatore Generale per la saggistica. Ha ricevuto le borse di studio Guggenheim, Trudeau e Jackman ed è stata insignita della Medaglia Lorne Pierce dalla Royal Society per i suoi contributi alla letteratura e alla cultura. Nel 2012 è diventata Ufficiale dell’Ordine del Canada.

Alice Turiani